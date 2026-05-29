बढ़ती गर्मी से किडनी पर पड़ सकता है असर, इन लक्षणों को ना करें नजरअंदाज, डॉक्टर ने दी चेतावनी

बढ़ती गर्मी का असर ना केवल स्किन बल्कि सेहत पर भी पड़ता है. गर्मी की वजह से हार्ट से लेकर किडनी पर असर पड़ता है. शरीर में बढ़ती गर्मी से किडनी पर बुरा असर पड़ सकता है. दरअसल हीटवेव से शरीर के बाहर से ही नहीं अंदरूनी अंगों पर भी असर पड़ सकता है. गर्मी का असर किडनी को गंभीर नुकसान हो सकता है. तेज गर्मी से शरीर का तापमान बढ़जाता है स्थिती गंभीर भी हो सकती है.

किडनी पर हीटवेट का असर

किडनी पर हीटवेव का गहरा असर पड़ता है. शरीर से ज्यादा पसीना निकलने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है. शरीर में पानी की कमी होने पर किडनी पर दबाव बढ़ जाता है. जिस वजह से शरीर के टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकल पाते हैं. पानी की कमी से पेशाब कम आता है, वही डार्क रंग का यूरिन आता है, शरीर में ड्राईनेस होने पर किडनी पर बुरा असर पड़ सकता है.

दिमाग पर भी पड़ता है असर

गर्मियों के मौसम में ब्रेन हेल्थ का भी ध्यान रखना बेहद जरूरी हैं. ज्यादा गर्मी की वजह से दिमाग में ऑक्सीजन और ब्लड फ्लो पर असर पड़ता है. जिस वजह से चक्कर आना, सिरदर्द, कमजोरी, कन्फ्यूजन और बेहोशी की समस्या हो जाती है. स्थिती गंभीर होने पर हीट स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है, जो कि जानलेवा भी हो सकता है. किसी इंसान को अचानक चक्कर आए या फिर बोलने में दिक्कत तो इसे नजरअंदाज ना करें. जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाएं.

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क्या करना चाहिए

हीटवेव के दौरान कुछ लक्षणों को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. जैसे तेज बुखार, लगातार सिरदर्द, उल्टी, सांस लेने में परेशानी और चक्कर. इन संकेत को नजरअंदाज ना करें. हीटवेव से बचाव के लिए खूब पानी पीना चाहिए. धूप में निकलने से बचना चाहिए. लाइट कलर के कपड़े पहनें और शरीर को ठंडा रखने में मदद करें.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.