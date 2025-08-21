दांत दर्द में रामबाण, इस तरह बनाकर सुबह पिएं 'लौंग काढ़ा'; जानें फायदे
Clove For Teeth Pain: दांत दर्द से राहत पाने के लिए आप कई घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल कर सकते हैं. इनमें से लौंग आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है. इस खबर में हम आपको लौंग का काढ़ा पीने के फायदे बताएंगे. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Aug 21, 2025, 05:57 PM IST
Clove Benefits: दांत दर्द एक आम लेकिन गंभीर हैं. यह अचानक शुरू हो जाती है और दिनभर आपको परेशान करती है. दवा खाने से राहत मिलती है, लेकिन दांत दर्द के लिए हमेशा दवा लेना सही नहीं होता. ऐसे में दांत दर्द को घरेलू उपाय से ठीक करना ज्यादा बेहतर है. इसमें आपकी मदद लौंग कर सकता है. यह दांत दर्द का सबसे पुराना और असरदार उपाय है. दांत दर्द होने पर अगर आप सुबह लौंग का काढ़ा पिएंगे, तो दांत दर्द से छुटकारा पाने के साथ-साथ मुंह की दूसरी समस्याओं से भी छुटकारा पाया जा सकता है. इस खबर में हम आपको इसके लौंग का काढ़ा पीने के फायदे बताएंगे. 

 

दांत दर्द और सूजन
लौंग में यूजेनॉल नाम का एक तत्व पाया जाता है, जो नेचुरल पेनकिलर  और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है. ऐसे में यह दांत दर्द से तुरंत आराम दिला सकता है. इसके साथ-साथ मसड़ों के सूजन को भी घटाने में मददगार है. रोजाना लौंग का काढ़ा पीने से दांत मजबूत और हेल्दी होते हैं. 

मुंह की बदब
लौंग एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होते हैं. ऐसे में सुबह इसका काढ़ा पीने से मुंह में मौजूद हार्मफुल बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, जिससे मुंह से जुड़ी समस्या, जैसे मुंह की बदबू दूर हो जाती है. इसके साथ-साथ यह कैविटी और पायरिया जैसी समस्याओं से भी छुटकारा पाया जा सकता है. 

 

डाइजेस्टिव सिस्टम
लौंग का काढ़ा दांतों के साथ-साथ डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी फायदेमंद होता है. इसे पीने से गैस, एसिडिटी और अपच जैसी डाइजेशन से जुड़ी समस्याओं से भी राहत पाया जा सकता है. 

 

लौंग का काढ़ा बनाने का तरीका
इसे बनाना बेहद आसान है. इसे बनाने के लिए एक गिलास पानी लें. उसमें 4 से 5 लौंग डालकर, 7 से 8 मिनट तक उबालें. इसके बाद आप चाहें तो स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें थोड़ी सी शहद भी डाल सकते हैं. इसे बाद काढ़ा गुनगुना होने पर सुबह खाली पेट धीरे-धीरे पिएं. 

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं.

