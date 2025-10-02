Advertisement
Dussehra: रावण की 5 बुराइयां जो हमें कभी नहीं अपनानी चाहिए, वरना जीवन हो जाएगा बर्बाद

Vijayadashami: रावण की बुराइयां हमें यह सिखाती हैं कि चाहे इंसान कितना भी ज्ञानी या ताकत क्यों न हो, अगर उसके अंदर अहंकार, लालच, गुस्सा, वासना और जिद जैसी बुराइयां होंगी तो उसका पतन निश्चित है. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Oct 02, 2025, 08:01 AM IST
Ravana Bad Deeds: दशहरा का पर्व हमें अच्छाई की बुराई पर जीत का संदेश देता है. रावण भले ही बेहद ज्ञानी, ताकतवर और पराक्रमी राजा था, लेकिन उसकी कुछ बुराइयां ही उसके विनाश का कारण बनीं. उसकी यही गलतियां हमें सीख देती हैं कि अगर हम जीवन में इन आदतों को अपनाते हैं तो सफलता और खुशहाली दूर हो जाती है. आइए जानते हैं रावण की वे 5 बुराइयां जिन्हें हमें कभी अपनी जिंदगी में नहीं लाना चाहिए.

1. हद से ज्यादा अहंकार 
रावण का सबसे बड़ा दोष उसका अहंकार था. उसने अपनी ताकत और ज्ञान पर इतना घमंड किया कि वह सही-गलत का अंतर ही भूल गया. अहंकार इंसान को अंधा बना देता है और रिश्तों से लेकर करियर तक सब कुछ बर्बाद कर देता है. हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए, तभी जीवन में तरक्की मुमकिन है.

2. क्रोध और आवेश
रावण जब भी क्रोधित होता था, तो उसका फैसला गलत साबित होता था. क्रोध इंसान की समझ और धैर्य छीन लेता है. आज भी अगर कोई इंसान गुस्से में फैसले लेता है, तो बाद में उसे पछताना पड़ता है. इसलिए हमें संयम और धैर्य को जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए.

3. लालच और वासना
रावण की सबसे बड़ी गलती माता सीता का हरण करना था, जो उसकी वासनात्मक सोच का नतीजा था. लालच और वासना इंसान को कभी संतुष्ट नहीं होने देती और ये विनाश का कारण बनती है. जीवन में संतोष और मर्यादा बनाए रखना ही सही रास्ता है.

4. हद से ज्यादा लालसा और ताकत का गलत इस्तेमाल
रावण के पास अपार शक्ति थी, लेकिन उसने उसका उपयोग अच्छाई के लिए नहीं, बल्कि गलत मकसद के लिए किया. ताक और एबिलिटी तभी सार्थक हैं जब उनका इस्तेमाल समाज और मानवता की भलाई में हो. अगर हम शक्ति का दुरुपयोग करेंगे तो उसका नतीजा सिर्फ बर्बादी होगा.

5. बहुत ज्यादा जिद और हठ
रावण को कई बार समझाया गया कि सीता माता को लौटाकर अपनी गलतियों को सुधार ले, लेकिन उसने अपनी जिद और हठ के कारण बात नहीं मानी. यही हठ उसके सर्वनाश का कारण बनी. जीवन में जिद्दी स्वभाव रिश्तों और मौकों दोनों को खत्म कर देता है. लचीलापन और सही वक्त पर समझौता करना सफलता की कुंजी है.

