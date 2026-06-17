भारतीय लोग अपने दिन की शुरुआत चाय से करते हैं. सुबह उठते ही अधिकतर लोग चाय पीते हैं. सुबह सुबह एक कप चाय पीने की आदत आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है. लेकिन चाय छोड़ना इतना आसान नहीं है. अगर आप भी चाय पीने से सेहत को नुकसान हो सकता है लेकिन आप छोड़ नहीं सकते हैं. अगर चाय को सही तरीके से पीते हैं तो आपको नुकसान नहीं होगा.
डॉक्टर आदित्य यादव ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर बताया है कि अगर चाय को सही तरीके से पीते हैं तो चाय पीने से किसी तरह का नुकसा नहीं होगा. डॉक्टर ने बताया है कि चाय को सही तरीके से कैसे पीना चाहिए.
लोग दिनभर चाय का सेवन करते हैं. ज्यादा चाय पीने से सेहत को नुकसान हो सकता है. आदित्य के अनुसार खाली पेट गर्म चाय पीने से गट हेल्थ को नुकसान हो सकता है. ज्यादा चाय पीने से पेट फूलने, गैस और एसिडिटी की समस्या हो सकती है. इसके अलावा ज्यादा चाय पीने से स्ट्रेस हार्मोंस बढ़ सकते हैं. खाली पेट चाय पीने से एंग्जाइटी की समस्या हो सकती है.
डॉक्टर के अनुसार सुबह चाय पीनी है तो आपको सबसे एक काम करना चाहिए. चाय पीने से पहले आप दो गिलास नॉर्मल पानी पी लें. इसके बाद चाय पीने से ज्यादा नुकसान नहीं होगा. रोजाना चाय पीने से पहले 2 गिलास पानी पीना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है.
हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार चाय के साथ हेल्दी स्नैक्स का सेवन करना चाहिए. चाय केसाथ चिप्स, मैदा वाले बिस्किट कासेवन ना करें. इसके बजाय आप चाय के साथ भुना हुआ चना, मखाना, मुरमुरे, पराठा का सेवन कर सकते हैं.
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