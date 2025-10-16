ठंड से रूखे-फटे दिखने लगे हैं होंठ? लिप्स को मुलायम और गुलाबी बनाने के लिए अपनाएं ये घरेलू नुस्खे

How to Get Pink Lips: मौसम बदलने लगा है और धीरे-धीरे ठंड बढ़ रही है. ऐसे में सर्दियों का असर दिखने लगा है. सर्दियों का मौसम आते ही ठंडी हवाओं और ड्राइनेस के कारण होंठ रूखे और फटने लगते हैं. फटे होंठ देखने में बहुत खराब लगते हैं, साथ ही इससे आपको दर्द भी हो सकता है. अगर आप भी सर्दियों के बढ़ते होंठ फटने की समस्या से जूझ रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए है. इस खबर में हम आपको सर्दियों के मौसम में भी नरम, मुलायम और गुलाबी होंठ पाने के टिप्स बताएंगे.

देसी या नारियल तेल होंठ पर लगाएं

ठंड में होंठ जल्दी ड्राइ होने लगते हैं, ऐसे में होंठों का रेगुलर केयर जरूरी है. इसलिए इस मौसम में देसी घी या नारियल तेल आपके लिए लगाना, आपके होंठों को मॉइश्चराइज कर सकता है. ऐसे में रात को सोने से पहले हल्का सा देसी घी या नारियल तेल होंठों पर लगा लें. इससे होंठों की दरारें भरती हैं और होंठ मुलायम हो जाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

होंठों की स्क्रबिंग

ठंड के मौसम में होंठ ड्र्राई हो जाते हैं और डेड स्किन्स दिखने लगते हैं. ऐसे में होंठों की स्कबिंग करना बेहद जरूरी है. आप हफ्ते में 2 बार होंठों की स्क्रबिंग करें, इससे डेड स्किन आसानी से निकल आएगा और होंठों का नेचुरल रंग निखर आएगा. होंठों के लिए स्क्रब बनाने के लिए एक चम्मच शक्कर में आधा चम्मच शहद मिलाएं और हल्के हाथों से होंठों पर 1 से 2 मिनट तक रगड़ें. इसके बाद फिर गुनगुने पानी से धो लें. लास्ट में लिप बाम लगा लें.

पानी पिएं

ठंड के मौसम में कम प्यास लगती है. इससे शरीर में डिहाइड्रेशन की समस्या हो जाती है, जो कि ड्राई और फटे होंठ का कारण बन सकता है. इसलिए दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिएं. इससे आपकी बॉडी हाइड्रेटेह रहेगी और होंठ नहीं फटेंगे, जिससे नेचुरल ग्लो बना रहेगा.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.