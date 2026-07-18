कितने दिनों तक इंसान भूखा रह सकता है? डॉक्टर ने बताया शरीर को बिना भोजन कैसे मिलती है एनर्जी

इंसान का शरीर भी मशीन की तरह काम करता है. इस मशीन को चलाने के लिए खाने और पानी की जरूरत होती है. बिना खाना और पानी शरीर में एनर्जी नहीं मिलती है. बिना खाना और पानी के इंसान की जान भी जा सकते हैं. आइए जानते हैं आखिर कितने दिन तक इंसान बिना खाएं जिंदा रह सकता है. जब शरीर में खाना या पानी नहीं जाता है तो शरीर कैसे काम करता है.
कई बार लोग उपवास करते हैं. इस दौरान कई दिनों तक भोजन नहीं खाते हैं. ऐसे में शरीर को एनर्जी कैसे मिलती है. भोजन ना मिलने पर शरीर अंदर जमा फैट से एनर्जी लेता है. फोर्टिस अस्पताल फरीदाबाद न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर विनीत बंगा से जानते हैं कि आखिर बिना खाएं शरीर को एनर्जी कैसे मिलती है.
जब शरीर में खाना और पानी नहीं जाता है. तो शरीर एनर्जी खर्च करने की रफ्तार को धीमा कर देता है. बॉडी पावर सेविंग मोड में चली जाती है. शरीर उन काम पर एनर्जी बचाना शुरू करता है जो कि जरूरी है, ताकि दिल, दिमाग और फेफड़ों के लिए एनर्जी मौजूद रहे.
शुरूआती 24 घंटे में शरीर को एनर्जी बचाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है. दरअसल लिवर और मांसपेशियों में पहले से ही ग्लूकोज जमा रहता है, जिसे मेडिकल भाषा में ग्लाइकोजन कहते हैं. शुरुआती 24 घंटे में शरीर को ज्यादा दिक्कत नहीं होती है. शरीर में जमा ग्लाइकोजन से शरीर को एनर्जी मिल जाती है.
डॉक्टर विनीत बंगा के अनुसार 24 घंटे के बाद परेशानी शुरू होती है क्योंकि लिवर पर जमा ग्लाइकोजन खत्म हो चुका होता है. इसके बाद एनर्जी के लिए शरीर फैट को पिघलाना शुरू करता है. फैट से मिली एनर्जी को कीटोन्स कहते हैं. दिमाग अब कीटोन्स से एनर्जी लेना शुरू कर देता है.
उपवास की वजह से कई दिनों तक शरीर को भोजन या पानी नहीं मिलता है तो शरीर पूरी तरह से इमरजेंसी मोड में चला जाता है. खुद को बचाने के लिए शरीर पुरानी और खराब हो चुकी कोशिकाओं को खाकर नष्ट करने लगता है. इससे शरीर में नई एनर्जी बनती है. मेडिकल टर्म में इसे Autophagy कहते हैं.
लंबे समय तक भूखे रहने से मांसपेशियां कमजोर होने लगती है. जब शरीर को फैट से एनर्जी नहीं मिल पाती है तो वह प्रोटीन को तोड़ना शुरू कर देता है. प्रोटीन हमारी मांसपेशियों में होता है. लंबे समय तक भूखे रहने पर इंसान का वजन तेजी से गिरता है.
स्वस्थ इंसान बिना खाना खाएं 3 से 8 हफ्ते तक जिंदा रह सकता है. वहीं पानी की मदद से इंसान 40 से 50 दिनों तक जिंदा रह सकता है. पानी शरीर के लिए बेहद जरूरी है क्योंकि पानी शरीर को डिहाइड्रेशन से रोकता है, जिससे शरीर में ब्लड फ्लो सही बना रहता है.
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