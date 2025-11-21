पेट में कैंसर होने पर दिखते हैं ये संकेत, इन लक्षणों की ना करें अनदेखी!

जब पेट के अंदर ट्यूमर कोशिकाएं असामान्य तरीके से बढ़ने लगती है तो यह पेट का कैंसर हो सकता है. पेट के कैंसर को गैस्ट्रिक कैंसर कहते हैं. दुनियाभर में लाखों लोग हर साल गैस्ट्रिक कैंसर से अपनी जान गवां रहे हैं. पेट के कैंसर के शुरुआती समय में कुछ लक्षण नजर आते हैं. अधिकतर लोग इन लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं. आइए जानते हैं पेट में कैंसर के शुरुआती लक्षण.

उल्टी और मतली जैसा महसूस होना

बिना किसी कारण लंबे समय से हर समय उल्टी या मतली जैसा महसूस होता है तो यह पेट में कैंसर का संकेत हो सकता है. अगर आपको हर समय उल्टी या मतली जैसा महसूस होता है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए.

पेट में दर्द

गैस्ट्रिक कैंसर की शुरुआत में पेट में तेज दर्द और सूजन की समस्या हो सकती है. लंबे समय तक पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होना पेट में कैंसर का संकेत हो सकता है. अगर सुबह के समय पेट में तेज दर्द होता है तो इसे नजरअंदाज ना करें जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाएं.

पेट में ब्लोटिंग

ब्लोटिंग की समस्या होना बेहद आम समस्या है. लंबे समय तक ब्लोटिंग की समस्या बनी हुई है तो इसे नजरअंदाज ना करें क्योंकि यह पेट के कैंसर का संकेत हो सकता है. इस लक्षण को नजरअंदाज ना करें जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाएं.

मल से खून आना

मल से खून आना, या मल का लाल रंग दिखना पेट के कैंसर का लक्षण हो सकता है. इस लक्षण को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें बल्कि तुरंत डॉक्टर के पास जाए. समय पर लक्षण की पहचान गंभीर समस्या से बचा जा सकता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

