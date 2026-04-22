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बुजुर्गों को ही नहीं बच्चों को भी शिकार बना रही है गठिया, एक्सपर्ट से जानें कारण

Gathiya Bai Ka Ilaj: आर्थराइटिस या गठिया रोग से लाखों लोग परेशान हैं. भारत में अप्रैल और दुनियाभर में मई के महीने में आर्थराइटिस अवेयरनेस मंथ मनाया जाता है. आइए जानते हैं आर्थराइटिस क्या होता है. 

Written By  Shilpa|Last Updated: Apr 22, 2026, 07:22 PM IST
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बुजुर्गों को ही नहीं बच्चों को भी शिकार बना रही है गठिया, एक्सपर्ट से जानें कारण

आर्थराइटिस या गठिया रोग से लाखों लोग परेशान हैं. सही जानकारी के अभाव में लोग तेजी से इस समस्या का शिकार हो रहे हैं. इंडियन रुमेटोलॉजी एसोसिएशन (Indian Rheumatology Association - IRA) ने भारत में अप्रैल और दुनियाभर में मई के महीने में आर्थराइटिस अवेयरनेस मंथ मनाया जाता है. इंडियन रुमेटोलॉजी एसोसिएशन भारत में अप्रैल महीने में रुमेटोलॉजी जागरूकता मनाते हैं. दिल्ली रुमेटोलॉजी एसोसिएशन की सीनियर कंसल्ट रुमेटोलॉजिस्ट डॉ किरण सेठ से जानते हैं आर्थराइटिस क्या होता है? 

आर्थराइटिस क्या होता है

आर्थराइटिस को आम भाषा में गठिया होता है. गाठिया रोग में जोड़ों के दर्द के रूप जाना जाता है. जोड़ शरीर का वो हिस्सा होता है. जहां शरीर की दो हड्डियां मिलती है. बढ़ती उम्र के साथ जोड़ों के बीच के टिश्यू कमजोर होने लगते हैं. जिस  वजह हड्डियां के जोड़ भी घिसने लगते हैं. जब घिसावट बढ़ जाती है, इस कंडीशन को गाठिया कहते हैं. बढ़ती उम्र के साथ यह बीमारी बिगड़ सकती है. 

आर्थराइटिस शरीर के किस अंग में होती है 

गठिया का रोग शरीर के जोड़ों पर होता है. हाथ और पैर की उंगलियों, कलाई और कोहनी, कंधे, कमर के नीचे वाला भाग, रीढ़ की हड्डी, पैरों का निचला हिस्सा और घुटने, कूल्हे और टखने. शरीर के इनमें से किसी भी हिस्से में दर्द होना या फिर हिलाने-डुलाना काफी मुश्किल हो रहा है. इसे नजरअंदाज ना करें. जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाएं. 

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आर्थराइटिस के टाइप 

रुमेटीइड अर्थराइटिस : इस प्रकार के गठिया में शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली (Immune System) खुद ही अपने स्वस्थ टिश्यूस को नष्ट करने लगती है. इसके कारण जोड़ों के बीच की नरम परत कमजोर हो जाती है और जोड़ों में घिसावट होने लगती है. इस कारण जोड़ों के आसपास दर्द भरी सूजन, अकड़न, और जोड़ों में सख्ती आ जाती है. इसके कारण शरीर को सामान्य रूप से हिलाने और सीधा करने में कठिनाई होती है और धीरे-धीरे व्यक्ति अक्षमता की ओर बढ्ने लगता है. 

ऑस्टियो आर्थराइटिस: जब व्यक्ति की उम्र का आधा पड़ाव बीत जाने के बाद उनके शरीर के विभिन्न जोड़ों में घिसाव और टूट-फूट शुरू होने लगती है तो इस स्थिति को ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं. इस प्रकार के गठिया में जोड़ों के टिश्यू टूट जाते हैं और इसके कारण उन अंगों में दर्द, अकड़न और अंग हिलाने में मुश्किल होने लगती है.

सोरायटिक आर्थराइटिस : जब व्यक्ति सोरयसिस से प्रभावित होता है तो उसे होने वाला गठिया सोरायटिक आर्थराइटिस कहलाता है. सोरयसिस एक प्रकार का स्किन संबंधी ऑटोइम्यून परेशानी होती है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली स्किन टिश्यूस को तेज़ी से बढ़ाने लगती है. इससे स्किन पर लाल पपड़ीदार पैच उभरने लगते हैं. सामान्य रूप से ये पैच व्यक्ति के घुटने, कोहनी, नाभि, सिर और निजी अंगों और गुदा के साथ की त्वचा पर देखे जा सकते हैं. जब इस बीमारी से प्रभावित लोगों के जोड़ों में दर्द, सूजन और अकड़न होने लगती है तो उसे सोरायटिक आर्थराइटिस कहते हैं. आमतौर पर इस प्रकार का गठिया 30 से 50 वर्ष की आयु में होता है. लेकिन कभी-कभी बचपन में भी इस अवस्था को देखा जा सकता है.

गाउट: कभी-कभी शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा रक्त में घुलने के स्थान पर अधिक हो जाने के कारण यह क्रिस्टल के रूप में शरीर के जोड़ों में जमा होने लगते हैं. इस प्रकार जो परेशानी जन्म लेती है उसे गाउट या गठिया कहा जाता है. ये क्रिस्टल जोड़ों में जमा होकर दर्दनाक सूजन को बढ़ा देते हैं. अधिकतर चिकित्सकों का मानना है कि व्यक्ति पैरों की उंगलियों में गाउट अधिक रूप से देखा गया है. इसकी सबसे बड़ी पहचान, गाउट से प्रभावित व्यक्ति सुबह दर्द के साथ ही जागता है.

एंकिलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस: कभी-कभी व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी के आसपास के जोड़ों में भी दर्द और सूजन का एहसास होने लगता है. इसके कारण शरीर के दूसरे भी हिस्से प्रभावित होने लगते हैं. इस स्थिति को एंकिलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहा जाता है.

जुवेनाइल आर्थराइटिस: जब 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को गठिया का दर्द होता है तो उसे जुवेनाइल आर्थराइटिस या किशोर गठिया कहा जाता है. इस गठिया में बच्चों या किशोरों के शरीर के जोड़ों में सूजन, दर्द और जकड़न महसूस होने लगती है. यह स्थिति शरीर में एक या एक से अधिक जोड़ों में हो सकती है. ये जोड़ शरीर में हाथ की कलाई, घुटने और/या टखने हो सकते हैं. इसके अलावा कुछ बच्चों को इन लक्षणों के साथ बुखार या स्किन रेशेस भी हो सकते हैं. इस बीमारी के साथ बच्चों के सम्पूर्ण विकास पर बुरा प्रभाव दिखाई दे सकता है.

सेप्टिक आर्थराइटिस: जब व्यक्ति के शरीर में किसी प्रकार के इन्फेक्शन या उसके कारण होने वाले सेप्टिक के कारण शरीर के जोड़ प्रभावित हो जाते हैं तो उसे सेप्टिक आर्थराइटिस कहते हैं. इसे चिकित्सक अत्यंत गंभीर प्रकार का गठिया मानते हैं क्योंकि इसके होने का कारण बैक्टीरिया होता है. इसके कारण व्यक्ति के शरीर के जोड़ों में दर्द, अकड़न और सूजन के साथ बुखार के साथ वह अपने शरीर को हिलाने में भी असमर्थ हो सकता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

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Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी क...और पढ़ें

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