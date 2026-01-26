मोबाइल और लैपटॉप ने छीनी आंखों की नमी! युवाओं में बढ़ रहे हैं ड्राई आई के मामले, जानें इसके लक्षण

आज के डिजिटल दौर में मोबाइल और लैपटॉप लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है. पढ़ाई हो या काम या फिर सोशल मीडिया, हर चीज स्क्रीन तक सिमट कर रह गई है. बहुत से लोग बोर होते हैं तो स्क्रीन के सामने बैठ कर घंटों अपने पसंद की वेब सिरीज और फिल्में देखते हैं तो बहुत से लोग मजबूरन ऑफिस का काम करने के लिए स्क्रीन के सामने अपनी आंखों की कुर्बानी दे रहे होते हैं. फोन और लैपटॉप लोगों के लिए आज के समय में बेहद जरूरी है लेकिन इस सुविधा की एक बड़ी कीमत आंखें चुका रही हैं. युवाओं में तेजी से ड्राई आई की समस्या बढ़ रही है. आंखों की नमी कम होना अब एक आम परेशानी बनती जा रही है जो आगे चलकर गंभीर रूप ले सकती है.

क्या है ड्राई आई

ड्राई आई में आंखों में जितनी जरूरी होती है उतने आंसू नहीं बनते हैं या कह सकते हैं की आंसुओं की गुणवत्ता खराब हो जाती है. काफी ज्यादा स्क्रीन टाइम, प्रदूषण, धूल, धुआं और खराब लाइफस्टाइल इसकी बड़ी वजह मानी जा रही है. समय रहते इसके लक्षण पहचान लिए जाएं तो आंखों को लंबे समय तक स्वस्थ रखा जा सकता है. पर कई बार ड्राई आई की समस्या को नजरअंदाज करना भारी भी पड़ सकता है.

ड्राई आई के लक्षण

पहले के समय में ड्राई आई की समस्या ज्यादातर बुजुर्गों में देखी जाती थी लेकिन अब आज की युवा पीढ़ी भी तेजी से इसकी चपेट में आ रही है. इसका सबसे बड़ा कारण है लगातार मोबाइल, लैपटॉप और टेबलेट का इस्तेमाल करना. स्क्रीन देखते समय लोग काफी कम पलक झपकाते हैं जिससे आंखों में नमी बनी नहीं रह पाती है और धीरे धीरे आंखें सूखने लगती हैं. आंखों में जलन, चुभन और खुजली होना इसके आम लक्षण हैं. कई बार ड्राई आई में आंखें लाल हो जाती हैं और आंखों से पानी आने लगता है. कुछ केस में लोगों को ऐसा महसूस होता है जैसे आंखों में रेत या कोई कण फंसा हुआ हो और चुभ रहा हो. कुछ लोगों को अचानक से सबकुछ धुंधली भी नजर आ सकता है और रोशनी से परेशानी भी हो सकती है.

डॉक्टर से सलाह

प्रदूषण भी ड्राई आई की समस्या को बढ़ाने में बेहद बड़ी भूमिका निभाता है. हालांकि एसी में ज्यादा समय बिताने से भी आंखों की नमी कम हो जाती है जिससे ड्राई आई की समस्या हो सकती है. इसके अलावा नींद पूरी न होना और शरीर में पानी की कमी भी आंखों को ड्राई बना सकती है. अगर आपको भी इनमें से कुछ काफी लंबे समय से है तो डॉक्टर से जरूर संपर्क करें. सही समय पर इलाज और थोड़ी सी सावधानी से आंखों की नमी और रोशनी दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.