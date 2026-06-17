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हेल्दी रहने के लिए चाय छोड़ने की नहीं, बस कर लें ये काम, डॉक्टर ने बताया नहीं होगा नुकसान!

चाय पीना सेहत के लिए हानिकारक माना जाता है. ऐसे में लोग में चाय पीना छोड़ देते हैं. क्या आप जानते हैं आप चाय का सेवन कर सकते हैं इससे आपका नुकसान भी नहीं होगा. डॉक्टर ने बताया कैसे चाय पीने से सेहत पर नुकसान नहीं होगा.

Written ByShilpa
Published: Jun 17, 2026, 10:12 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 10:12 PM IST
हेल्दी रहने के लिए चाय छोड़ने की नहीं, बस कर लें ये काम, डॉक्टर ने बताया नहीं होगा नुकसान!

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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