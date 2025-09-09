क्या खड़े होकर पानी पिएंगे तो सच में घुटनों पर पड़ेगा असर? ये कितना सच और कितना मिथ?
Advertisement
trendingNow12914309
Hindi Newsलाइफस्टाइल

क्या खड़े होकर पानी पिएंगे तो सच में घुटनों पर पड़ेगा असर? ये कितना सच और कितना मिथ?

हमने अक्सर लोगों को कहते सुना है कि पानी बैठकर ही पीना चाहिए, लेकिन खड़े होकर पीने से घुटने पर असर वाली बात में कितनी सच्चाई है, इसे भी समझना होगा. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 09, 2025, 07:33 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या खड़े होकर पानी पिएंगे तो सच में घुटनों पर पड़ेगा असर? ये कितना सच और कितना मिथ?

Drinking Water While Standing: अक्सर आपने बड़े-बुजुर्गों या घरेलू नुस्खों की बात करने वालों से सुना होगा कि खड़े होकर पानी पीना घुटनों के लिए नुकसानदेह होता है. कहा जाता है कि इस आदत से जोड़ों में दर्द, आर्थराइटिस जैसी परेशानियां हो सकती हैं. लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई खड़े होकर पानी पीना घुटनों पर असर डालता है, या ये सिर्फ एक मिथ है? आइए साइंटिफिक और आयुर्वेदिक दोनों नजरियों से इसकी सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं.

मिथ या सच?

मशहूर न्यूट्रीशनिस्ट निखिल वत्स (Nikhil Vats) ने बताया कि साइंटिफिक रिसर्च में अब तक ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला है कि खड़े होकर पानी पीने से सीधे घुटनों पर असर पड़ता है. हां, ये जरूर है कि खड़े होकर तेजी से पानी पीने पर पानी तेजी से शरीर में दाखिल हो जाता है, जिससे पेट और किडनी पर हल्का प्रेशर पड़ सकता है. ये असर डाइजेशन और यूरिनेशन से जुड़ा है, न कि घुटनों की सेहत से.

Add Zee News as a Preferred Source

दूसरी तरफ, आयुर्वेद और पारंपरिक मान्यताओं के मुताबिक खड़े होकर पानी पीना शरीर में “वात दोष” को बढ़ा सकता है. माना जाता है कि इससे हड्डियों और जोड़ों में सूखापन और दर्द की समस्या धीरे-धीरे हो सकती है. यही वजह है कि बुजुर्ग बैठे-बैठे पानी पीने की सलाह देते हैं.

खड़े होकर पानी पीने के नुकसान

1. डाइजेशन पर असर: खड़े होकर पानी पीने से पानी तेज़ी से पेट में पहुंचता है, जिससे गैस्ट्रिक जूस और पाचन प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है.

2. किडनी पर दबाव: तेजी से आने वाला पानी किडनी को फिल्टर करने में ज्यादा मेहनत करवाता है.

3. नर्वस सिस्टम पर असर: आयुर्वेद मानता है कि ये आदत नर्वस सिस्टम को असंतुलित करती है, जिससे शरीर में तनाव और बेचैनी बढ़ सकती है.
 

क्या घुटनों पर असर पड़ता है?
साइंटिफिक नजरिये से अब तक ऐसा कोई मेडिकल एविडेंस नहीं है कि खड़े होकर पानी पीने से आर्थराइटिस या घुटनों की बीमारी होती है. आयुर्वेदिक नजरिये से देखें तो वात दोष के बढ़ने से लॉन्ग टर्म में हड्डियों और जोड़ों में कमजोरी आ सकती है. इसे सीधे-सीधे घुटनों पर असर मानना सही नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली से ये माना जा सकता है.

सही तरीका क्या है?

1. बैठकर आराम से पानी पिएं.

2. छोटे-छोटे घूंट लें, न कि एक ही बार में बहुत सारा पानी.

3. तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी सुबह पीना शरीर के लिए फायदेमंद माना जाता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

waterDrinkingknee

Trending news

Vice President Election 2025 Live Updates: क्या क्रॉस वोटिंग उपराष्ट्रपति चुनाव में कर देगी चमत्कार? पीएम मोदी डाल सकते हैं पहला वोट, जानें पल-पल का अपडेट
vice president election
Vice President Election 2025 Live Updates: क्या क्रॉस वोटिंग उपराष्ट्रपति चुनाव में कर देगी चमत्कार? पीएम मोदी डाल सकते हैं पहला वोट, जानें पल-पल का अपडेट
आंधी-तूफान, बारिश... यहां जमकर बरसेंगे इंद्र देव, IMD की चेतावनी, हो जाएं अलर्ट
Weather
आंधी-तूफान, बारिश... यहां जमकर बरसेंगे इंद्र देव, IMD की चेतावनी, हो जाएं अलर्ट
उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग, 3 दलों ने बनाई दूरी; जानिए जीत का पूरा गुणागणित
vice president election
उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग, 3 दलों ने बनाई दूरी; जानिए जीत का पूरा गुणागणित
AAP विधायक मेहराज मलिक को हिरासत में लेने पर सियासत तेज, केंद्र की मंशा पर उठे सवाल
mehraj malik
AAP विधायक मेहराज मलिक को हिरासत में लेने पर सियासत तेज, केंद्र की मंशा पर उठे सवाल
गांव में नहीं एक भी मुस्लिम परिवार, फिर वोटर लिस्ट में कैसे जुड़े मुसलमानों के नाम?
Muzaffarpur
गांव में नहीं एक भी मुस्लिम परिवार, फिर वोटर लिस्ट में कैसे जुड़े मुसलमानों के नाम?
खुले घूम रहे हजरतबल के उपद्रवी; क्या भारत का राष्ट्रीय चिन्ह इस्लाम के खिलाफ है?
DNA
खुले घूम रहे हजरतबल के उपद्रवी; क्या भारत का राष्ट्रीय चिन्ह इस्लाम के खिलाफ है?
पाकिस्तान की फिर वही पुरानी करतूत! बुरी तरह मार खाने के बाद भी नहीं सुधरे शहबाज
DNA Analysis
पाकिस्तान की फिर वही पुरानी करतूत! बुरी तरह मार खाने के बाद भी नहीं सुधरे शहबाज
क्या दरख्शां अंद्राबी के खिलाफ FIR दर्ज होगी? हजरबल दरगाह विवाद पर क्या बोल NC नेता
Jammu and Kashmir
क्या दरख्शां अंद्राबी के खिलाफ FIR दर्ज होगी? हजरबल दरगाह विवाद पर क्या बोल NC नेता
कुलगाम में सुरक्षाबलों ने लश्कर कमांडर समेत मार गिराए 2 दहशतगर्द, दो जवान भी शहीद
Kulgam encounter
कुलगाम में सुरक्षाबलों ने लश्कर कमांडर समेत मार गिराए 2 दहशतगर्द, दो जवान भी शहीद
डोनाल्ड ट्रंप का घूम जाएगा माथा, अब तो चीन ने खुलकर भारतीय सैनिकों की तारीफ कर दी
india china news
डोनाल्ड ट्रंप का घूम जाएगा माथा, अब तो चीन ने खुलकर भारतीय सैनिकों की तारीफ कर दी
;