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वजन कम करने के लिए लोगों में बढ़ा वेट लॉस की दवाओं का ट्रेंड, डोज बंद करने पर तेजी से क्यों बढ़ता है वजन? डॉक्टर ने बताए साइड इफेक्ट

आज के समय में अधिकतर लोग मोटापे से परेशान हैं. मोटापे को कम करने लिए लोगों के बीज दवाओं का ट्रेंड बढ़ गया है. आइए डॉक्टर से जानते हैं दवाओं का क्या-क्या साइड इफेक्ट है. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Apr 08, 2026, 05:30 AM IST
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वजन कम करने के लिए लोगों में बढ़ा वेट लॉस की दवाओं का ट्रेंड, डोज बंद करने पर तेजी से क्यों बढ़ता है वजन? डॉक्टर ने बताए साइड इफेक्ट

बढ़ता मोटापा देश के लिए एक बड़ी समस्या बन चुका है. ऐसे में वजन कम करने लिए दवाओं का भी ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है. ऐसे लोग एक्सरसाइज या डाइट छोड़कर दवाओं का सेवन अधिक कर रहे हैं. इन दिनों वेट लॉस के लिए दवाओं में सेमाग्लूटाइड का इस्तेमाल अधिक किया जा रहा है. वजन कम करने के वाली दवाओं का सेवन सोच समझकर करना चाहिए. शारदा अस्पताल, ग्रेटर नोएडा सीनियर कंसल्टेंट  इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर श्रेय श्रीवास्तव से जानते हैं मोटापा कम करने वाली दवाई के नुकसान. 

दवा खाने से कैसे कम होता है वजन 

वजन कम करने वाली दवाई में सेमाग्लूटाइट मौजूद है, जो एक GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट है. आम भाषा में बोले तो यह शरीर में पाए जाने वाले नेचुरल हार्मोन की तरह काम करता है. यह दिमाग के उस हिस्से को एक्टिव करता है जो भूख और पेट भरने को सिग्नल को कंट्रोल करता है. ऐसे में इंसान को पेट भरा हुआ महसूस होता है. इसके अलावा लंबे समय तक भूख नहीं लगती. यह शुगर बढ़ने पर इंसुलिन सीक्रेशन को बढ़ाती है. 

किन लोगों को नहीं करना चाहिए इसका सेवन 

डॉक्टर के अनुसार डायबिटीज टाइप 2 के मरीज और उन लोगों को जिनका BMI ज्यादा है, जिन्हें मोटापे की वजह से हेल्थ संबंधी समस्या है. जिन लोगों को पैनक्रियाज या किडनी संबंधी समस्या है उन्हें भी वजन कम करने वाली दवा का सेवन ना करें. 

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साइड इफेक्ट्स 

सेमाग्लूटाइड का सेवन करने से कई साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जैसे जी मिचलाना, उल्टी, दस्त, कब्ज और पेट में ऐंठन. इसके अलावा गंभीर मामलों में पैनक्रिएटाइटिस, गॉल ब्लैडर की समस्या हो जाती है. इसके अलावा शुगर लेवल भी नीचे गिर सकता है. 

दवा बंद करने पर फिर से बढ़ जाता है वजन 

रिसर्च के अनुसार जो लोग इन दवाओं का सेवन करना बंद कर देते हैं, उनका वजन तेजी से वापस बढ़ जाता है. अगर आप बढ़ने वजन को कम करना चाहते हैं लाइफस्टाइल और हेल्दी डाइट की मदद से अपने वजन को कम करने की कोशिश करें. वजन कम करने के लिए दवाई को शॉर्टकट समझकर इस्तेमाल ना करें. लाइफस्टाइल में बदलाव करें, इन दवाओं का इस्तेमाल करने से पोषण तत्वों में कमी हो सकती है. 

मांसपेशियों और हड्डियां कमजोर 

वजन कम करने वाली दवाई का सेवन करने से मांसपेशियां और हड्डियां कमजोर हो सकती है. लाइफस्टाइल में सुधार कर आप अपने वनज को कम कर सकते हैं. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

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Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

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