Advertisement
trendingNow13112383
Hindi Newsलाइफस्टाइलफेफड़ों का सुरक्षा कवच हैं ये 5 योगासन, रोजाना सुबह के समय करने से मिल सकते हैं अनगिनत फायदे

फेफड़ों का सुरक्षा कवच हैं ये 5 योगासन, रोजाना सुबह के समय करने से मिल सकते हैं अनगिनत फायदे

Lungs Healthy Yoga Asanas: आजकल प्रदूषण के चलते इसका बुरा असर फेफड़ों पर काफी ज्यादा बढ़ता है. आज आपको बताते हैं कि रोजाना सुबह के समय कौन से योगासन को करने से फेफड़ों को मजबूत रख सकते हैं.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Feb 17, 2026, 11:10 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फेफड़ों का सुरक्षा कवच हैं ये 5 योगासन, रोजाना सुबह के समय करने से मिल सकते हैं अनगिनत फायदे

Lungs Healthy Yoga Asanas:  आजकल की बदलती लाइफस्टाइल और प्रदूषण की वजह से इसका बुरा असर सबसे ज्यादा फेफड़ों में देखने को मिलती है. धीरे-धीरे फेफड़े खराब होने लगते हैं. ये हमारे शरीर का सबसे अहम हिस्सा होते हैं इनके बिना सांस भी नहीं ली जा सकती इसलिए आपको इनको हमेशा हेल्दी रखना चाहिए. खुद को और फेफड़ों को हेल्दी बनाने के लिए आपको रोजाना कुछ योगासन को रोजाना करना चाहिए. अगर आप रोजाना करते हैं, तो फेफड़ों को हमेशा के लिए मजबूत बना सकते हैं. आइए आपको बताते हैं और भी इनसे मिलने वाले फायदों के बारे में.
 

फेफड़ों का सुरक्षा कवच हैं ये 5 योगासन
 

1. मत्स्यासन

Add Zee News as a Preferred Source

आपको रोजाना मत्स्यासन को रोजाना करना चाहिए. यह आसन फेफड़ों को पूरी तरह से खोलकर सफाई करके आपकी हेल्थ को भी फिट रखने का काम करती है. इस आसान को करना बेहद ही आसान होता है. इसको आपको रोजाना घर पर जरूर करना चाहिए.
 

2. गोमुखासन

गोमुखासन को भी आप रोजाना कर सकते हैं. ये आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है और फेफड़ों को मजबूत बनाने के लिए ये काफी मददगार हो सकता है. आपको रोजाना इसको 5 मिनट करना चाहिए.
 

3. अनुलोम-विलोम 

आपको रोजाना 5 मिनट के लिए अनुलोम-विलोम को भी कर सकते हैं. इसको रोजाना करने से आपके फेफड़े काफी हद तक साफ होंगे. फेफड़ों को अच्छी तरह ऑक्सीजन मिलने के साथ-साथ तनाव भी काफी कम होगा.
 

4. उष्ट्रासन

उष्ट्रासन को भी आप कर सकते हैं. अगर आप इसको करते हैं, तो फेफड़ों को पूरी तरह से हेल्दी रख सकते हैं. अगर आप इसको करते हैं, तो आप तनाव को भी काफी हद तक दूर कर सकते हैं.
 

5. धनुषासन

धनुषासन को भी आप रोजाना कर सकते हैं. इसको करने के बाद आपकी हेल्थ काफी ज्यादा सुधरने लगती है. पाचन से जुड़ी समस्या को दूर करने के लिए भी आप इसको कर सकते हैं.

 

ये भी पढे़ंः ब्लोटिंग से छुटकारा पाने के लिए ब्रेकफास्ट में शामिल करें ये चीजें, पेट रहेगा हैप्पी
 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

...और पढ़ें

TAGS

lungs healthy yoga asanaslungs healthy yoga asanas benefits

Trending news

DMK-कांग्रेस में तनातनी, सीट शेयरिंग को लेकर छिड़ी जुबानी जंग,क्यों भड़के TNCC चीफ?
Tamil Nadu Assembly elections
DMK-कांग्रेस में तनातनी, सीट शेयरिंग को लेकर छिड़ी जुबानी जंग,क्यों भड़के TNCC चीफ?
चुनाव से पहले सिद्धू दंपती की वापसी पर भाजपा में मंथन, जल्द हो सकता है बड़ा फैसला
Punjab elections
चुनाव से पहले सिद्धू दंपती की वापसी पर भाजपा में मंथन, जल्द हो सकता है बड़ा फैसला
'आप उस कुर्सी के लायक नहीं...' कांग्रेस की पूर्व नेता ने खोली राहुल गांधी की पोल
Rahul Gandhi
'आप उस कुर्सी के लायक नहीं...' कांग्रेस की पूर्व नेता ने खोली राहुल गांधी की पोल
‘मैं इस्तीफा दे रहा हूं…’: भूपेन बोराह के कदम से असम कांग्रेस में हलचल
Bhupen Borah Resigns From Congress
‘मैं इस्तीफा दे रहा हूं…’: भूपेन बोराह के कदम से असम कांग्रेस में हलचल
भारत ने रोका ईरान का ‘तेल खेल’! समुद्र में पकड़े गए 3 टैंकर, वजह US है या कुछ और?
India Seizes Iranian Oil Tankers
भारत ने रोका ईरान का ‘तेल खेल’! समुद्र में पकड़े गए 3 टैंकर, वजह US है या कुछ और?
जहां से PAK की हर चाल पर नजर रखती है सेना, वहां अचानक क्यों पहुंचे अमेरिकी राजदूत?
India US relations
जहां से PAK की हर चाल पर नजर रखती है सेना, वहां अचानक क्यों पहुंचे अमेरिकी राजदूत?
मुंबई पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों, भारत का दौरा क्यों माना जा रहा गेमचेंजर?
Emmanuel Macron
मुंबई पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों, भारत का दौरा क्यों माना जा रहा गेमचेंजर?
45 दिन में 209 करोड़ लेनदेन वाले 250 खाते जब्त, डिजिटल इन्वेस्टमेंट स्कैम का खुलासा
Jammu Kashmir
45 दिन में 209 करोड़ लेनदेन वाले 250 खाते जब्त, डिजिटल इन्वेस्टमेंट स्कैम का खुलासा
भारत AI में महाशक्ति बनकर उभर रहा, PAK में टेरर इंटेलिजेंस की तैयारी से बढ़ी चिंता
India AI Summit
भारत AI में महाशक्ति बनकर उभर रहा, PAK में टेरर इंटेलिजेंस की तैयारी से बढ़ी चिंता
राष्ट्रपति मैक्रों के दौरे से क्या-क्या हो सकता है, टकटकी लगाकर देख रहे; चीन-PAK-US
Emmanuel Macron india visit
राष्ट्रपति मैक्रों के दौरे से क्या-क्या हो सकता है, टकटकी लगाकर देख रहे; चीन-PAK-US