70 साल की उम्र में भी जवां रहेगी आपकी किडनी, बस अपना लें ये रूल्स!

किडनी शरीर का सबसे जरूरी अंग है यह हमारे शरीर में खून को साफ कर शरीर की गंदगी को बाहर निकालने का काम करता है. हम लाइफस्टाइल और खानपान की कुछ आदतों में बदलाव करके किडनी को बुढ़ापे तक स्वस्थ रख सकते हैं. आइए जानते हैं किडनी को लंबे समय तक स्वस्थ रखने का तरीका.

पानी का सेवन

किडनी को स्वस्थ रखने के लिए सिंपल फिल्टर वाटर का सेवन करें. भरपूर मात्रा में पानी का सेवन करने से किडनी में मौजूद दूषित तत्व पेशाब के जरिए शरीर से बाहर निकल जाते हैं. पानी पीने से किडनी स्टोन का रिस्क भी कम होता है. दिनभर में थोड़ा-थोड़ा पानी पीना चाहिए.

नमक और चीनी पर कंट्रोल

कुछ लोगों को खाने के ऊपर नमक डालकर खाने की आदत होती है खाने के ऊपर से नमक डालकर खाने से किडनी को काफी नुकसान होता है. नमक का सेवन करने से ब्लडप्रेशर बढ़ता है जिसका सीधा असर किडनी पर पड़ता है. वहीं चीनी का अधिक सेवन करने से डायबिटीज का रिस्क होता है डायबिटीज किडनी खराब होने का बड़ा कारण होता है. कम चीनी और कम नमक वाले भोजन का सेवन करें.

खुद से दवा ना खाएं

कुछ लोग शरीर या सिर में दर्द होने पर दवा की दुकान से खुद ही पेन किलर्स खरीद कर खा लेते हैं. दर्द से तो जल्दी आराम मिल जाता है लेकिन लंबे समय तक पेन किलर्स का सेवन आपकी किडनी खराब कर सकता है. बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी तरह के पेन किलर का सेवन ना करें.

आधा घंटा पैदल चलना

रोजाना कम से कम आधा घंटा पैदल चलना बेहद जरूरी है. रोजाना आधा घंटा चलने से वजन कंट्रोल रहता है वहीं किडनी भी सही से काम करती है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

