त्योहार में घर बैठे पाना चाहती हैं इंस्टेंट पार्लर जैसा ग्लो? चांद सा मुखड़ा पाने के लिए करें ये 5 काम!

Beauty Tips For Glowing Skin: त्योहार की भागदौड़ के चलते अगर आप पार्लर नहीं जा पा रहे हैं और आपको इंस्टेंट ग्लो चाहिए, तो आपको बताते हैं आपको क्या चीजें करनी चाहिए.
Beauty Tips For Glowing Skin: आजकल की भागदौड़ के चलते चेहरा काफी ज्यादा बेजान हो गया है और कई तरह-तरह की दिक्कतें भी होने लगती है. त्योहार में इतना बिजी हो जाते हैं, कि खुद को संवारने का वक्त बिल्कुल भी नहीं मिलता है. कुछ आसान घरेलू उपाय हैं, जिनको अपनाकर आप अपने चेहरे पर इंस्टेंट ग्लो पा सकती हैं. आइए आपको बताते हैं.
चेहरे पर इंस्टेंट ग्लो पाने के लिए क्या करें?
1. गुलाबजल
अगर आप त्योहारों में चेहरे पर गजब का ग्लो पाना चाहती हैं, तो आप गुलाबजल को अपनी स्किन पर रोजाना लगा सकती हैं या रात में लगाकर सो सकती है. चेहरे की थकान को दूर करके चेहरे का ग्लो बढ़ा सकते हैं.
2. बेसन और दही का फेस पैक
बेसन और दही का फेस पैक लगाकर भी आप चेहरे पर गजब का निखार पा सकती हैं. 5-7 मिनट तक लगाकर आपको हल्के हाथों से इसकी मसाज कर सकते हैं.
3. चावल का फेस पैक
चावल का फेस पैक स्किन के लिए काफी अच्छा माना जाता है. स्किन को अंदर से निखारने में भी ये मददगार साबित होता है. आपको इसको चेहरे पर लगाना चाहिए.
4. एलोवेरा
आप अपने चेहरे पर एलोवेरा को भी लगा सकती हैं. स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए भी ये मददगार साबित होता है. इसको चेहरे पर लगाने से आपकी स्किन एकदम फ्रेश नजर आएगी.
5. मुल्तानी मिट्टी का फेसपैक
मुल्तानी मिट्टी का फेसपैक भी आपको अपने चेहरे पर लगाना चाहिए. आपको इंस्टेंट ग्लोइंग स्किन अगर चाहिए, तो आप इसको लगा सकते हैं. आपकी स्किन को ठंडक रखने के लिए ये मददगार है.
