खांस-खांसकर बुरी तरह छिल गया है आपका गला? शहद के साथ इन 3 चीजों को मिलाकर पीने से मिल सकती है चैन की सांस

Cough Relief Home Remedies: बदलते मौसम और ठंड में कुछ समस्या ऐसी होती है, जो काफी ज्यादा आम होती है. जुकाम और गले में खराश की समस्या भी काफी ज्यादा देखने को मिलती है. अधिकतर लोग काफी सारी चीजों को भी अपनाते हैं लेकिन फिर भी समस्या से राहत नहीं मिलती है अगर आप भी खांस-खांसकर बुरी तरह से परेशान हो गए हैं और आपका गला भी छिल सा गया है, तो आज आपको कुछ घरेलू उपाय को बताते हैं, जो समस्या से आपको राहत दिलाने में मदद करेगी. हम बात कर रहे हैं शहद की हां आपको बता दें शहद आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. अगर आप भी शहद के साथ कुछ और भी चीजों को खाते हैं, तो खांसी की समस्या से आप राहत पा सकते हैं. आइए आपको इस खबर में बताते हैं कि शहद के साथ कौन सी चीजों को खाने से खांस सी छुटकारा मिल सकता है.



खांसी से राहत कैसे पाएं?



1. शहद और हल्दी

Add Zee News as a Preferred Source

अगर आप बलगम, खांसी और गले की खराश को काफी हद तक ठीक करना चाहते हैं, तो आपको 1 गिलास लेना है और उसमें गुनगुना पानी करना है और फिर शहद को डाल देना है और उसके ऊपर चुटकीभर हल्दी को भी मिक्स कर लेना है और फिर पी लेना है.



2. शहद और काली मिर्च

शहद और काली मिर्च का सेवन भी आप कर सकते हैं. अगर आप इन दोनों चीजों को मिलाकर पीते हैं, तो आप खांसी और गले की खराश को दूर करके चैन की सांस ले सकते हैं. गले को हाइड्रेटेड रखने में ये मददगार साबित होता है. आपको इसको 3 दिन तक रोजाना पीना है और फिर आपको काफी बेहतर असर देखने को मिलेंगे.



3. शहद और अदरक का रस

शहद और अदरक का रस भी आप मिलाकर पी सकते हैं. ये आपकी हेल्थ के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. गले में जमी गंदगी और बैक्टीरिया को साफ करने का काम करता है. इसको आपको रोजाना पीना चाहिए. इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए भी ये मददगार साबित होते हैं.



इसे भी पढ़ें: पैर की सूजन से राहत पाने के लिए अपनाएं ये 4 असरदार घरेलू नुस्खे





Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.