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क्या है अमेरिकी फौज की टेस्टोस्टेरोन हार्मोन थेरेपी? एक्सपर्ट्स ने समझाए फायदे, बताए ये साइड इफेक्ट्स

अमेरिकी सेना में 30 की उम्र और उससे अधिक उम्र के सैनिकों को टेस्टोस्टेरोन टेस्ट कराना जरूरी हो गया है. जिन सैनिकों में टेस्टोस्टेरोन कम होगा उन्हें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन थेरेपी दी जाएगी. आइए एक्सपर्ट से जानते हैं क्या है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन थेरेपी?

Written ByShilpa
Published: Jul 18, 2026, 11:58 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 12:01 PM IST
क्या है अमेरिकी फौज की टेस्टोस्टेरोन हार्मोन थेरेपी? एक्सपर्ट्स ने समझाए फायदे, बताए ये साइड इफेक्ट्स
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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