महंगे प्रोडक्ट को छोड़िए! चेहरे का नूर बढ़ाने के लिए आप रोजाना पिएं इन 5 सब्जियों का जूस, स्किन पर आएगा सोने सा निखार

Vegetables Juice Benefits: स्किन केयर करना काफी ज्यादा जरूरी होता है. अधिकतर लोग ऐसे होते हैं कि महंगे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं लेकिन स्किन पर कोई खास असर देखने को नहीं मिलता है. अगर आप भी चेहरे का नूर बढ़ाना चाहते हैं, तो रोजाना सब्जियों का जूस आपको पीना चाहिए. आपके चेहरे को अंदर से निखारकर स्किन को ग्लोइंग बनाने का काम करता है. महंगे क्रीम और पार्लर के चक्कर लगाकर अगर आप थक गए हैं, तो आप इन जूस को पी सकते हैं. अगर आप 1 महीने तक भी रोजाना पीते हैं,तो आपके चेहरे का नूर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा. आइए आपको बताते हैं 5 सब्जियों के नाम जिसका जूस आप बनाकर पी सकते हैं.



चेहरे का नूर बढ़ाने के लिए पिएं इन सब्जियों का जूस



1. चुकंदर का जूस

अगर आप अपनी स्किन के ग्लो को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप चुकंदर का जूस रोजाना पी सकते हैं. अगर आपके शरीर में खून की कमी हो गई और चेहरे पर कई तरह-तरह की समस्या हो रही है, तो आप इस जूस को बनाकर पी सकते हैं. चेहरे का रंग साफ करने का काम करता है.



2. गाजर का जूस

गाजर का जूस भी आप बनाकर खा सकते हैं. ये आपकी हेल्थ को फिट रखने के साथ-साथ आपकी स्किन के ग्लो को बढ़ाने में भी मददगार होती है. विटामिन-ए-सी आपकी स्किन के लिए काफी ज्यादा जरूरी होती है.



3. पालक का जूस

पालक का जूस आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. अगर आप रोजाना भी इसका जूस पीते हैं, तो आपके शरीर की गंदगी काफी हद तक साफ हो जाएगी. स्किन को निखारने में काफी मददगार होता है.



4. टमाटर का जूस

टमाटर का जूस भी आप पी सकते हैं. ये आपकी स्किन को अंदर से निखारने में काफी ज्यादा मददगार हो सकता है. आपको इसका जूस रोजाना 1 महीने तक भी पी सकते हैं. त्वचा के टोन में भी सुधार करता है.



5. नींबू का जूस

नींबू का जूस भी आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. बेदाग त्वचा को चमकदार बनाने के लिए भी आपको नींबू का जूस पीना चाहिए.



Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.