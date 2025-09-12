बांस की नली में सब्जी-चावल पकाते देखा होगा, क्या इससे खाना ज्यादा पौष्टिक हो जाता है?
आपने कई फूड व्लॉग में देखा होगा कि देश-विदेश में बांस की नली में कई टेस्टी डिशेज पकाए जाते हैं, लेकिन क्या ऐसा करने से खाना ज्यादा पौष्टिक हो जाता है?

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 12, 2025, 07:15 AM IST
Food Cooked In Bamboo: भारत के कई पूर्वोत्तर राज्यों और पड़ोसी देशों में बांस के खोखले हिस्से में चावल या सब्जियां बनाने की परंपरा है. इसे लोग खास टेस्ट और नेचुरल फ्लेवर के लिए पसंद करते हैं. लेकिन सवाल ये है कि क्या इस तरीके से खाना बनाने पर न्यूट्रीशनल वैल्यू भी बढ़ती है या सिर्फ स्वाद ही बदलता है? आइए डिटेल से जानते हैं.

बांस में मौजूद कुदरती तत्व
बांस में सिलिका, एंटीऑक्सीडेंट्स और कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं. जब भोजन बांस की नली में पकता है, तो इनमें से कुछ तत्व खाने में ट्रांसफर हो जाते हैं. खासकर चावल या सब्जी में हल्की-सी मिट्टी जैसी खुशबू और स्वाद आता है. रिसर्च के मुताबिक बांस में हल्के-फुल्के पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो पकते समय फूड में मिल सकते हैं.

तेल और मसालों की कम जरूरत
बांस में खाना बनाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें एक्सट्रा ऑयल और मसालों की जरूरत कम पड़ती है. बांस की नमी और खुशबू अपने आप खाने को फ्लेवरफुल बना देती है. इससे खाना हेल्दी भी बन जाता है और कैलोरी भी कम रहती है.

न्यूट्रिशन बरकरार रहता है
बांस की नली में पकाने से भोजन धीरे-धीरे स्टीम के जरिए तैयार होता है. इस कारण सब्जियों और चावल में मौजूद विटामिन और मिनरल्स ज्यादा वक्त तक प्रिजर्व रहते हैं. जबकि नॉर्मल बर्तनों में तेज आंच और ज्यादा पानी डालने से पोषक तत्व खत्म हो सकते हैं.

खाने की डाइजेस्टिबिलिटी
बांस में बने खाने को पचाना अपेक्षाकृत आसान माना जाता है. बांस से आने वाला प्राकृतिक फ्लेवर और नमी खाना हल्का बना देती है, जिससे यह पेट पर भारी नहीं लगता. यही कारण है कि पहाड़ी इलाकों में लोग इसे खूब पसंद करते हैं.

क्या सच में न्यूट्रिशन बढ़ता है?

ये कहना पूरी तरह सही नहीं होगा कि बांस में पकाने से फूड की न्यूट्रीशनल वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. हां, इतना जरूर है कि इसमें पकाने से पोषक तत्व ज्यादा समय तक सुरक्षित रहते हैं और बांस के मिनरल्स हल्के-फुल्के रूप में खाने में शामिल हो जाते हैं. यानी न्यूट्रिशन प्रिजर्व जरूर होता है, लेकिन इसे सुपरफूड बनाने जैसा असर नहीं पड़ता.

इस बात का रखें ख्याल

अगर बांस ताजा और साफ न हो, तो इसमें पकाने से खाने में फंगस या बैक्टीरिया के कण मिल सकते हैं. इसलिए ध्यान रखें कि बांस की नली फ्रेश और ठीक से साफ की गई हो.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

