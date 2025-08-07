कहीं सफेद बाल उम्र से पहले बूढ़ा न बना दें! वक्त रहते अपनाएं ये उपाय, लौट आएगा नेचुरल लुक

White Hair Remedy: आजकल बालों की समस्या से बहुत लोग परेशान हैं. बालों का टूटना या फिर कम उम्र में सफेद होना आम समस्या हो गयी है. कम उम्र में ही लोगों के बाल सफेद होना न सिर्फ लुक को बिगाड़ते हैं बल्कि उम्र से पहले बूढ़ा दिखाने लगते हैं. गलत खानपान, स्ट्रेस और सही लाइफस्टाइल न होने के कारण यह समस्या ज्यादा बढ़ रही है. अगर समय रहते इसका ध्यान न दिया जाए तो धीरे-धीरे पूरा सिर सफेद बालों से भर सकता है. लेकिन परेशान होने की बात नहीं है. कुछ आसान और देसी उपाय की सहायता से बालों की खोई रंगत वापस लाई जा सकती है. आइए जानते हैं.

खराब लाइफस्टाइल, हर दिन बढ़ता स्ट्रेस और अनहेल्दी डाइट प्लान जैसे कई कारण से कम उम्र में ही बाल सफेद होने लगते हैं. अगर आपके भी बाल सफेद हो रहे हैं तो आप एक तेल की सहायता से इस परेशानी को दूर कर सकते हैं. बस आपको इस तेल को अपने हेयर केयर रूटीन में शामिल करना होगा. आइए जानते हैं कैसे तैयार होगा ये तेल

नोट कर लीजिए तेल की रेसिपी

बालों में वापस कालापन लाने के लिए आपको एक खास तेल की सहायता लेनी होगी. इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक कटोरी सरसों का तेल, एक स्पून आंवला पाउडर, दो छोटी स्पून भृंगराज, एक कॉफी का पाउच और दो स्पून हिना पाउडर की जरूरत होगी. अब आपको इन सभी चीजों को पैन में डालकर 10-15 मिनट तक गर्म करना है. जब ये मिक्सचर काला पड़ जाए, तब आप इसे ठंडा होने के लिए रख दें. ठंडा होने के बाद आप इस तेल को छानकर इस्तेमाल कर सकते हैं.

इस तरह करें इस्तेमाल

घर पर बनाए गए इस नेचुरल तेल को अपने बालों पर अच्छी तरह से लगाएं. अच्छे रिजल्ट के लिए रात में इस तेल को बालों पर लगाइए और फिर अगली सुबह हेयर वॉश कर लीजिए. हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स से यह तेल आपको मात्र कुछ ही दिन में छुटकारा दिला सकता है. इसके लगातार इस्तेमाल से आपको अंदत खुद-ब-खुद दिखाई देने लगेगा.

सफेद बालों में लौटेगा कालापन

सफेद बालों में कालापन लाने के लिए यह तेल बहुत ही कारगर माना जाता है. इसके रेगुलरली इस्तेमाल से आपके बाल जड़ से काले होने लगेंगे. नेचुरली अपने बालों के कालेपन को बरकरार रखने के लिए भी आप इस तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. औषधीय गुणों से भरा हुआ यह तेल आपके बालों की सेहत के लिए वरदान साबित हो सकता है. इस तेल की सहायता से न सिर्फ आपके बालों को जरूरी पोषण मिलेगा बल्कि आपके बालों का रूखापन भी दूर हो सकता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी इसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.