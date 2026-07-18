/क्या है अमेरिकी फौज की टेस्टोस्टेरोन हार्मोन थेरेपी? एक्सपर्ट्स ने समझाए फायदे, बताए ये साइड इफेक्ट्स

हाल ही में अमेरिकी सेना में 30 साल और उससे अधिक उम्र के सैनिकों के लिए हर साल टेस्टोस्टेरोन टेस्ट कराना जरूरी है. जिन सैनिकों में टेस्टोस्टेरोन कम पाया जाएगा उन्हें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन थेरेपी दी जाएगी. ऐसे में सोशल मीडिया पर एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन थेरेपी काफी ट्रेंड कर रहा है. आइए जानते हैं क्या है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन थेरेपी? इसके फायदे और नुकसान.
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन थेरेपी के फायदे और नुकसान के बारे में Sir HN रिलायंस फ़ाउंडेशन हॉस्पिटल में एंडोक्रिनोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर डेविड चांडी HT को बताया है. आइए जानते हैं क्या है ये थेरेपी और इसके फायदे-नुकसान
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन थेरेपी लेने से पुरुषों के शरीर में एनर्जी, मांसपेशियों में ताकत और मेंटल हेल्थ पर सीधा असर पड़ता है. जिन लोगों में टेस्टोस्टेरोन कम होता है वो डॉक्टर की सलाह पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन थेरेपी ले सकते हैं.
हार्मोन की कमी होने पर अक्सर थकान, सुस्ती और एनर्जी की कमी महसूस होती है. थेरेपी लेने से एनर्जी लेवल बेहतर होता है.
कम टेस्टोस्टेरोन की वजह से पुरुषों में चिड़चिड़ापन, उदासी और ब्रेन फोग की समस्या हो जाती है. थेरेपी लेने से मूड अच्छा होता है. ध्यान बेहतर होता है. जिससे फोकस भी बढ़ता है.
ये हार्मोन शरीर में मांसपेशियों को मजबूत बनाने और हड्डियों की डेंसिटी को बनाए रखने में मददगार है. ट्रीटमेंट की मदद से शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती है. बढ़ती उम्र के साथ हड्डियों से जुड़ी समस्या का रिस्क कम होता है.
हार्मोन बढ़ने से पिंपल की समस्या हो सकती है. क्योंकि हार्मोन बढ़ने पर स्किन ऑयली हो सकती है. इसके अलावा हेयर फॉल की समस्या भी हो सकती है.
जिन लोगों में पहले से ही स्लीप एपनिया की समस्या है उन लोगों में थेरेपी लेने के बाद ये समस्या गंभीर हो सकती है.
टेस्टोस्टेरोन थेरेपी लेने की वजह से शरीर में नेचुरल हार्मोन बनना स्लो हो जाता है, जिस वजह से स्पर्म काउंट कम हो सकता है. स्पर्म काउंट कम होने पर प्रजनन क्षमता पर असर पड़ सकता है.
टेस्टोस्टेरोन थरेपी लेने से प्रोस्टेट बढ़ सकता है. प्रोस्टेट का साइज बढ़ने से कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है.
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. हार्मोन से जुड़ी समस्या होने पर सीधा डॉक्टर से संपर्क करें.