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सुबह-सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीने से शरीर में दिख सकते हैं ये बदलाव, पूरे दिन रहेंगे एनर्जेटिक

Warm Water Drinking Benefits: पानी हमारे जीवन के लिए बेहद ही खास है. इसके बिना जीवन जीने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है आज आपको बताते हैं कि सुबह-सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीने से शरीर में क्या बदलाव नजर आ सकते हैं?

Written By  Ritika|Last Updated: Mar 22, 2026, 08:45 AM IST
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सुबह-सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीने से शरीर में दिख सकते हैं ये बदलाव, पूरे दिन रहेंगे एनर्जेटिक

Warm Water Drinking Benefits:  पानी हमारे जीवन का बेहद ही खास हिस्सा है. सुबह-सुबह उठते ही गुनगुने पानी पीने से ही आपको अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए. खाली पेट अगर आप 1 गिलास पानी पीते हैं,तो आपको अपने शरीर में गजब के फायदे देखने को मिल जाएंगे. ये साथ ही साथ कई तरह की बीमारियों से भी आपका बचाव करती है. अपने जीवन में कई छोटी-छोटी आदतों को अपनाकर बड़े-बड़े फायदे पा सकते हैं. पानी से कई चीजों का समाधान चुटकियों में निकाल जाता है. इसके बिना तो आधे काम भी अधूरे होते हैं. इस खबर में आपको बताते हैं कि रोजाना सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीने से शरीर में क्या-क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं. आइए जान लीजिए. 
 

पानी पीने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना भी काफी ज्यादा जरूरी होता है वरना इसका असर अच्छा होने की जगह शरीर पर बुरा भी पड़ सकता है. पानी ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए आपको गुनगुना ही रखना है. सुबह उठते ही ब्रश से पहले या बाद में आप पी सकते हैं. 
 

खाली पेट गुनगुना पानी पीने के फायदे

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1. इम्यून सिस्टम मजबूत

स्वास्थ्य विशेषज्ञ की माने तो सुबह-सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीने से इम्यून सिस्टम को मजबूती मिलती है. शरीर की सारी गंदगी को बाहर निकालकर आपके शरीर को अंदर से साफ रखने में भी ये मददगार होता है. पूरे दिन आप एनर्जेटिक भी रहेंगे. 
 

2. पाचन तंत्र मजबूत 

कई लोगों को पाचन से जुड़ी समस्या काफी ज्यादा होती है अगर आप रोजाना गुनगुने पानी का सेवन करते हैं, तो पाचन तंत्र को मजबूत बना सकते हैं. एसिडिटी और गैस जैसी समस्याओं को भी कम कर सकते हैं. 
 

3. वजन घटाने में मदद

खाली पेट रोज सुबह गुनगुना पानी पीने से बढ़ते वजन को भी कम किया जा सकता है. सुबह पानी पीने से मेटाबॉलिज्म ठीक रख सकते हैं. कैलोरी बर्निंग तेजी से होती है और भूख भी कम लगती है, इससे पेट भरा-भरा लगता है. 
 

4. त्वचा हाइड्रेटेड

स्किन को अगर आप ग्लोइंग और चमकदार बनाना चाहत हैं, तो आपको रोजाना सुबह गुनगुने पानी का सेवन करना ही चाहिए.  त्वचा हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है.  चेहरा चमकदार बनाने के साथ-साथ  झुर्रियां कम और मुंहासे जैसी समस्याओं को भी कम करता है.
 

5. ब्लड सर्कुलेशन बेहतर

सुबह-सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीने से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और खून का प्रवाह भी ठीक से काम करता है.  शरीर के सभी अंगों को  पर्याप्त ऑक्सीजन भी मिलता रहता है.
 

 

ये भी पढ़ें:  एक दिन में कितने लीटर पानी पीना चाहिए? डॉ से जानें हेल्दी किडनी के लिए सही टाइमिंग
 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
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Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

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