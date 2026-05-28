तेज धूप, गर्म हवा से शरीर की इस तरह करें रक्षा, डॉक्टर ने बताए बचाव के असरदार तरीके

गर्मियों का मौसम अपने साथ तेज धूप, गर्म हवाएं और शरीर में थकावट जैसी कई समस्याएं लेकर आता है. इस समय यदि खानपान और दिनचर्या पर ध्यान न दिया जाए, तो शरीर जल्दी कमजोर पड़ने लगता है. अत्यधिक गर्मी के कारण डिहाइड्रेशन, चक्कर आना, एसिडिटी, त्वचा संबंधी समस्याएँ और मानसिक चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है. नेचुरोपैथी यानी प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार शरीर को प्रकृति के अनुरूप ढालकर इन समस्याओं से काफी हद तक बचा जा सकता है. मेरा मानना है,गर्मियों में दवाइयों से अधिक जरूरी है कि व्यक्ति अपने शरीर की प्राकृतिक जरूरतों को समझे और उसी के अनुसार जीवनशैली अपनाए.

खुद को हाइड्रेट रखना है बेहद जरूरी

सबसे पहले बात आती है पानी की. गर्मियों में शरीर से पसीने के माध्यम से काफी मात्रा में पानी बाहर निकल जाता है. ऐसे में शरीर को हाइड्रेट रखना बहुत आवश्यक होता है. केवल ठंडा पानी पीना पर्याप्त नहीं है, बल्कि सही तरीके से पानी पीना भी जरूरी है. सुबह उठकर मिट्टी के घड़े का पानी पीना शरीर को अंदर से ठंडक देता है. दिनभर थोड़ा-थोड़ा पानी पीना चाहिए, ताकि शरीर में पानी की कमी न हो. बहुत अधिक बर्फ वाला पानी शरीर की पाचन शक्ति को कमजोर कर सकता है, इसलिए सामान्य या हल्का ठंडा पानी अधिक लाभकारी माना जाता है.

इन फलों का करें सेवन

नेचुरोपैथी में मौसमी फलों को प्राकृतिक औषधि माना गया है. गर्मियों में तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, नारियल पानी और बेल का शरबत शरीर को ठंडक पहुँचाते हैं. ये केवल शरीर को हाइड्रेट नहीं रखते, बल्कि आवश्यक मिनरल्स और विटामिन भी प्रदान करते हैं. मेरे अनुसार, गर्मियों में बाजार के कोल्ड ड्रिंक्स और अधिक मीठे पेय पदार्थों से बचना चाहिए, क्योंकि ये शरीर को क्षणिक ठंडक तो देते हैं, लेकिन अंदर से नुकसान पहुँचाते हैं.

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हल्का भोजन

गर्मियों में भोजन हमेशा हल्का और सुपाच्य होना चाहिए. बहुत अधिक तला-भुना, मसालेदार और भारी भोजन शरीर में गर्मी बढ़ा देता है. इस मौसम में दाल, हरी सब्जियाँ, सलाद और छाछ जैसे पदार्थ भोजन में शामिल करने चाहिए. दही और छाछ शरीर को ठंडक देते हैं और पाचन को भी बेहतर बनाते हैं. रात का भोजन हल्का रखना चाहिए ताकि शरीर आसानी से उसे पचा सके. नेचुरोपैथी के अनुसार यदि पाचन तंत्र स्वस्थ रहेगा, तो शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी और बीमारियाँ दूर रहेंगी.

खुद को कवर करें

गर्मियों में सूरज की तेज किरणों से बचाव भी बेहद जरूरी है. दोपहर के समय बिना जरूरत बाहर निकलने से बचना चाहिए. यदि बाहर जाना आवश्यक हो, तो सिर को सूती कपड़े या टोपी से ढकना चाहिए. हल्के रंग के सूती कपड़े पहनना शरीर को आराम देता है और पसीने को आसानी से सोख लेता है. सिंथेटिक कपड़े गर्मी को बढ़ाते हैं, इसलिए उनसे बचना चाहिए.

