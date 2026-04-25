इस एक छोटी गलती से हो सकते हैं लू और बुखार का शिकार, डॉक्टर ने बताए इसके लक्षण और बचाव

गर्मियों की वजह से लोगों में उल्टी दस्त की समस्या ज्यादा देखने को मिल रही हैं. तापमान बढ़ने की वजह से हिडाइड्रेशन और लू का रिस्क बढ़ रहा है. डीहाइड्रेशन का समय पर इलाज नहीं मिलता है तो इंसान की जान भी जा सकती है. फोर्टिस अस्पताल फरीदाबाद न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर विनीत बंगा से जानते हैं लू लगने पर शरीर में क्या लक्षण नजर आते हैं. इससे बचाव कैसे किया जा सकता है.

लू लगने पर दिखते हैं ये लक्षण

गर्मियों के मौसम में लू लगने पर सिरर्दद, चक्कर आना, बहुत तेज प्यास लगना, बेहोशी, तेज बुखार, गला खराब, वायरल संक्रमण हो सकता है. लू लगने पर उल्टी, दस्त और पेट दर्द की समस्या भी हो सकती है. पानी कम पीने की वजह से यूरिन इंफेक्शन का रिस्क भी बढ़ जाता है.

अक्सर लोग करते हैं ये 1 गलती

डॉक्टर के अनुसार जब धूप से आते हैं आपको बहुत ज्यादा तेज प्यास लगी है तो आपको तुरंत पानी नहीं मिला चाहिए. कुछ देर बाद भी पानी पीना चाहिए. एक साथ 2 से 3 लीटर पानी ना पीए. पानी ज्यादा ठंडा है तो भी इसे पीने से बचना चाहिए. थोड़े-थोड़े समय पर पानी पीना चाहिए.

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लिक्विड लेते रहें

डॉक्टर के अनुसार गर्मियों में कोशिश करें कि हर आधे घंटे में लिक्विड लेते रहें. अगर आप पानी पीते रहें, दही, लससी, छाछ, तरबूज और खरबूजा का सेवन करें.

मानसिक भ्रम

लू बेहद खतरनाक है. लू का अगर इलाज समय पर नहीं मिलता है तो डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है. लू लगने पर अंगों को नुकसान हो सकता है. इसके अलावा मानसिक भ्रम की समस्या भी हो सकती है. लू लगने से ब्रेन स्ट्रोक की समस्या भी हो सकती है. लू लगने पर कमजोरी, बोलने में दिक्कत और बेहोशी की समस्या हो सकती है.

क्या करें

लू से बचाव के लिए धूप में निकलने से बचें, पानी का सेवन करें. इसके अलावा ORS का सेवन करें. लू से बचाव के लिए हल्के ढीले कपड़े पहनें. इस दौरान ज्यादा से ज्यादा लिक्विड का सेवन करें जैसे दही,छाछ आदि

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.