चाय की भाप में उड़ता तनाव! ज्यादा चाय पीना हो सकता है स्ट्रेस का साइलेंट सिग्नल, ऐसे करें पहचान

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में चाय अब एक जरूरत बन गया है.कई लोगों को सुबह की आंख खुलते ही पहली तलब चाय की होती है. बहुत से लोगों को ऑफिस में काम का दबाव बढ़ने पर भी चाय चाहिए होता है. धीरे धीरे चाय लोगों के डेली रूटीन का हिस्सा बन चुकी है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ज्यादा चाय पीना सिर्फ आदत नहीं बल्कि स्ट्रेस का एक साइलेंट सिग्नल भी हो सकता है. चाय की भाप में उड़ता तनाव लोगों को कुछ इशारे तो देता ही है जिन्हें अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं. बार बार चाय पीना कई बार शरीर की जरूरत नहीं बल्कि दिमाग की मांग होती है और ये बात बेहद कम लोगों को ही समझ आती है.

चाय और तनाव

भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल में तनाव एक कॉमन शब्द बन चुका है. काम का प्रेशर, रिश्तों की उलझन, भविष्य की चिंता के बीच इंसान खुद को संभालने के छोटे छोटे तरीके ढूंढता रहता है. बहुत से लोग इस वजह से चाय का सेवन करना शुरू कर देते हैं. चाय पीते समय कुछ मिनट का ब्रेक मिलता है. लोगों के हाथ में गर्म कप होता है, दिमाग थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करता है जिससे बातों से ध्यान भटकता है यही वजह है कि स्ट्रेस में चाय एक थेरेपी जैसी लगने लगती है.

कैफीन और एल-थीनाइन

बहुत से लोगों को लगता है कि ज्यादा चाय पीने से उन्हें कोई नुकसान नहीं है.अगर चाय भूख या स्वाद के लिए नहीं बल्कि मन को शांत करने के लिए पी जा रही है तो सतर्क हो जाएं. क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप अपने तनाव से दूर भागने के लिए चाय का सहारा ले रहे हैं. चाय में कैफीन और एल-थीनाइन नाम के अमीनो एसिड मौजूद होते हैं जो दिमाग को शांत करने का काम करते हैं.

खतरनाक परिणाम

ज्यादा चाय पीने से शरीर पर तो असर पड़ता ही है साथ ही नींद पूरी न होना, बेचैनी, एसिडिटी, दिल की धड़कन तेज होना भी इसके खतरनाक परिणाम हो सकते हैं. ये सभी संकेत बताते हैं कि शरीर और दिमाग दोनों थक चुके हैं. लेकिन लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं और एक कप और चाय पी लेते हैं. अगर आप भी बार बार चाय में सुकून ढूंढ रहे हैं तो शायद आपका मन कुछ और कह रहा है जिसे सुनना बेहद जरूरी है. चाय की भाप में उड़ता तनाव तभी कम होगा जब लोग अपनी थकान को समझेंगे और खुद का ख्याल रखना सीखेंगे.

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.