मिट्टी का लेप यूज करें

नेचुरोपैथी में मिट्टी चिकित्सा और जल चिकित्सा का भी विशेष महत्व है. गर्मियों में पेट पर ठंडी मिट्टी की पट्टी रखने से शरीर की अतिरिक्त गर्मी कम होती है और पाचन में राहत मिलती है. ठंडे पानी से पैर धोना या कुछ देर पैरों को पानी में रखना शरीर को तुरंत आराम देता है. कई बार केवल प्राकृतिक तरीकों से ही शरीर की थकान और बेचैनी कम हो जाती है.

योग करें

इस मौसम में योग और प्राणायाम भी शरीर को संतुलित रखने में मदद करते हैं. हालांकि तेज धूप में अधिक कठिन व्यायाम करने से बचना चाहिए. सुबह के समय हल्का योग, अनुलोम-विलोम, शीतली प्राणायाम और ध्यान करने से शरीर और मन दोनों को ठंडक मिलती है. विशेष रूप से शीतली प्राणायाम गर्मियों में अत्यंत लाभकारी माना जाता है क्योंकि यह शरीर की आंतरिक गर्मी को कम करता है. मानसिक शांति भी गर्मियों में बहुत जरूरी होती है. अत्यधिक गर्मी के कारण व्यक्ति जल्दी चिड़चिड़ा और तनावग्रस्त हो जाता है. नेचुरोपैथी के अनुसार मन की स्थिति का सीधा प्रभाव शरीर पर पड़ता है. इसलिए सकारात्मक सोच, शांत वातावरण और पर्याप्त विश्राम बहुत आवश्यक है. दोपहर में कुछ समय आराम करने से शरीर को ऊर्जा मिलती है और मानसिक थकान कम होती है.

चेहरे का इस तरह रखें ध्यान

गर्मियों में त्वचा की देखभाल भी जरूरी होती है. तेज धूप के कारण त्वचा झुलस जाती है और रूखापन बढ़ने लगता है. प्राकृतिक उपायों जैसे गुलाब जल, एलोवेरा जेल और चंदन का उपयोग त्वचा को ठंडक और नमी प्रदान करता है. रासायनिक उत्पादों का अत्यधिक उपयोग त्वचा को नुकसान पहुँचा सकता है, इसलिए प्राकृतिक चीजों को प्राथमिकता देनी चाहिए.

पानी का सेवन करें

मेरे अनुसार ,गर्मियों में सबसे बड़ी औषधि है संयम और संतुलन. यदि व्यक्ति अपनी दिनचर्या को मौसम के अनुसार ढाल ले, पर्याप्त पानी पिए, प्राकृतिक भोजन करे और मन को शांत रखे, तो वह इस तपती गर्मी में भी स्वस्थ रह सकता है. प्रकृति हर मौसम में हमें स्वस्थ रहने के संकेत देती है, आवश्यकता केवल उन्हें समझने की है.

इन चीजों ना करें सेवन

आज की आधुनिक जीवनशैली में लोग एयर कंडीशनर, कोल्ड ड्रिंक्स और बाहर के भोजन पर अधिक निर्भर हो गए हैं, लेकिन ये चीजें शरीर को धीरे-धीरे कमजोर करती हैं. नेचुरोपैथी हमें सिखाती है कि प्रकृति के करीब रहकर ही वास्तविक स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सकता है. मिट्टी, पानी, धूप, स्वच्छ हवा और संतुलित भोजन ही सबसे बड़ी प्राकृतिक चिकित्सा हैं.

अंत में यही कहा जा सकता है कि गर्मियों का मौसम कठिन जरूर होता है, लेकिन यदि हम प्राकृतिक नियमों का पालन करें, तो यह मौसम भी स्वास्थ्य के लिए लाभकारी बन सकता है. सही खानपान, पर्याप्त जल सेवन, हल्का व्यायाम और सकारात्मक सोच के माध्यम से शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान रखा जा सकता है. नेचुरोपैथी केवल उपचार नहीं, बल्कि एक ऐसी जीवनशैली है जो हमें प्रकृति के साथ संतुलन में रहना सिखाती है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.