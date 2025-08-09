हेयर ट्रांसप्लांट सुनकर ही लगता है डर? क्योंकि इन 4 मिथ पर करते हैं यकीन! सर्जन ने खोल दिया राज
हेयर ट्रांसप्लांट सुनकर ही लगता है डर? क्योंकि इन 4 मिथ पर करते हैं यकीन! सर्जन ने खोल दिया राज

हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सुनते ही कई लोगों के मन में डर और तरह-तरह के मिथ आने लगते हैं। अक्सर गलत जानकारियों और मिथकों के कारण लोग इस प्रक्रिया से डरते हैं या इसका सही फैसला नहीं ले पाते। लेकिन अब हेयर ट्रांसप्लांट  से जुड़े चार बड़े मिथकों का खुलासा हो गया है जो हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर सबसे ज्यादा भ्रम फैलाते हैं। आइए जानते हैं.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 09, 2025, 10:29 AM IST
Hair transplant: आज के समय में बालों से जुड़ी समस्याएं बहुत आम हो गई हैं. इसी दौरान बालों के ट्रांसप्लांट को लेकर आजकल बहुत सी बातें सुनने को मिलती हैं. कुछ सही होती हैं तो कुछ सिर्फ अफवाहें। सही जानकारी न होने के कारण से कई लोग हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर कन्फ्यूज हो जाते हैं या डर जाते हैं। इसलिए यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि बालों के ट्रांसप्लांट के दौरान और उसके बाद क्या होता है, क्या उम्मीद रखें और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं बालों के ट्रांसप्लांट से जुड़ी चार सबसे बड़े मिथ, जिससे आप सही निर्णय लेकर बेहतरीन परिणाम पा सकें।

रातों रात नहीं मिलती है नई हेयरलाइन

फेमस सर्जन डॉ. संजीव परिया के मुताबिक बालों के ट्रांसप्लांट को लेकर कई गलतफहमियां और डर होते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ट्रांसप्लांट के तुरंत बाद नए बाल नहीं उगते। जो बाल लगाए जाते हैं वे पहले कुछ हफ्तों में झड़ जाते हैं और नए बाल 3 से 4 महीने बाद ही दिखाई देने लगते हैं। पूरी तरह से रिजल्ट देखने के लिए कभी कभी एक साल का भी समय लग सकता है। कुछ क्लिनिक लंबे बालों के साथ ट्रांसप्लांट करने का दावा करते हैं, लेकिन वे भी झड़ते हैं और इनकी सफलता कम होती है।

दाग-धब्बों की भी सच्चाई जान लीजिए

बालों के ट्रांसप्लांट को लेकर लोगों के मन में एक ये भी डर होता है कि इससे दाग और धब्बे भी आ जाते हैं. इसके पीछे की सच्चाई को लेकर मशहूर सर्जन डॉ. संजीव परिया बताते है कि  FUT जैसी पुरानी तकनीकों में पीछे की तरफ से एक बड़ा निशान दिखाई देता है. वहीं FUE यानी स्लिट एंड प्लेस मेथड में भी, छोटे-छोटे निशान हो सकते हैं क्योंकि स्किन को थोड़ी चोट लगती है। लेकिन नई और आधुनिक तकनीक प्रत्यक्ष बाल प्रत्यारोपण (DHI) में ये निशान बहुत ही कम या लगभग नहीं दिखाई देते हैं। ध्यान रखें कि DHI सिर्फ उन क्लिनिकों में होता है जो इसकी आधिकारिक अनुमति रखते हैं और इसे प्रमाणित डॉक्टर ही करते हैं। ऐसे नकली क्लिनिकों से बचें जो बिना सही जानकारी या नियमों के DHI ट्रांसप्लांट का दावा करते हैं।

ट्रांसप्लांट की सफलता इन बातों पर करती है निर्भर

बहुत से लोगों में यह गलतफहमी होती है कि बालों के ट्रांसप्लांट की सफलता सिर्फ बालों के उगने पर निर्भर करती है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि ट्रांसप्लांट के बाद बाल कितने नेचुरल दिखाई देते हैं, सबसे बड़ी और जरूरी बात ये है। इसके लिए सर्जन की ट्रेनिंग, बालों की लाइन डिजाइन करने की कला, गुणवत्ता की जांच और प्रयोग किए जाने वाले उपकरण भी बहुत मायने रखते हैं। DHI क्लीनिकों में खास उपकरण और कड़ी गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रिया के कारण, ट्रांसप्लांट किए गए बाल सही दिशा, गहराई और एक खास डिजाइन में उगते हैं, जिससे परिणाम पूरी तरह नेचुरल नजर आते हैं।

देखभाल भी है जरूरी

अंत में ऑपरेशन के बाद बालों की सही देखभाल भी बहुत जरूरी होती है। गलत तरीके से स्कैब साफ करने या बाल धोने से नए लगाए बाल उखड़ सकते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद के कुछ वॉश क्लिनिक में नर्स से करवाना ज्यादा सही होता है। साथ ही बालों की देखभाल और बाल झड़ने से रोकने वाली दवाइयों को समय पर लेना जरूरी है क्योंकि इससे बाकी के बालों के झड़ने का भी खतरा रहता है। कुल मिलाकर, बालों के ट्रांसप्लांट से जुड़ी गलतफहमियों से बचने के लिए सही जानकारी और सावधानी बेहद जरूरी है जिससे अच्छे रिजल्ट मिल सकें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी इसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

;