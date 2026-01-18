शरीर को अंदर से खोखला कर सकता है पानी की कमी, इन 3 बीमारियों का बढ़ जाता है खतरा

Side Effects of Less Water: हमारे शरीर के लिए पानी बेहद जरूरी है, क्योंकि मानव शरीर का लगभग 60% हिस्सा पानी होता है. इसके बाद भी कई लोग दिनभर में पर्याप्त पानी नहीं पी पाते हैं, जिसका बुरा असर हमारी शरीर पर पड़ता है. लगातार कम पानी पीने की आदत धीरे-धीरे कई गंभीर बीमारियों को जन्म दे देता है. इसलिए हेल्दी रहने के लिए सही मात्रा में पानी पीना बेहद जरूरी हो जाता है. ऐसे में इस खबर में हम आपको बताएंगे कि पानी की कमी से कौन सी बीमारियां होती है.

किडनी स्टोन और किडनी की समस्याएं

बॉडी में पानी की मात्रा कम होने से यूरिन ज्यादा गाढ़ा हो जाता है, जिसके कारण किडनी में टॉक्सिन्स जमा होने लगता है. ये आगे चलकर पथरी का रूप ले सकते हैं. बॉडी को पूरा पानी नहीं मिलने से किडनी से टॉक्सिन्स बाहर निकलने में दिक्कत होती है, जिससे किडनी फंक्शन कमजोर हो जाते हैं. इसलिए रोजाना सही मात्रा में पानी पीना किडनी हेल्थ के लिए बेहद जरूरी है.

कब्ज और खराब डाइजेशन

कम पानी पीने से डाइजेशन सिस्टम पर असर पड़ता है. शरीर में पानी की कमी होने पर आंतों से मल को आगे बढ़ाने में दिक्कत होती है. इसके कारण कब्ज की समस्या हो सकती है. इसके साथ गैस, पेट दर्द और भारीपन भी महसूस हो सकता है. पर्याप्त पानी पीने से डाइजेशन बेहतर रहता है और पेट साफ होने में मदद मिलती है.

सिरदर्द और थकान

डिहाइड्रेशन मतलब शरीर में पानी की कमी सिरदर्द और लगातार थकान का बड़ा कारण बन सकती है. वहीं जब शरीर को पर्याप्त पानी नहीं मिलता, तो ब्रेन तक ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की सप्लाई नहीं कर पाता है. इसका नतीजा ये होता है व्यक्ति को चक्कर आना, ध्यान न लगना और कमजोरी के रूप में सामने आता है. कई बार लोग इसे स्ट्रेस समझ लेते हैं, जबकि असली वजह पानी की कमी होती है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.