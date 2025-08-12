क्या आप भी टॉयलेट में लेते हैं रील्स का मजा, कहीं देर न हो जाए! पहले ही जान लीजिये ये 5 बातें

Healthy Lifestyle Tips: आज के समय में मोबाइल पर रील्स देखने लोगों की आदत बन चुकी है. रील्स देखने में लोग घंटो बिता देते हैं. इतना ही नहीं बहुत से लोग तो टॉयलेट में भी बैठकर रील्स देखते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि टॉयलेट में बैठकर रील्स देखना आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है? अगर आप भी टॉयलेट में रील्स का मजा लेते हैं, तो देर न हो जाए, इसके पहले ये 5 जरूरी बातें जान लें.

ये आदत आपके लिए बड़ा खतरा

बहुत से लोग खासकर युवाओं को टॉयलेट में फोन यूज करने की आदत होती है. लेकिन जो लोग टॉयलेट में आधे घंटे से ज्यादा समय बिताते हैं तो उन्हें कई बीमारियां हो जाती हैं. ये लोग लंबे समय तक एक ही स्थान पर बैठकर अपने मोबाइल फोन देखते रहते हैं. इससे गुदा के पास की मांसपेशियों पर ज्यादा दवाब पड़ने लगता है, जिसकी वजह से उनमें सूजन आ जाती है. इससे कई तरह की बीमारियां होने का खतरा रहता है. इनमें बवासीर, कब्ज, फिस्टुला और फिशर जैसी कई बीमारियां शामिल हैं.

टॉयलेट में ज्यादा समय बिताना खतरनाक

साथ ही इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जब आप टॉयलेट जाएं तो वहां फोन यूज न करें. ज्यादा देर टॉयलेट की सीट बैठने से शरीर के दूसरे हिस्सों पर भी दवाब पड़ता है. जैसे गर्दन और पीठ में दर्द. इससे आपके हाथों और पैरों में झुनझुनी, पैरों में भारीपन महसूस हो सकता है. वहीं अगर आप लंबे समय कर टॉयलेट सीट पर बैठकर फोन यूज करते हैं तो इससे गर्दन में खिंचाव और पीठ दर् जैसी समस्या बढ़ भी सकती है.

ज्यादा देर बैठने से हो सकती है ये समस्या

लंबे समय तक बिना हिल-डुले बैठे रहने से हमारी सेहत पर बुरा असर पड़ता है. ऐसा करने से शरीर की ब्लड शुगर और इंसुलिन को कंट्रोल करने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे डायबिटीज, मोटापा और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. इसके साथ ही लगातार बैठे रहने से स्ट्रेस, चिंता और ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं. लंबे समय तक एक ही स्थान पर बैठे रहने के कारण पीठ की मांसपेशियों पर भी दबाव पड़ता है और रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्या हो सकती है.

हो जाइए सावधान

टॉयलेट में फोन इस्तेमाल करने की आदत से कब्ज और मल त्याग में रुकावट जैसी समस्या बढ़ सकती है. फोन देखते-देखते लोग टॉयलेट में बहुत देर तक बैठ जाते हैं, जिससे गुदा (anus) पर ज्यादा दबाव पड़ता है. इससे बवासीर और एनस टिशूज में दरारें (fissures) हो सकती हैं, जो दर्दनाक होती हैं. खासकर 45 साल से ऊपर के लोगों में यह समस्या ज्यादा होती है. अगर कब्ज ज्यादा देर तक रहे तो एनस पर खून के थक्के बन सकते हैं, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है. जब आंतें एक हफ्ते से ज्यादा समय तक साफ न हों, तो इसे क्रोनिक कब्ज कहते हैं. इसके लक्षणों में पेट फूलना, दर्द, पेट न साफ होना शामिल है. इसलिए टॉयलेट में फोन का इस्तेमाल करने के चक्कर में ज्यादा देर न बैठें ताकि ये समस्याएं ना हों और सेहत बनी रहे.

आज ही छोड़ें ये आदत

टॉयलेट में फोन यूज करने की आदत को छोड़ना बहुत जरूरी है. हेल्थ एक्सपर्ट भी कहते हैं कि टॉयलेट में ज्यादा देर समय बिताने से पेल्विक मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं, जिससे पेशाब में समस्या आ सकती है. इसलिए टॉयलेट में पांच से दस मिनट से ज्यादा समय नहीं बिताना चाहिए. रोजाना दो-तीन लीटर पानी पीना, हर दिन एक्सरसाइज करना और फाइबर वाला खाना खाना जरूरी है.

कई हेल्थ एक्सपर्ट का यह भी मानना है कि बवासीर की वजह सिर्फ कम फाइबर खाना नहीं, बल्कि टॉयलेट पर लंबे समय तक फोन का इस्तेमाल भी होता है. इससे गुदा की नसों पर दबाव पड़ता है और खतरा बढ़ जाता है. इसलिए टॉयलेट में फोन न लेकर जाएं.