क्या एंटी-इंफ्लेमेटरी डाइट कम कर सकती है कैंसर का रिस्क? जानें डॉक्टर की राय

लंबे समय तक इन्फ्लेमेशन की वजह से शरीर में कई तरह की बीमारी हो सकती है. इन्फ्लेमेशन यानी सूजन की वजह से कैंसर जैसे रोगों का खतरा बढ़ता है. वहीं आज के समय में इन्फ्लेमेशन को कम करने वाले फूड्स का ट्रेंड काफी बढ़ गया है. माना जाता है कि इन्फ्लेमेशन को कम करने वाले फूड्स डायबिटीज, कैंसर के जोखिम को कम करने में मदद करते हैं. पैंक्रियाटिक कैंसर का मोटापे और इंसुलिन से गहरा संबंध है. आइए जानते हैं क्या एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट पैंक्रियाटिक कैंसर के रिस्क को कम करता है.

क्या एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट पैंक्रियाटिक कैंसर का जोखिम कम करता है?

अभी तक ऐसी कोई डाइट नहीं है जो इंसान को कैंसर से पूरी तरह से सुरक्षित रख सकती है, लेकिन लंबे समय तक इन डाइट का सेवन करने से सूजन यानी इन्फ्लेमेशन और कोशिकाओं को खराब होने से बचाने में मदद करती है जिस वजह से कैंसर का रिस्क कम हो सकता है.

क्या होती है एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट

एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट में साबुत अनाज, अन प्रोसेस्ड फूड, एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोन्यूट्रिएंट्स से भरपूर फूड्स एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट का हिस्सा है. मणिपाल अस्पताल के मेडिकल ऑन्कोलॉजी डॉक्टर श्रवण कुमार बोडेपुडी के अनुसार एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट में फल, सब्जियां, नट्स, साबुत अनाज, दाल को शामिल कर सकते हैं.



ऑक्सीडेटिव तनाव होता है कम

एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट तनाव को कम कर कोशिकाओं को स्वस्थ बनाने में मदद करती है. डॉक्टर के अनुसार लंबे समय से सूजन की वजह से कोशिकाएं खराब होती है वहीं कैंसर का रिस्क बढ़ता है. ऐसे में एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट सूजन को कम करने में मदद करती है.

इन चीजों का ना करें सेवन

कैंसर से बचाव के लिए डाइट में रेड मीट, प्रोसेस्ड फूड, चीनी, ट्रांस फैट का कम से कम सेवन करें. इन चीजों का सेवन कम करने से सूजन कम होती है.

कैंसर का रिस्क कैसे कम करें

मोटापा, इंसुलिन प्रतिरोध और हाई शुगर लेवल पैंक्रियाटिक कैंसर का जोखिम बढ़ा देते हैं. संतुलित आहार और रोजाना एक्सरसाइज करने और वजन को बैलेंस रखने से पैंक्रियाटिक कैंसर के रिस्क को कम किया जा सकता है.

