क्यों 6.30-7 बजे तक डिनर कर लेते हैं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज? जल्दी खाना कैसे है आपकी सेहत के लिए फायदेमंद
Advertisement
trendingNow12904053
Hindi Newsलाइफस्टाइल

क्यों 6.30-7 बजे तक डिनर कर लेते हैं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज? जल्दी खाना कैसे है आपकी सेहत के लिए फायदेमंद

Why Bollywood Celebrities Have Early Dinner: आए दिन बॉलीवुड सेलिब्रिटी अर्ली डिनर की बात करते रहते हैं. लेकिन कभी आपने सोचा है कि जल्दी खाना खाने से क्या होता है. इस खबर में हम आपको इसके फायदे बताएंगे. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Aug 31, 2025, 10:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्यों 6.30-7 बजे तक डिनर कर लेते हैं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज? जल्दी खाना कैसे है आपकी सेहत के लिए फायदेमंद

Early Dinner Benefits: आज के समय में लोग फिटनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल पर ज्यादा ध्यान देते लगे हैं. हेल्दी रहने के लिए तरह-तरह की चीजें भी फॉलो करते हैं. इसमें ही एक है अर्ली डिनर हैबिट्स, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से लेकर हेल्थ एक्सपर्ट्स तक सभी इस जल्दी डिनर यानी शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच करने की आदत पर जोर दे रहे हैं. दरअसल देर रात खाना खाने से न सिर्फ आपका डाइजेशन बिगड़ता है, बल्कि नींद और वेट पर भी असर पड़ता है. इस खबर में हम आपको अर्ली डिनर के फायदे बताएंगे. 

 

बेहतर डाइजेशन
रात में जल्दी खाना खाने से बॉडी को खाना पचाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है. वहीं जब आप देर रात खाना खाते हैं, तो डाइजेशन प्रोसेस स्लो हो जाती है, जिससे गैस, ब्लोटिंग और एसिडिटी जैसी समस्याएं बढ़ने लगती हैं. अर्ली डिनर आपके मेटाबॉलिज्म को तेज करने के साथ-साथ खाना को बेहर तरीके से पचाने में मदद करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

 

वेट लॉस
वहीं अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं, तो अर्ली डिनर आपको मदद कर सकता है. सेलिब्रिटी से लेकर फिटनेस एक्सपर्ट्स का मानना है कि रात को जल्दी खाना खाने से कैलोरीज जल्दी बर्न होती है और शरीर फैट स्टोर नहीं करता. इससे वेट कंट्रोल रहता है और मोटापा की समस्या नहीं होती है. इस कारण ही कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जैसे अक्षय कुमार, मिलिंद सोमन, अनुष्का शर्मा, श्रद्धा कपूर अर्ली डिनर को अपनी फिटनेस का राज मानते हैं. 

 

अच्छी नींद
अर्ली डिनर बॉडी और माइंड दोनों के लिए ही फायदेमंद है. इसके साथ-साथ यह नींद को भी बेहतर करता है. खाना खाकर तुरंत सोने से पेट भरा लगता है और नींद आने में दिक्कत होती है. वहीं खाली पेट सोना नुकसानदायक हो सकता है. ऐसे में अर्ली डिनर करके, खाने से 2 से 3 घंटे बाद सोने से गहरी और अच्छी नींद आती है. 

 

हार्मोन बैलेंस 
हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार अर्ली डिनर करने से इंसुलिन और दूसरे हार्मोन बैलेंस रहते हैं, इससे डायबिटीज और हार्ट से जुड़ी समस्याओं का खतरा कम होता है. इसके अलावा, यह इंटरमिटेंट फास्टिंग के फायदे भी देता है, जिससे बॉडी को रिपेयर होने का पूरा समय मिलता है. 

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

Early Dinner benefitswhy bollywood celebrities have early dinner

Trending news

स्थानीय निकाय चुनावों में इनको मिलेगा 42% आरक्षण, विधानसभा में लगी विधेयक पर मुहर
Telangana
स्थानीय निकाय चुनावों में इनको मिलेगा 42% आरक्षण, विधानसभा में लगी विधेयक पर मुहर
गंदे तरीके से छुआ, विरोध करने पर दिखाया चाकू....बेंगलुरु में PG में खौफनाक वारदात
Bangalore news
गंदे तरीके से छुआ, विरोध करने पर दिखाया चाकू....बेंगलुरु में PG में खौफनाक वारदात
'भारतीय जो जवाब चाह रहे थे, वो नहीं मिला...', मोदी-शी की मुलाकात पर जमकर बरसे ओवैसी
Modi-Xi Meeting
'भारतीय जो जवाब चाह रहे थे, वो नहीं मिला...', मोदी-शी की मुलाकात पर जमकर बरसे ओवैसी
रिश्ता खत्म करना चाहती थी गर्लफ्रेंड, नाराज लड़के ने घरवालों के सामने मार दी गोली
Nadia News
रिश्ता खत्म करना चाहती थी गर्लफ्रेंड, नाराज लड़के ने घरवालों के सामने मार दी गोली
'सबका भला BJP से जुड़ने में है...', मुस्लिम शख्स को गले लगाकर क्या बोले CM हिमंता
Himanta Biswa Sarma
'सबका भला BJP से जुड़ने में है...', मुस्लिम शख्स को गले लगाकर क्या बोले CM हिमंता
‘आवारा कुत्तों ने सोसाइटी में...’, ऐसा क्यों बोले सुप्रीम कोर्ट के जज विक्रम नाथ?
justice
‘आवारा कुत्तों ने सोसाइटी में...’, ऐसा क्यों बोले सुप्रीम कोर्ट के जज विक्रम नाथ?
अंधेरे में मोबाइल बंद, सील पर साइन भी... इस तरह मोदी सरकार के मंत्रालय 'घर' बदल रहे
Modi government
अंधेरे में मोबाइल बंद, सील पर साइन भी... इस तरह मोदी सरकार के मंत्रालय 'घर' बदल रहे
साधारण से सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसा क्या किया, PM मोदी ने मन की बात में जमकर की तारीफ
Mann Ki Baat
साधारण से सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसा क्या किया, PM मोदी ने मन की बात में जमकर की तारीफ
मर्सिडीज, मिनी कूपर, ऑडी... छापा मारने गई ED भी चौंक गई, आरोपी ने घर को बनाया शोरूम
Money laundering
मर्सिडीज, मिनी कूपर, ऑडी... छापा मारने गई ED भी चौंक गई, आरोपी ने घर को बनाया शोरूम
नोबेल प्राइज के लिए मोदी का सपोर्ट नहीं तो ट्रंप ने गुस्से में थोपा टैरिफ?
Donald Trump
नोबेल प्राइज के लिए मोदी का सपोर्ट नहीं तो ट्रंप ने गुस्से में थोपा टैरिफ?
;