क्या फिटकरी का पानी सच में बढ़ाता है फूलों की ग्रोथ? जानें इसके पीछे की असलियत..

Gardening Tips: सोशल मीडिया पर पौधों की तेज ग्रोथ को लेकर कई उपाय बताएं जाते हैं. इनमें से एक उपाय 'फिटकरी' है, सोशल मीडिया पर बताया जाता है कि इसके इस्तेमाल से पौधों की ग्रोथ गबल हो जाती है. इस खबर में हम आपको इसके पीछे की असलियत बताएंगे...

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Jan 20, 2026, 03:47 PM IST
Alum For Plants: आज कल सोशल मीडिया पर पौधों की ग्रोथ को लेकर कई पोस्ट देखने को मिलते हैं. लोग तरह-तरह के घरेलू उपाय बताते हैं, जिससे पौधों की ग्रोथ बढ़ सके. खासकर पौधों की ग्रोथ के लिए फिटकरी के इस्तेमाल लोग खूब करते हैं. सोशल मीडिया पर इसको लेकर एक उपाय बताया गया है, जिसमें फिटकरी का पानी डालने से पौधे तेजी से बढ़ते हैं और गमलों में 100 की जगह 200 फूल आने लगते हैं. लेकिन क्या सच में पौधों की ग्रोथ के लिए फिटकरी फायदेमंद है?

 

पौधों के लिए फिटकरी का इस्तेमाल
असल में फिटकरी कोई सुपर-फूड या खाद नहीं है, बल्कि यह मिट्टी का सही पीएच बनाए रखने वाला और कीटाणु हटाने वाला उपाय है. इसका सही पौधों पर सही मात्रा में इस्तेमाल करने से फायदा होता है, लेकिन ज्यादा या गलत तरीके से डालने से पौधे को नुकसान भी पहुंच सकता है.

फिटकरी मिट्टी के अम्लीय गुण
फिटकरी मिट्टी को हल्का अम्लीय बनाती है. कुछ पौधों के लिए यह बहुत अच्छी है, जैसे गुलाब, गुड़हल, ब्लू अपराजिता, हाइड्रेंजिया, साइट्रस और बेरीज. जब मिट्टी का पीएच सही होता है, तो इन पौधों में फूल जल्दी बनते हैं, कलियां ज्यादा आती हैं और पत्तियां चमकदार दिखती हैं. इसके अलावा, फिटकरी में एंटी-फंगल और एंटी-बैक्टीरियल गुण भी होते हैं. इसका मतलब यह है कि जड़ों में सड़न कम होती है, कीटाणु कम होते हैं और मिट्टी हल्की और साफ रहती है.

 

जड़ों की मजबूती और नमी के लिए जरूरी है फिटकरी
इसके साथ ही फिटकरी जड़ों की मजबूती बढ़ाने और नमी पकड़ने की क्षमता भी बढ़ाती है. इससे पौधा स्वस्थ रहता है और फूल और फल अपने आप बढ़ जाते हैं. यही कारण है कि लोग कहते हैं कि फिटकरी डालने से फूल दोगुने हो गए. लेकिन ध्यान रखें, फिटकरी कोई एनपीके वाली खाद नहीं है. इसलिए इसे ज्यादा डालने से पौधा जल सकता है और पोषण की कमी भी हो सकती है. हमेशा इसे खाद या वर्मी कम्पोस्ट के साथ डालें.

 

फिटकरी का पानी बनाने का तरीका
फिटकरी का पानी बनाने का आसान तरीका यह है कि 1 लीटर पानी में लगभग 2 ग्राम फिटकरी डालकर रातभर भिगो दें और अगले दिन इसे पौधों में डालें. इसे हर 20–25 दिन में एक बार इस्तेमाल करें. अगर स्प्रे करना हो तो 1 लीटर पानी में 1 ग्राम फिटकरी डालकर पत्तियों और मिट्टी पर हल्का छिड़काव करें, महीने में सिर्फ 1 बार. लेकिन मनी प्लांट, स्नेक प्लांट, पोथोस, एलोवेरा और सक्यूलेंट्स में कभी फिटकरी का पानी न डालें क्योंकि यह इन पौधों को नुकसान पहुंचा सकता है.
--आईएएनएस

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

Reetika Singh

Gardening Tipsplant growth

