Men-Women Relationship: कहीं आपकी जिंदगी में तो नहीं है Controlling Partner? इन 3 इशारों से पहचानें

How To Deal With Controlling Partner: जब हम किसी से प्यार करते हैं तो चाहते हैं कि उसकी जिंदगी से जुड़े जरूरी फैसलों में हमारा भी कुछ रोल हो. वहीं हमारे फैसलों में भी हमारे पार्टनर की हिस्सेदारी होती है. यही वजह है रिश्तों में अक्सर एक्सचेंज ऑफ थॉट की काफी अहमियत है. कुछ बिंदुओं में हमारा पार्टनर हमसे सहमत होता है और कुछ बिंदुओं में वह हमसे सहमत नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने फैसले को बदलें.

इन 3 इशारों से कंट्रोलिंग पार्टनर को पहचानें

जब वैचारिक मतभेद (Difference of Thought) की स्थिति में आपका/आपकी पार्टनर आप पर दबाव डालता है, तो इसका मतलब हो सकता है कि वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा/रही है. हम आज कुछ ऐसे इशारों के बारे में बता रहे हैं जिनकी मदद से इस बात का पता लगाया जा सकता है कि आपको कंट्रोलिंग पार्टनर (Controlling Partner) मिला/मिली है या नहीं.

1. दोस्तों से मिलने से रोकना

अगर आपका पार्टनर आपको दोस्तों से मिलने के लिए रोक रहा/रही है तो समझ जाएं कि वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश में है. हालांकि कई मामलों में हो सकता है कि आपके दोस्त का स्वभाव अच्छा न हो इसलिए वो आपको मिलने से मना कर रहा हो. ऐसे में सबसे पहले रोकने का कारण पूछें.

2. गुस्से के लिए आपको जिम्मेदार ठहराना

किसी भी रिलेशनशिप में गुस्सा आना नेचुरल है. ऐसे में अगर आपका पार्टनर अपने इस स्वभाव के लिए आपको जिम्मेदार ठहरा रहा है तो इसका मतलब है कि वो आपके लिए सही पार्टनर नहीं है. ऐसे में आपको थोड़ा सोच विचार करने की जरूरत है.

3. आपकी पर्सनल चीजें को लेकर करे जज

अगर आपका पार्टनर आपकी पर्सनल चीजें जैसे कपड़े, जूते, नाखून, बाल, स्किन वगैरह को जज करता है तो समझ जाएं कि या तो उसे आप से शर्म आती है या वो आपको अपने हिसाब से ढालना चाहता है. ऐसे में अपने पार्टनर से सीधे तौर पर बात करें और उसे बताएं कि उसका ऐसा करना आपको पसंद नहीं है.

