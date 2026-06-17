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ग्लोइंग स्किन के लिए आज से ही पीना शुरू कर दें चुकंदर का जूस, गाल हो जाएंगे पिंक!

आजकल अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से लोगों में स्किन से जुड़ी समस्या भी हो रही है. ऐसे में आप डाइट में चुकंदर का जूस शामिल कर सकते हैं. चुकंदर का जूस पीने से चेहरे पर नेचुरल ग्लो आता है.

Written ByShilpa
Published: Jun 17, 2026, 04:41 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 04:41 PM IST
ग्लोइंग स्किन के लिए आज से ही पीना शुरू कर दें चुकंदर का जूस, गाल हो जाएंगे पिंक!

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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