पर्सनालिटी और हाइजीन के लिए जरूरी है पैरों की सफाई, हफ्ते में एक बार जरूरी करें ये काम
पर्सनालिटी और हाइजीन के लिए जरूरी है पैरों की सफाई, हफ्ते में एक बार जरूरी करें ये काम

How to Clean Feet: हफ्ते में एक बार अपने पैरों की सफाई करना बेहद जरूरी है. पैरों की सफाई आपकी पर्सनालिटी के साथ-साथ हाइजीन के लिए भी जरूरी है. इस खबर में हम आपको पैरों की सफाई का आसान और असरदार तरीका बताएंगे.

 

Aug 13, 2025, 01:18 AM IST
पर्सनालिटी और हाइजीन के लिए जरूरी है पैरों की सफाई, हफ्ते में एक बार जरूरी करें ये काम

Home Remedy To Clean Feet: घर की साफ-सफाई जितनी जरूरी होती है, अपनी शरीर की भी साफ करना उतना ही जरूरी होता है. नहाते समय हम शरीर के बाकी हिस्सों को तो साफ कर देते हैं, लेकिन पैरों को साफ करना भूल जाते हैं. लेकिन पैरों को साफ करना भी बेहद जरूरी होता है. ये आपकी पर्सनालिटी के साथ-साथ हाइजीन पर भी असर डालता है. पैरों की सफाई नहीं करने से फटी एड़ी, ड्राइनेस और बेजान स्किन जैसी समस्या हो जाती है. ऐसे में पैरों की सफाई करना बेहद जरूरी है. इस खबर में हम आपको पैरों को साफ करने का तरीका बताएंगे. 

 

गुनगुने पानी में पैरों को सॉक करें
एक टब में गुनगुना पानी लें, इसके बाद इसमें 1 चम्मच नमक और थोड़ा शैंपू मिला लें. अब इसमें अपने पैरों को 10 से 15 मिनट के लिए डुबोकर छोड़ दें. ऐसा करने से पैरों के डेड सेल्स सोफ्ट हो जाएंगे और पैरों की थकान भी दूर हो जाएगी. 

 

स्क्रब करें
इसके बार अपने पैरों को पानी से निकालकर पैरों पर स्क्रब करें. आप प्यूमिक स्टोन या फुट स्क्रबर की मदद से स्क्रब कर सकते हैं. ऐसा करने से एड़ियों और तलवों में जमी डेड स्किन और गंदगी साफ हो जाएगी. आप चाहें तो चीनी और नारियल तेल से हमोमेड स्क्रब बना कर भी पैरों की सफाई कर सकते हैं. स्क्रब करने के आपके पैर साफ और सोफ्ट हो जाते हैं. 

 

डीप मॉइश्चराइजिंग
स्क्रब करने के बाद अपने पैरों को अच्छे से मॉइश्चराइज करें. अगर आपकी एड़ियां ज्यादा फटी हुई हैं, तो नारियल तेल या घी लगाकर सकते हैं. 

 

नेल केयर भी जरूरी
हफ्ते में एक बार नाखूनों की केयर भी जरूरी है. इसलिए नाखूनों को ट्रिम करें और क्यूटिकल्स को हल्के हाथ से पुश करें. इससे नाखून साफ-सुथरे और हेल्दी दिखेंगे, साथ ही पैरों का लुक भी बेहद खूबसूरत लगेगा.

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.

