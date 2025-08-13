Dog Bite Treatment: गली के कुत्ते के काटने पर तुरंत करें ये काम, रेबीज फैलने का खतरा होगा कम!

Dog Bite Treatment: दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है. दरअसल स्ट्रीट डॉग्स के काटने की वजह से कई लोगों की जान जा चुकी है. आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में हर दिन लगभग 2000 हजार डॉग बाइट की घटनाएं सामने आ रही हैं. WHO के अनुसार दुनियाभर में रेबीज से होने वाली मौतों में 36 प्रतिशत मौत भारत में होती है. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 11 अगस्त को कड़ा रुख अपनाते हुए दिल्ली-एनसीआर के स्ट्रीट डॉग्स को शेल्टर होम में ले जाने का आदेश दिया है. इस लेख में जानते हैं अगर कोई गली का कुत्ता काट लें तो डॉक्टर के पास जाने से पहले क्या करना चाहिए. आइए जानते हैं कुत्ते के काटने के तुरंत बाद क्या करना चाहिए.

कुत्ते के काटने के बाद घबराएं नहीं

कुत्ते के काटने के बाद घबराना नहीं है शांत रहना हैं क्योंकि घबराने से ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है. ब्लड प्रेशर तेज होने से रेबीज तेजी से खून में प्रेवश कर सकता है. ऐसे में खुद को शांत रखें.

जख्म को साफ करें

डॉक्टर के पास जाने से पहले घाव पर तुरंत पानी डालकर साफ करें. घाव पर कोई भी एंटीसेप्टिक लगा सकते हैं.

खून बहने दें

अगर घाव से खून निकल रहा है तो इसे रोके नहीं बल्कि बहने दें. बहते खून से कीटाणु बाहर निकल सकते हैं. अगर खून बहुत ज्यादा निकल रहा है तो कपड़ा बांध कर तुरंत डॉक्टर के पास जाएं.

डॉक्टर के पास जरूर जाएं

गली या फिर घर के पाले हुए डॉग ने काटा है तो भी आपको जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाना चाहिए. पास के किसी भी अस्पताल में जालकर एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाएं. इसके अलावा टिटनेस का भी इंजेक्शन जरूर लें.

कुत्ते का व्यवहार कैसा था

कुत्ता आपके घर के आसपास का है तो आप उसके व्यवहार को जानते हैं या फिर उसके व्यवहार पर नजर रखें. अगर आपको कुत्ता बीमार या पिर पागल जैसा दिखता है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को बताना चाहिए. कुत्ते के काटने को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें, तुरंत डॉक्टर के पास जाएं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

इसे भी पढ़ें: क्या पत्तागोभी खाने से दिमाग में सच में पड़ जाते हैं कीड़े? एम्स के डॉक्टर ने बताई पूरी सच्चाई?