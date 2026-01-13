Advertisement
Hindi Newsलाइफस्टाइलखाली पेट नींबू पानी से मिलते हैं ये फायदे, इम्यूनिटी से लेकर पाचन तंत्र होता है मजबूत!

खाली पेट नींबू पानी से मिलते हैं ये फायदे, इम्यूनिटी से लेकर पाचन तंत्र होता है मजबूत!

खाली पेट नींबू का पानी पीना बेहद फायदेमंद होता है. खाली पेट नींबू पानी का सेवन करने से पाचन तंत्र मजबूत होता है, इसके अलावा इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है. आइए जानते हैं नींबू पानी पीने के फायदे. 

 

Jan 13, 2026, 07:22 PM IST
खाली पेट नींबू पानी से मिलते हैं ये फायदे, इम्यूनिटी से लेकर पाचन तंत्र होता है मजबूत!

शरीर की साफ-सफाई सिर्फ बाहर से नहीं, बल्कि अंदरूनी तौर पर भी बहुत जरूरी है. इसके लिए महंगे उपायों की जरूरत नहीं. बस हर सुबह उठते ही खाली पेट एक गिलास गुनगुना पानी में ताजा नींबू निचोड़कर पी लें. यह आसान आदत अपनाने से पाचन बेहतर होता है, शरीर डिटॉक्स होता है और सेहत में कई गुना सुधार आता है. भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने भी इस सरल घरेलू नुस्खे को काफी फायदेमंद बताया है. यह आदत न केवल सेहत को बेहतर बनाती है, बल्कि रोजमर्रा की कई छोटी-मोटी परेशानियों से भी छुटकारा दिला सकती है.

गाली पेट नींबू पानी के फायदे 
एक्सपर्ट के अनुसार, सुबह खाली पेट गर्म नींबू पानी पीने के कई महत्वपूर्ण फायदे हैं. यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है. नींबू में भरपूर मात्रा में विटामिन-सी होता है, जो शरीर की रक्षा प्रणाली को सक्रिय रखता है और सर्दी-जुकाम जैसी बीमारियों से बचाव में मदद करता है. यह वजन घटाने में भी कारगर है. गुनगुना नींबू पानी पाचन तंत्र को तेज करता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है और शरीर में जमा अतिरिक्त वसा को कम करने में सहायक होता है. जो लोग वजन कम करना चाहते हैं, उनके लिए यह एक आसान उपाय है.

गैस और अपच की समस्या होगी दूर 
इसके नियमित सेवन से पेट फूलना, गैस और अपच जैसी समस्याएं भी दूर रहती हैं. यह लिवर के लिए बहुत अच्छा है. नींबू पानी लिवर को डिटॉक्स करने में मदद करता है. सुबह खाली पेट पीने से लिवर टॉक्सिन्स को आसानी से बाहर निकाल पाता है, जिससे यह स्वस्थ और मजबूत रहता है. यह त्वचा के लिए भी फायदेमंद है. नींबू में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन-सी त्वचा को साफ और चमकदार बनाते हैं. 

चेहरे के दाग धब्बे होंगे दूर 
यह मुंहासों को कम करता है, दाग-धब्बों को हल्का करता है और त्वचा को जवां रखने में मदद करता है. नियमित पीने से चेहरा निखरता है और त्वचा स्वाभाविक रूप से स्वस्थ दिखती है. यह नुस्खा बनाना भी बहुत आसान है. एक गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़कर मिलाएं. स्वाद के लिए थोड़ा शहद भी डाल सकते हैं, लेकिन चीनी से बचें. ध्यान रखें कि बहुत गर्म पानी न लें, सिर्फ गुनगुना ही काफी है.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

lifestylehealth tips

