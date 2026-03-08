Advertisement
जिद्दी थाई फैट से हो गए हैं परेशान? चर्बी को कम करने के लिए रोजाना घर पर करें ये 5 एक्सरसाइज

Exercises To Reduce Thigh Fat: बढ़ती चर्बी से आज के समय में हर कोई परेशान है. लोग इससे छुटकारा पाने के लिए कई सारे तरीके भी अपनाते हैं आज आपको बताते हैं जिद्दी थाई फैट को कम करने के लिए एक्सरसाइज. 

Written By  Ritika|Last Updated: Mar 08, 2026, 08:54 AM IST
Exercises To Reduce Thigh Fat:  आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी के चलते लोग इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं, कि उनको खुद के लिए समय तक नहीं मिल पाता है. लंबे समय तक बैठकर काम करने की गलत आदतों की वजह से लोग बढ़ते वजन और शरीर में जमा चर्बी के शिकार हो गए हैं. लड़कियां सबसे ज्यादा जांघों के बढ़ते फैट से काफी ज्यादा परेशान हो गई हैं और ये समस्या आज के समय में बढ़ती ही जा रही है. मोटी थाई शरीर के शेप को पूरी तरह से बिगाड़ देती है. मोटापे की वजह से कई बार चलने-फिरने में भी दिक्कत होती है. जिम, डाइट और तरह-तरह की चीजों को खाने से भी मनचाहा रिजल्ट नहीं दिखता है. अगर आप भी इन सभी चीजों से परेशान है, तो घर पर ही आपको कुछ खास एक्सरसाइज को करना चाहिए. थाई में जमे जिद्दी चर्बी को धीरे-धीरे से खत्म कर देता है. आइए आप भी जान लें.
 

जिद्दी थाई फैट को कम करने के लिए एक्सरसाइज
 

1. स्क्वाट्स 

लड़कियां आजकल अपनी थाई में जमी जिद्दी चर्बी से काफी ज्यादा परेशान रहती हैं काफी कुछ करने के बाद भी कम होने का नाम ही नहीं लेता है. अगर आप फैट को कम करना चाहते हैं, तो स्क्वाट्स को रोजाना कर सकते हैं. ये करने में भी आसान होता है और बेहतर नतीजा आपको जल्द ही देखने को मिल सकता है.
 

2. लंजेस 

लंजेस को आपको रोजाना 10-15 मिनट घर पर ही करना चाहिए. जांघों और हिप्स की मांसपेशियां को मजबूत करके फैट को कम करने का काम करता है. इसको करना भी बड़ा ही आसान है. रोजाना अगर आप करते हैं, तो गजब के असर देखने को मिल सकते हैं.
 

3. लेग रेजेज

लेग रेजेज को भी आप घर पर आसानी से कर सकते हैं. इसको रोजाना करने से शरीर में काफी गजब का असर पड़ता है. यह एक्सरसाइज जांघों और पेट की चर्बी को कम करने में आपकी मदद करती हैं. मांसपेशियों को भी मजबूत बनाती है.
 

4. स्टेप-अप्स 

स्टेप-अप्स भी जांघों को कम करने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज मानी जाती है. जो आपके शरीर के मोटापे को भी कम करती है. अगर आप भी मोटी थाई से परेशान हैं, तो आपको रोजाना इसको घर पर करना चाहिए.
 

5. जंपिंग जैक

जंपिंग जैक को करने से भी आपको काफी अच्छा असर देखने को मिल सकता है. शरीर की चर्बी घटाने के साथ-साथ जांघों को भी पतला करना का काम करेगा. बस सीधे खड़े होना है और कूदते हुए पैरों को आपको फैलाते हुए इसको करना है.
 

ये भी पढ़ें:  रातों की नींद उड़ा रही है पैरों की अजीब सी सनसनी? इसे नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी
 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

