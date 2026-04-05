इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने के बाद बार-बार करते है चेक? 'Social Media Anxiety' से बचने के लिए आज ही अपनाएं ये आदतें

Social Media Anxiety: आज के डिजिटल दौर में सोशल मीडिया लोगों की जिंदगी का सबसे खास हिस्सा बन गया है. इंस्टाग्राम आप लोग अपनी तस्वीरें, वीडियो को पोस्ट करते हैं और फिर बार-बार हर दो मिनट पर देखते हैं कितने लाइक्स और कमेंट आए हैं. अगर आप भी ऐसी ही चीजों को करते हैं, तो आप सोशल मीडिया एंग्जायटी के शिकार हो सकते हैं. अगर ये आदत है, तो आपको इसको तुंरत बदलने की जरूरत है. ये समस्या आपकी मेंटल हेल्थ पर काफी ज्यादा बुरा असर डालती है. ये आपकी सेहत को भी नुकसान कर सकती है और आपके सोचने-समझने की क्षमता को भी कम कर सकती हैं.



अगर आप भी Social Media Anxiety के शिकार हो गए हैं और इस आदत की वजह से आपकी मेंटल हेल्थ पर बुरा असर पड़ रहा है, तो आप आपको इससे छुटकारा पाने के लिए कुछ तरीके आदतों को बताते हैं, जिससे आप राहत पा सकते हैं. ये आपको जरूर फॉलो कर लेना चाहिए.



Social Media Anxiety को कैसे करें कम?



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क्या है सोशल मीडिया एंग्जायटी?

सोशल मीडिया एंग्जायटी एक ऐसी समस्या है, जिसमें इंस्टाग्राम पर आप अपनी तस्वीरें, वीडियो को पोस्ट करते हैं और फिर उसको बार-बार चेक करते हैं उससे मिलने वाले रिस्पॉन्स से डर जाते है और अंदर ही अंदर आपको एंग्जायटी फील होने लगती है. धीरे-धीरे यह आदत तनाव और मानसिक थकान का शिकार भी हो जाती है.



सोशल मीडिया एंग्जायटी से बचने के लिए आदतें



1. खुद की तुलना बंद करें

अगर आपको भी सोशल मीडिया एंग्जायटी काफी ज्यादा होती है और तनाव का रूप ये ले लेती है, तो आपको सबसे पहले दूसरों से अपनी तुलना को कम करना होगा. हर किसी की जिंदगी अलग तरह से काम करती है.



2. ब्रेक लें

कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो पोस्ट करने के बाद ही तुंरत ऐप को बार-बार चेक करते हैं ये आपके मेंटल हेल्थ को बुरी तरह से खराब कर सकती है. अगर आप भी इस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप खुद को किसी दूसरे काम में बिजी रख सकते हैं.



3. फोन को दूर रखें

अगर आप भी सोशल मीडिया एंग्जायटी से खुद को दूर रखना चाहते हैं, तो आपको फोन से दूरी बना लेनी चाहिए. आपकी सोशल मीडिया की लत कम हो इसके लिए आपको खुद को किसी और काम में बिजी रखना चाहिए.



4. समय सीमा तय

सोशल मीडिया पर आपको अपना समय कम बिताना चाहिए. अपने फोन में 'स्क्रीन टाइम' को अगर आप कम करते हैं, तो आप जल्द ही अपने तनाव को कम करके सोशल मीडिया एंग्जायटी से छुटकारा पा सकते हैं.



5. नोटिफिकेशन बंद करें

आपको अपनी सोशल मीडिया नोटिफिकेशन को बंद करके ही रखनी चाहिए. ये आपकी समस्या को कम करके आपको अंदर से हैप्पी रखेगा. इस चीज को कम करने से सोशल मीडिया एंग्जायटी से छुटकारा पा सकते हैं.



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(Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)