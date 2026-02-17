फेफड़ों का सुरक्षा कवच हैं ये 5 योगासन, रोजाना सुबह के समय करने से मिल सकते हैं अनगिनत फायदे

Lungs Healthy Yoga Asanas: आजकल की बदलती लाइफस्टाइल और प्रदूषण की वजह से इसका बुरा असर सबसे ज्यादा फेफड़ों में देखने को मिलती है. धीरे-धीरे फेफड़े खराब होने लगते हैं. ये हमारे शरीर का सबसे अहम हिस्सा होते हैं इनके बिना सांस भी नहीं ली जा सकती इसलिए आपको इनको हमेशा हेल्दी रखना चाहिए. खुद को और फेफड़ों को हेल्दी बनाने के लिए आपको रोजाना कुछ योगासन को रोजाना करना चाहिए. अगर आप रोजाना करते हैं, तो फेफड़ों को हमेशा के लिए मजबूत बना सकते हैं. आइए आपको बताते हैं और भी इनसे मिलने वाले फायदों के बारे में.



फेफड़ों का सुरक्षा कवच हैं ये 5 योगासन



1. मत्स्यासन

आपको रोजाना मत्स्यासन को रोजाना करना चाहिए. यह आसन फेफड़ों को पूरी तरह से खोलकर सफाई करके आपकी हेल्थ को भी फिट रखने का काम करती है. इस आसान को करना बेहद ही आसान होता है. इसको आपको रोजाना घर पर जरूर करना चाहिए.



2. गोमुखासन

गोमुखासन को भी आप रोजाना कर सकते हैं. ये आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है और फेफड़ों को मजबूत बनाने के लिए ये काफी मददगार हो सकता है. आपको रोजाना इसको 5 मिनट करना चाहिए.



3. अनुलोम-विलोम

आपको रोजाना 5 मिनट के लिए अनुलोम-विलोम को भी कर सकते हैं. इसको रोजाना करने से आपके फेफड़े काफी हद तक साफ होंगे. फेफड़ों को अच्छी तरह ऑक्सीजन मिलने के साथ-साथ तनाव भी काफी कम होगा.



4. उष्ट्रासन

उष्ट्रासन को भी आप कर सकते हैं. अगर आप इसको करते हैं, तो फेफड़ों को पूरी तरह से हेल्दी रख सकते हैं. अगर आप इसको करते हैं, तो आप तनाव को भी काफी हद तक दूर कर सकते हैं.



5. धनुषासन

धनुषासन को भी आप रोजाना कर सकते हैं. इसको करने के बाद आपकी हेल्थ काफी ज्यादा सुधरने लगती है. पाचन से जुड़ी समस्या को दूर करने के लिए भी आप इसको कर सकते हैं.

