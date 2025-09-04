सपनों की डायरी का जादू! यंगस्टर्स के बीच तेजी से वायरल हो रहा है ड्रीम जर्नलिंग का ट्रेंड

Dream Journaling Benefits: बिजी लाइफस्टाइल और भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव, चिंता और नींद की समस्याएं बेहद आम हैं. लोग इससे निजात पाने के लिए मेडिटेशन, योग, थैरेपी और माइंडफुलनेस जैसी कई तकनीकों का सहारा लेते हैं. लेकिन आजकल यंगस्टर्स के बीच एक नया ट्रेंड बेहद तेजी से पॉपुलर हो रहा है, जिसका नाम है ड्रीम जर्नलिंग. बहुत से युवा अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखते हुए ड्रीम जर्नलिंग करते हैं और बताते हैं कि इससे उन्हें काफी फायदा मिलता है.

क्या है ड्रीम जर्नलिंग?

ड्रीम जर्नलिंग का सीधा मतलब होता है अपने सपनों को लिखना. जब भी आप सुबह उठते हैं, तो नींद में देखे गए सपनों को तुरंत एक नोटबुक या डायरी में नोट कर लेना ही ड्रीम जर्नलिंग कहलाता है. जरूरी नहीं है कि आप इसमें अपने पूरे सपने लिखें. आप चाहें तो कुछ हिस्से, अनुभव या कोई इमेज भी बना सकते हैं जो नींद से उठते ही आपको याद हो. ये एक तरह की सेल्फ अवेयरनेस प्रैक्टिस है, जिसमें लोग अपने सपनों के जरिए अपने सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ने की कोशिश करते हैं.

क्यों है ड्रीम जर्नलिंग खास?

अक्सर लोग अपने सपनों को नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन कई रिसर्च में ये दावा किया गया है कि सपनों में हमारे डर, चिंता, इच्छाएं और कई अधूरी ख्वाहिशें छिपी होती हैं. कई बार अपने सपनों को लिखने से हमें ये समझ आता है कि हमें आगे जिंदगी में क्या करना चाहिए. इससे लोगों को अपने मन की गहराइयों को समझने का मौका मिलता है. बहुत से लोगों को बार-बार डरावने सपने आते हैं. ड्रीम जर्नलिंग करने से ऐसे सपनों से छुटकारा पाने में मदद मिल सकती है.

यंगस्टर्स में बढ़ रहा है ट्रेंड

आजकल के कई यंगस्टर्स का मानना है कि ड्रीम जर्नलिंग करने से मन हल्का होता है और नींद की क्वालिटी भी पहले से बेहतर होती है. कई तरह के रिसर्च में ये भी बताया गया है कि ड्रीम जर्नलिंग करने से लोगों की क्रिएटिविटी बढ़ती है.सोशल मीडिया पर भी आजकल लोग अपने ड्रीम जर्नल की तस्वीरें शेयर करते हैं. बहुत से लोग अपनी डायरी को खूबसूरती से सजाते हैं, जिससे ये न केवल देखने में अच्छा लगता है बल्कि पढ़ने में भी काफी इंटरेस्टिंग लगता है.

मेंटल पीस

अगर आप भी रोजमर्रा की भागदौड भरी जिंदगी में मेंटल पीस यानी मानसिक शांति की तलाश कर रहे हैं तो ड्रीम जर्नलिंग आपके लिए एक बेहद ही इंटरेस्टिंग और मददगार तकनीक हो सकती है. कई लोगों को ड्रीम जर्नलिंग की इतनी आदत हो जाती है कि वे हर रोज सुबह उठकर अपने सपनों को लिखते हैं. कभी यह सपने बहुत फनी होते हैं, तो कभी डरावने. बाद में जब लोग अपनी डायरी पढ़ते हैं तो उन्हें हंसी भी आती है और कई बार सोचने पर भी मजबूर होना पड़ता है.

Disclaimer

