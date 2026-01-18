Advertisement
trendingNow13078742
Hindi Newsलाइफस्टाइलशरीर को अंदर से खोखला कर सकता है पानी की कमी, इन 3 बीमारियों का बढ़ जाता है खतरा

शरीर को अंदर से खोखला कर सकता है पानी की कमी, इन 3 बीमारियों का बढ़ जाता है खतरा

Health Risks of Low Water Intake: शरीर में 60% के करीब पानी होता है. ऐसे में पानी की कमी कई गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती है. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि पानी की कमी आपके शरीर पर कैसे असर डालती है.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Jan 18, 2026, 08:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शरीर को अंदर से खोखला कर सकता है पानी की कमी, इन 3 बीमारियों का बढ़ जाता है खतरा

Side Effects of Less Water: हमारे शरीर के लिए पानी बेहद जरूरी है, क्योंकि मानव शरीर का लगभग 60% हिस्सा पानी होता है. इसके बाद भी कई लोग दिनभर में पर्याप्त पानी नहीं पी पाते हैं, जिसका बुरा असर हमारी शरीर पर पड़ता है. लगातार कम पानी पीने की आदत धीरे-धीरे कई गंभीर बीमारियों को जन्म दे देता है. इसलिए हेल्दी रहने के लिए सही मात्रा में पानी पीना बेहद जरूरी हो जाता है. ऐसे में इस खबर में हम आपको बताएंगे कि पानी की कमी से कौन सी बीमारियां होती है. 

 

किडनी स्टोन और किडनी की समस्याएं
बॉडी में पानी की मात्रा कम होने से यूरिन ज्यादा गाढ़ा हो जाता है, जिसके कारण किडनी में टॉक्सिन्स जमा होने लगता है. ये आगे चलकर पथरी का रूप ले सकते हैं. बॉडी को पूरा पानी नहीं मिलने से किडनी से टॉक्सिन्स बाहर निकलने में दिक्कत होती है, जिससे किडनी फंक्शन कमजोर हो जाते हैं. इसलिए रोजाना सही मात्रा में पानी पीना किडनी हेल्थ के लिए बेहद जरूरी है. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

कब्ज और खराब डाइजेशन
कम पानी पीने से डाइजेशन सिस्टम पर असर पड़ता है. शरीर में पानी की कमी होने पर आंतों से मल को आगे बढ़ाने में दिक्कत होती है. इसके कारण कब्ज की समस्या हो सकती है. इसके साथ गैस, पेट दर्द और भारीपन भी महसूस हो सकता है. पर्याप्त पानी पीने से डाइजेशन बेहतर रहता है और पेट साफ होने में मदद मिलती है.

 

सिरदर्द और थकान
डिहाइड्रेशन मतलब शरीर में पानी की कमी सिरदर्द और लगातार थकान का बड़ा कारण बन सकती है. वहीं जब शरीर को पर्याप्त पानी नहीं मिलता, तो ब्रेन तक ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की सप्लाई नहीं कर पाता है. इसका नतीजा ये होता है व्यक्ति को चक्कर आना, ध्यान न लगना और कमजोरी के रूप में सामने आता है. कई बार लोग इसे स्ट्रेस समझ लेते हैं, जबकि असली वजह पानी की कमी होती है.

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

TAGS

benefits of drinking waterHealth risks of low water intake

Trending news

'पाकिस्तानी एजेंट के सामने नहीं झुकेगा असमिया', कांग्रेस नेता गोगई पर बरसे CM सरमा
Assam
'पाकिस्तानी एजेंट के सामने नहीं झुकेगा असमिया', कांग्रेस नेता गोगई पर बरसे CM सरमा
देश में कितने साल में खत्म हो जाएगा जातिवाद? RSS चीफ मोहन भागवत ने बता दिया समय
Mohan Bhagwat
देश में कितने साल में खत्म हो जाएगा जातिवाद? RSS चीफ मोहन भागवत ने बता दिया समय
बदल जाएगा आपके इलाके का PIN Code? 150 पोस्ट ऑफिस बंद करने की तैयारी में सरकार
Kerala Post Office closure
बदल जाएगा आपके इलाके का PIN Code? 150 पोस्ट ऑफिस बंद करने की तैयारी में सरकार
'जनता से दुश्मनी निकाल रही टीएमसी, इसलिए...', बंगाल में पीएम मोदी ने भरी हुंकार
PM Modi
'जनता से दुश्मनी निकाल रही टीएमसी, इसलिए...', बंगाल में पीएम मोदी ने भरी हुंकार
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षाबलों ने दिया मुंहतोड़ जवाब
Jammu Kashmir
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षाबलों ने दिया मुंहतोड़ जवाब
एस जयशंकर ने की अमेरिकी सांसद से मुलाकात,क्या ट्रेड डील पर भारत-अमेरिका की बनेगी बात
S Jaishankar
एस जयशंकर ने की अमेरिकी सांसद से मुलाकात,क्या ट्रेड डील पर भारत-अमेरिका की बनेगी बात
उधारी के पैसों से भरा पर्चा, कौन हैं ओवैसी के इकलौते हिंदू पार्षद विजय उबाले?
Who is Vijay Ubale
उधारी के पैसों से भरा पर्चा, कौन हैं ओवैसी के इकलौते हिंदू पार्षद विजय उबाले?
इंडिगो फ्लाइट के टॉयलेट में मिला खौफनाक मैसेज, लखनऊ में करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग
indigo flight bomb threat
इंडिगो फ्लाइट के टॉयलेट में मिला खौफनाक मैसेज, लखनऊ में करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग
'खुद के लिए न बदलें धर्म...', मोहन भागवत ने बताई वो गाड़ी जिसका कभी हादसा नहीं होता
Mohan Bhagwat
'खुद के लिए न बदलें धर्म...', मोहन भागवत ने बताई वो गाड़ी जिसका कभी हादसा नहीं होता
एक्टर विजय की बढ़ी मुश्किलें, CBI ने भगदड़ मामले में फिर भेजा समन; कल फिर होगी पेशी
thalapathy vijay
एक्टर विजय की बढ़ी मुश्किलें, CBI ने भगदड़ मामले में फिर भेजा समन; कल फिर होगी पेशी