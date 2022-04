Drink Water At Night: रात में पानी पीना चाहिए या नहीं, यहां जानें सही जवाब

Drink Water At Night beneficial or Not: पानी आपकी बॉडी के लिए बेहद जरूरी है. अगर आप कम या ज्यादा पानी पी लेते हैं, तो इससे आपकी सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रात में पानी पीना फायदेमंद है या नुकसानदायक. हालांकि, पानी तो सेहत के लिए फायदेमंद ही होता है, लेकिन बता दें कि यह जरूरी नहीं है कि रात में पानी पीना भी आपके लिए ठीक हो. आइए जानते हैं कि रात में पानी पीना चाहिए या नहीं.

रात में पानी पीना चाहिए या नहीं?

एक्सपर्ट मानते हैं कि रात में सोने से पहले पानी पीना चाहिए. क्योंकि इससे खाना पचने में आसानी हो जाती है. रात में पानी पीने से मेटाबॉलिज्म दुरुस्त रहता है और टॉक्सिन और वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलने में परेशानी नहीं होती.

रात में इन तरीकों से पिएं पानी

अगर आप रात में सिंपल पानी पीने की बजाय ग्रीन टी, हर्बल टी, और नींबू पानी के माध्यम से पानी पिएंगे तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा. क्योंकि रात में अगर आप सिंपल पानी पीते हैं तो आपको बार-बार टॉयलेट लग सकता है.

आखिर रात में पानी पीना जरूर क्यों है?

रात में खाना खाने के बाद पानी पीने से शरीर नेचुरल तरीके से क्लीन हो जाता है और टॉक्सिक मैटेरियल को बाहर निकालते हुए डाइजेशन में मदद मिलती है. जिसे एसिडिटी या गैस की परेशानी है उन्हें रात में जरूर पानी पीना चाहिए. सर्दी और जुकाम के मरीजों के लिए रात में पानी पानी फायदेमंद है.

रात में इन लोगों को नहीं पीना चाहिए ज्यादा पानी

डायबिटीज और हार्ट अटैक के मरीजों को रात में ज्यादा पानी पीने से बचना चाहिए, अगर ऐसे लोग रात में ज्यादा पानी पीते हैं, तो उन्हें बार-बार टॉयलेट जाना पड़ता है, जिसके चलते उनकी स्लीप साइकिल पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती और वो 8 घंटे की जरूरी नींद पूरी नहीं कर पाते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)