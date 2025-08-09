कहीं आप भी तो नहीं लगाते हर दिन बदन पर साबुन, जानिए कितने दिन यूज करना है सही
कहीं आप भी तो नहीं लगाते हर दिन बदन पर साबुन, जानिए कितने दिन यूज करना है सही

आजकल बहुत से लोग रोजाना नहाते वक्त साबुन लगाने की आदत रखते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि हर दिन साबुन लगाना आपकी स्किन के लिए सही नहीं होता है? ज्यादा साबुन लगाने से त्वचा की नमी खत्म हो सकती है और त्वचा रूखी या संवेदनशील हो सकती है. इसलिए यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि सप्ताह में कितनी बार साबुन का यूज सही होता है. आइए जानते हैं.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 09, 2025, 02:28 PM IST
कहीं आप भी तो नहीं लगाते हर दिन बदन पर साबुन, जानिए कितने दिन यूज करना है सही

Skin Care Tips: क्या आप भी हर दिन नहाने समय साबुन लगाते हैं? अगर हां तो जरा रुकिए. बहुत से लोगों को लगता है कि हर दिन त्वचा पर साबुन लगाने से शरीर साफ हो जाता है. लेकिन क्या यह आदत आपकी त्वचा के लिए फायदेमंद है? असल में हर दिन साबुन लगाने से स्किन की नमी खत्म हो सकती है और वह रूखी हो सकती है. इसलिए यह जानना जरूरी है कि त्वचा की सही देखभाल के लिए साबुन का इस्तेमाल कितनी बार करना चाहिए. आइए आज के इस आर्टिकल में हम जानते हैं कि कब और कितनी बार साबुन लगाना सही होता है.

हर दिन क्यों नहीं लगाना चाहिए साबुन?
हर दिन शरीर पर साबुन लगाना सही नहीं होता है. हां शरीर को साफ रखना बहुत जरूरी होता है, लेकिन त्वचा पर डेली साबुन लगाने से आपकी त्वचा का नेचुरल ऑइल कम होने लगता है यानी अगर आप हर दिन साबुन का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन पर रूखापन और त्वचा बेजान बन सकती है. वहीं, अगर आप हर रोज साबुन यूज करना चाहते हैं, तो आप केमिकल बेस्ड सोप की जगह नेचुरल सोप का इस्तेमाल कर सकते हैं. 

कितने दिन साबुन लगाना सही
वहीं अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, तो आपको हर दिन साबुक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. आपको बता दें कि एक सप्ताह में तीन से चार बार साबुन का इस्तेमाल करना सही होता है. हालांकि एक हफ्ते में कितनी बार साबुन का इस्तेमाल किया जाए, इस पर एक्सपर्ट्स की अलग-अलग राय है.

ये बात भी जरूर रखें याद
अगर आप सप्ताह में 2-3 दिन साबुक का इस्तेमाल करते हैं तो इससे रूखापन की समस्या नहीं होती है. साथ ही जिस दिन आप साबुत का इस्तेमाल करें कोशिश करें कि उस दिन ठंडे पानी से नहाना चाहिए. गर्म पानी से नहाना त्वचा की नमी को और कम कर सकता है. अगर आप चाहें तो हल्का ठंडा पानी से नहा लें, इससे रूखेपन की समस्या को कम किया जा सकता है. लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जिस दिन आप साबुन यूज नहीं करते हैं उस दिन बिलकुल भी नहाना स्किप न करें. बॉडी की हाइजीन के लिए हर रोज नहाना बेहद जरूरी है, फिर चाहे आप खाली पानी से क्यों न नहा रहे हों.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी इसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

;