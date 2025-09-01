खौला-खौला कर पीते हैं चाय, तो हो जाएं सतर्क, 8 तरह की बीमारियां घेरने को तैयार
Advertisement
trendingNow12904246
Hindi Newsलाइफस्टाइल

खौला-खौला कर पीते हैं चाय, तो हो जाएं सतर्क, 8 तरह की बीमारियां घेरने को तैयार

गर्म चाय का स्वाद भले ही चार्मिंम लगता हो, लेकिन इसकी ज्यादा क्वांटिटी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है. अगर आप लंबे समय तक सेहतमंद रहना चाहते हैं, तो चाय को थोड़ा ठंडा करके पिएं.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 01, 2025, 08:10 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

खौला-खौला कर पीते हैं चाय, तो हो जाएं सतर्क, 8 तरह की बीमारियां घेरने को तैयार

Hot Tea Risk: भारत में सुबह की शुरुआत और शाम की थकान मिटाने के लिए एक कप चाय सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला हॉट ड्रिंक है. बहुत से लोग तो दिनभर में 5-6 बार चाय पीते हैं. चाय का स्वाद और ताजगी भले ही लोगों को एनर्जी देता हो, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा गर्म चाय पीने के शौकीन हैं, तो ये आदत आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, लगातार 65 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा तापमान वाली चाय पीने से शरीर कई तरह की बीमारियों की चपेट में आ सकता है. आइए भारत की मशहूर डायटीशियन आयुषी यादव (Ayushi Yadav) से जानते हैं कि ये आदत किन 8 बीमारियों का कारण बन सकती है.

हद से ज्यादा गर्म चाय पीने के नुकसान

1. इसोफेगस का कैंसर 
गर्म चाय पीने से गले और फूड पाइप (इसोफेगस) की परत बार-बार जल सकती है. लंबे समय तक ये जलन कैंसर सेल्स बनने की संभावना को बढ़ा देती है. यही वजह है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (WHO) भी हद से ज्यादा हॉट ड्रिंक्स को कैंसर का खतरा बढ़ाने वाला मान चुका है.

Add Zee News as a Preferred Source

2. मुंह और जीभ की जलन
लगातार गर्म चाय पीने से जीभ और मुंह के टिशूज बार-बार जलते हैं. इससे टेस्ट बड्स खराब हो सकते है और कई बार छाले जैसी परेशानी भी हो सकती है.

3. गले का इंफेक्शन
गर्म चाय बार-बार पीने से गले की नमी कम हो जाती है और वहां के सेल्स को नुकसान होता है. इससे गले में खराश, जलन और बार-बार इंफेक्शन की परेशानी हो सकती है.

4. खराब हाजमा
बहुत गर्म चाय पेट की अंदरूनी परत को भी नुकसान पहुंचाती है. इससे गैस, एसिडिटी, अपच और अल्सर जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं. हाजमा दुरुस्त रखना है तो चाय कम पिएं.

5. दांत और मसूड़ों की कमजोरी
हद से ज्यादा गर्म चाय पीने से दांतों की ऊपरी परत (एनामेल) धीरे-धीरे घिस सकती है. मसूड़ों पर भी इसका असर पड़ता है और लंबे समय में दांत कमजोर होने लगते हैं.

6. हड्डियों की कमजोरी 
गर्म चाय के साथ अगर आप दिनभर में चाय की मात्रा भी ज्यादा लेते हैं तो कैल्शियम की कमी हो सकती है. इससे हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस (Osteoporosis) का खतरा बढ़ जाता है.

7. हार्ट प्रॉब्लम्स
कई रिसर्च में पाया गया है कि बहुत गर्म और ज्यादा मात्रा में चाय पीने से ब्लड प्रेशर असंतुलित हो सकता है. लंबे समय में यह आदत दिल की बीमारियों का रिस्क भी बढ़ा सकती है.

8. नींद से जुड़ी परेशानियां
गर्म चाय, खासकर अगर उसमें कैफीन की मात्रा ज्यादा हो, तो नींद पर असर डालती है. देर रात गर्म चाय पीना नींद की कमी और मानसिक थकान का कारण बन सकता है.
 

आप क्या करें?

1. चाय को बनाते ही तुरंत न पिएं, थोड़ी देर ठंडा होने दें.

2. दिनभर में 2 से 3 कप से ज्यादा चाय पीने से बचें.

3. हर्बल टी या ग्रीन टी का ऑप्शन.

4. चाय पीते वक्त उसमें चीनीं और दूध ज्यादा न मिलाएं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

teadisease

Trending news

दोस्त बदलते रहते हैं, पर... मोदी-जिनपिंग की मुलाकात पर कांग्रेस का तंज, गलवान पर मां
pawan khera on pm modi
दोस्त बदलते रहते हैं, पर... मोदी-जिनपिंग की मुलाकात पर कांग्रेस का तंज, गलवान पर मां
इन राज्यों के लिए अगले 48 घंटे हैं बहुत भारी! पहाड़ों पर बरसेगी 'आफत', बाढ़ का खतरा
today weather update
इन राज्यों के लिए अगले 48 घंटे हैं बहुत भारी! पहाड़ों पर बरसेगी 'आफत', बाढ़ का खतरा
देर रात आए भूकंप से थर्रा उठे भारत-PAK समेत 4 देश, ढह गए घर; मची चीख-पुकार
Earthquake news
देर रात आए भूकंप से थर्रा उठे भारत-PAK समेत 4 देश, ढह गए घर; मची चीख-पुकार
बंगाल स्कूल भर्ती घोटाला: आयोग ने जारी की 1,804 'दागी' टीचरों की लिस्ट
Teacher Scam
बंगाल स्कूल भर्ती घोटाला: आयोग ने जारी की 1,804 'दागी' टीचरों की लिस्ट
62 डीलरों के लाइसेंस सस्पेंड, 30 फर्टिलाइजर दुकानों पर गाज...इस राज्य में कार्रवाई
Odisha
62 डीलरों के लाइसेंस सस्पेंड, 30 फर्टिलाइजर दुकानों पर गाज...इस राज्य में कार्रवाई
चाहे फडणवीस सरकार चलवा दे गोलियां...मनोज जरांगे ने खाई भूख हड़ताल जारी रखने की कसम
Maharashtra news
चाहे फडणवीस सरकार चलवा दे गोलियां...मनोज जरांगे ने खाई भूख हड़ताल जारी रखने की कसम
ऊंची इमारतों पर क्यों टिमटिमाती रहती हैं लाल बत्तियां? क्या है इसके पीछे की साइंस
red lights
ऊंची इमारतों पर क्यों टिमटिमाती रहती हैं लाल बत्तियां? क्या है इसके पीछे की साइंस
क्या लीक होने लगी है 3200 करोड़ की लागत से बनी अटल टनल? वायरल वीडियो से उठे सवाल
Atal Tunnel
क्या लीक होने लगी है 3200 करोड़ की लागत से बनी अटल टनल? वायरल वीडियो से उठे सवाल
स्थानीय निकाय चुनावों में इनको मिलेगा 42% आरक्षण, विधानसभा में लगी विधेयक पर मुहर
Telangana
स्थानीय निकाय चुनावों में इनको मिलेगा 42% आरक्षण, विधानसभा में लगी विधेयक पर मुहर
नदियां किनारे तोड़ देंगी, डूबेंगे... सितंबर में जलप्रलय! सच होगी बाबा वेंगा की वाणी?
Rainfall
नदियां किनारे तोड़ देंगी, डूबेंगे... सितंबर में जलप्रलय! सच होगी बाबा वेंगा की वाणी?
;