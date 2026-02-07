क्या 'मीट मसाला' नॉन-वेज होता है? वेजीटेरियन्स जान लें ये जरूरी बात, आज ही दूर कर लें अपनी गलतफहमी

Advertisement
Meat Masala: बहुत से वेजीटेरियन्स लोग मीट मसाले के डिब्बे को छूने से कतराते हैं. उन्हें लगता है कि इसमें मांस या उसका कोई अंश मिला होगा. लेकिन क्या आपने इसके पीछे की असलियत जानने की कोशिश की है. इस खबर में हम आपके इस सवाल का जवाब देंगे.. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Feb 07, 2026, 03:29 PM IST
Meat Masala Food Facts: नॉन वेज बनाते समय 'मीट मसाला' का इस्तेमाल किया जाता है. वहीं वेजीटेरियन्स लोग किचन में रखे 'मीट मसाले' के डिब्बे को छूने से भी कतराते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें मांस या उसका कोई अंश मिला होगा. कुछ लोग तो इसका नाम सुनकर ही इसे अपने घर में नहीं लाते हैं. लेकिन क्या आपने कभी इस मसाले की असलियत जानने की कोशिश की है, क्या सच में इस सच में इसके मांस या उसका कोई अंश मिला होता है. ऐसे में इस खबर में हम आपको इसके पीछे का राज बताएंगे. 

 

क्या 'मीट मसाले' में मीट होता है?
आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन 'मील मसाले' में बिल्कुल भी मीट नहीं होता है. मीट मसाला पूरी तरह से शाकाहारी मसालों का एक मिश्रण होता है. वहीं इसका 'मीट मसाला' इसलिए पड़ा है, क्योंकि इसे खास तरह से मांस पकाने और उसके स्वाद को बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है. लेकिन इसमें किसी भी तरह के मटन, चिकन या किसी तरह से मांस का पाउडर नहीं मिला है. जैसे सांभर मसाला, बिरयानी मसाला को नाम दिया गया है, वैसे ही मीट मसाले को नाम दिया गया है.

कैसे बनता है 'मीट मसाला'?
भारतीय रसोई में इस्तेमाल होने वाले गर्म मसालों का एक बेहतरीन मिश्रण मीट मसाला है. इसे बनाने के लिए धनिया, जीरा, काली मिर्च, हल्दी, इलायची, लौंग, तेजपत्ता, दालचीनी, अदरक, लहसुन और सूखी लाल मिर्च जैसे मसालों का इस्तेमाल किया जाता है. ये मसाले मीट की कठोरता को कम करने आर उसकी तेज गंध को खत्म करने में काम करते हैं. साथ ही डिश को टेस्टी और खुशबूदार बनाने में मदद करते हैं. 

 

शाकाहारी लोग भी करते हैं इस्तेमाल
अगर आप शुद्ध शाकाहारी हैं, तो भी आप इस मसाले का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके इस्तेमाल से आप स्वादिष्ट सब्जियां बन सकते हैं. पनीर, सोयाबीन या कटहल की सब्जियों का स्वाद बढ़ाने के लिए मीट मसाले का इस्तेमाल होता है. हालांकि इसे खरीदने से पहले डिब्बे पर 'ग्रीन मार्क' को जरूर चेक करें, जो इसके 100% वेजिटेरियन होने की पुष्टि देता है. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

