क्यों 6.30-7 बजे तक डिनर कर लेते हैं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज? जल्दी खाना कैसे है आपकी सेहत के लिए फायदेमंद

Early Dinner Benefits: आज के समय में लोग फिटनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल पर ज्यादा ध्यान देते लगे हैं. हेल्दी रहने के लिए तरह-तरह की चीजें भी फॉलो करते हैं. इसमें ही एक है अर्ली डिनर हैबिट्स, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से लेकर हेल्थ एक्सपर्ट्स तक सभी इस जल्दी डिनर यानी शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच करने की आदत पर जोर दे रहे हैं. दरअसल देर रात खाना खाने से न सिर्फ आपका डाइजेशन बिगड़ता है, बल्कि नींद और वेट पर भी असर पड़ता है. इस खबर में हम आपको अर्ली डिनर के फायदे बताएंगे.

बेहतर डाइजेशन

रात में जल्दी खाना खाने से बॉडी को खाना पचाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है. वहीं जब आप देर रात खाना खाते हैं, तो डाइजेशन प्रोसेस स्लो हो जाती है, जिससे गैस, ब्लोटिंग और एसिडिटी जैसी समस्याएं बढ़ने लगती हैं. अर्ली डिनर आपके मेटाबॉलिज्म को तेज करने के साथ-साथ खाना को बेहर तरीके से पचाने में मदद करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

वेट लॉस

वहीं अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं, तो अर्ली डिनर आपको मदद कर सकता है. सेलिब्रिटी से लेकर फिटनेस एक्सपर्ट्स का मानना है कि रात को जल्दी खाना खाने से कैलोरीज जल्दी बर्न होती है और शरीर फैट स्टोर नहीं करता. इससे वेट कंट्रोल रहता है और मोटापा की समस्या नहीं होती है. इस कारण ही कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जैसे अक्षय कुमार, मिलिंद सोमन, अनुष्का शर्मा, श्रद्धा कपूर अर्ली डिनर को अपनी फिटनेस का राज मानते हैं.

अच्छी नींद

अर्ली डिनर बॉडी और माइंड दोनों के लिए ही फायदेमंद है. इसके साथ-साथ यह नींद को भी बेहतर करता है. खाना खाकर तुरंत सोने से पेट भरा लगता है और नींद आने में दिक्कत होती है. वहीं खाली पेट सोना नुकसानदायक हो सकता है. ऐसे में अर्ली डिनर करके, खाने से 2 से 3 घंटे बाद सोने से गहरी और अच्छी नींद आती है.

हार्मोन बैलेंस

हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार अर्ली डिनर करने से इंसुलिन और दूसरे हार्मोन बैलेंस रहते हैं, इससे डायबिटीज और हार्ट से जुड़ी समस्याओं का खतरा कम होता है. इसके अलावा, यह इंटरमिटेंट फास्टिंग के फायदे भी देता है, जिससे बॉडी को रिपेयर होने का पूरा समय मिलता है.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.