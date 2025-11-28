सुबह उठते ही गले में फंसा रहता है बलगम, भूलकर भी ना करें इग्नोर; जानें कारण और उपाय

Mucus Problem in Winter: सुबह को उठते ही अगर आपके गले में भी बलगम भरा रहता है तो उसे नॉर्मल समझकर नजरअंदाज करने की कोशिश ना करें. यह शरीर के अंदर पल रही बड़ी बीमारी का संकेत हो सकता है. ज्यादा बलगम बनने से खांसी भी होने लगती है, क्योंकि शरीर उस बलगम को बाहर निकालने की कोशिश करता है. ऐसे में चलिए जानते हैं कि यह क्यों होता है और इसे रोकने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं.

पोस्ट नेजल ड्रिप

'पोस्ट नेजल ड्रिप' सुबह-सुबह गले में जमा बलगम का आम कारण है. दरअसल, रात में सोते समय नाक के अंदर बनने वाला म्यूकस धीरे-धीरे गले में जमा होने लगता है. इसके अलावा सर्दी-जुकाम और धूल-मिट्टी से और बढ़ जाता है. यही कारण है कि सुबह उठते ही गला भरी-भरी और कफ से भरा हुआ महसूस होता है.

एसिडिटी

अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो भी रात को सोते समय गले में कफ बन सकता है. रात को सोते समय एसिड ऊपर आ जाता है जिससे वह गले को इरिटेट करने लगता है. इसके बाद शरीर और ज्यादा कफ बनने लगता है यही कारण है कि लेटते ही कफ की समस्या और बढ़ने लगती है.

अस्थमा

जिन लोगों को अस्थमा की समस्या है उनको रात में कफ ज्यादा बनने लगता है जिससे सुबह को खांसी और बलगम की समस्या होती है.

धूम्रपान और प्रदूषण

बढ़ते प्रदूषण के कारण और धूम्रपान की वजह से भी गले में जमा का कफ और गाढ़ा हो जाता है और इसकी मात्रा बढ़ जाती है. जो लोग स्मोकिंग करते हैं उन लोगों को सुबह ज्यादा प्रॉब्लम होती है.

सुबह को गले में बनने वाले बलगम से कैसे बचें?

खूब पानी पिएं

आप ज्यादा पानी पीना शुरू करें, जिससे शरीर हाइड्रेट रहेगा. बॉडी हाइड्रेट रहेगी तो कफ पतला रहेगा और गले में जमा नहीं होगा. इसके अलावा आप रात को सोने से पहले गुनगुना पानी पिएं.

डबल तकिया लगाकर सोएं

सोते समय अगर आपका सिर ऊंचा रहता है तो इससे नाक का म्यूकस गले में जमा नहीं होगा और इससे एसिडिटी भी कंट्रोल में रहती है. अगर इन उपायों के बावजूद भी सुबह को कफ की समस्या कम नहीं होती है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें.

