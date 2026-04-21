एंजायटी और डिप्रेशन में क्या होता है अंतर? एक्सपर्ट ने बताया सेहत के लिए क्या ज्यादा खतरनाक

आज के समय में अधिकतर लोग मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्या से परेशान हैं. लाखों लोग रोजाना मेंटल हेल्थ से जुझ रहे हैं. अधिकतर लोगों को एंजायटी और डिप्रेशन के बीच का अंतर समझ नहीं आता है. ऐसे में समस्या ज्यादा बढ़ जाती है. Holistic Health And Healing हॉस्पिटल्स की मनोवैज्ञानिक डॉक्टर भवनीत कौर से जानते हैं एंजायटी और डिप्रेशन में क्या अतंर है.

एंजायटी क्या है

एंजायटी एक मेंटल डिसऑर्डर है. इसमें लोग फ्यूचर की अनिश्चितताओं को लेकर चिंता और डर में रहते हैं. इस दौरान लोगों में बेचैनी बनी रहती है. घबराहट, दिल की धड़कन का तेज होना, पसीना आना और नींद में समस्या आना. कई बार डर बिना भी एंजायटी महसूस हो कती है. एंजायटी की वजह से रोजाना की लाइफ में काम करने में दिक्कत आती है.

डिप्रेशन क्या है

एक्सपर्ट के अनुसार डिप्रेशन एक ऐसी स्थिति है. जब इंसान लंबे समय तक उदास और निराश महसूस करता है. ऐसे में इंसान को किसी चीज में इंट्रेस्ट नहीं रहता है. किसी भी काम में मन नहीं लगता है. इससे आत्मविश्वास कम हो जाता है. कई बार लाइफ में नकारात्मक विचार भी आने लगते हैं. डिप्रेशन केवल मूड की समस्या नहीं है यह सोच, व्यवहार और शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती हैं.

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डिप्रेशन और एंजायटी में अंतर

एंजायटी और डिप्रेशन में यह अंतर है कि एंजायटी और डिप्रेशन में इंसान भविष्य की चिंता करता है. डिप्रेशन में इंसान अपनी वर्तमान की लाइफ से परेशान रहता है. एंजायटी में शरीर हाइपर एक्टिव होता है. वहीं डिप्रेशन में इंसान की एनर्जी कम हो जाती है.

कौन सी कंडीशन ज्यादा खतरनाक है

दोनों ही कंडीशन खतरनाक होती है. डिप्रेशन को ज्यादा गंभीर माना जाता है क्योंकि इस कंडीशन में इंसान को बहुत बुरे ख्याल आते हैं. कुछ केस में तो इंसान आत्महत्या जैसे विचार करने लगते हैं. एंजायटी में लंबे सय तक रहने से हार्ट डिजीज, नींद की समस्या और मानसिक थकान हो सकती है. इन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. इस कंडीशन से निजात पाने के लिए थेरेपी, काउंसलिंग और लाइफस्टाइल में बदलाव करने की जरूरत है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.