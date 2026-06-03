आग की लपटों से ज्यादा खतरनाक है धुआं, चंद मिनटों में घोंट सकता है दम; डॉक्टर ने बताया स्मॉग से कैसे जा सकती है जान

दिल्ली के मालवीय नगर के एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई है. इस घटना ने पूरे देश को सन्न कर दिया है. आग लगने से 21 लोगों की मौत के पीचे आग की लपटे नहीं बल्कि धुआं सबसे बड़ा कारण है.
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आग लगने के बाद अक्सर लोग धुएं की वजह से अपनी जान गवां देते हैं. दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई है. एशियन हॉस्पिटल के रेस्पिरेटरी, क्रिटिकल केयर एवं स्लीप मेडिसिन डायरेक्टर एवं एचओडी डॉ. मानव मनचंदा से जानते हैं कैसे धुआं इंसान की जान ले सकता है.
आग की लपटों से ज्यादा लोगों की जान धुएं में मौजूद जहरीली गैस की वजह से होती है. प्लास्टिक, फर्नीचर, कपड़े, लकड़ी और इलेक्ट्रॉनिक सामान के जलने की वजह से धुएं में कई जहरीली गैस निकलती है. जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सायनाइड ये गैस फेफड़ों पर बुरा असर डालती है. ये धुआं शरीर में ऑक्सीजन की स्पलाई को रोक देता है. धुएं में मौजूद कार्बन मोनेऑक्साइड शरीर में फैल जाता है. जिस वजह से शरीर में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है.
जब इंसान धुएं में सांस लेता है. धुएं का सबसे ज्यादा असर सांस की नली पर पड़ता है. धुएं के साथ जहरीले कण और गर्म तापमान सांस की नलियों को जला देते हैं. जिस वजह से सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है. डॉक्टर के अनुसार आग के दौरान धुआं अंदर जाना बाहरी जलन से ज्यादा खतरनाक होता है. इससे फेफड़ों की नली में तेजी से सूजन हो सकती है. ऐसे में मरीज को तुरंत ऑक्सीजन सपोर्ट और वेंटिलेशन की जरूरत होती है.
आग के दौरान धुए में निकलने वाले धुएं में जहरीली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड होती है. इस गैस में किसी तरह की महक नहीं होती है. इसलिए इस गैस का पता नहीं चलता है. इसके अलावा इसमें हाइड्रोजन सायनाइड गैस होती है जो कि बेहद खतरनाक है. ये गैस शरीर में कोशिकाओं को ऑक्सीजन का यूज करने से रोक देती है. कार्बन डाइऑक्साइड धुएं की वजह से दम घूटने लगता है.
डॉक्टर के अनुसार इंसान के शरीर पर गंभीर जलन नहीं होती है. लेकिन धुए की वजह से जान जा सकती है. बंद कमरे में जल्दी आग से निकलने वाला धुआं तेजी से कमरे में पढ़ता है तो शरीर में ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो जाता है. इसके अलावा जहरीले गैस की वजह से ब्रेन हेल्थ पर भी बुरा असर पड़ता है. डॉक्टर के अनुसार आंखों मं जलन, खांसी और घबराहट होती है. इसके अलावा भ्रम और बेहोशी की भी समस्या होने लगती है.
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