Advertisement
trendingNow13013484
Hindi Newsलाइफस्टाइल

पेट में कैंसर होने पर दिखते हैं ये संकेत, इन लक्षणों की ना करें अनदेखी!

दुनियाभर में हर साल लाखों लोट पेट के कैंसर का शिकार हो रहे हैं. पेट के कैंसर को गैस्ट्रिक कैंसर भी कहते हैं. पेट में कैंसर होने पर शरीर में कई लक्षण नजर आते हैं. आइए जानते हैं इन संकेतों के बारे में. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Nov 21, 2025, 09:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पेट में कैंसर होने पर दिखते हैं ये संकेत, इन लक्षणों की ना करें अनदेखी!

जब पेट के अंदर ट्यूमर कोशिकाएं असामान्य तरीके से बढ़ने लगती है तो यह पेट का कैंसर हो सकता है. पेट के कैंसर को गैस्ट्रिक कैंसर कहते हैं. दुनियाभर में लाखों लोग हर साल  गैस्ट्रिक कैंसर से अपनी जान गवां रहे हैं. पेट के कैंसर के शुरुआती समय में कुछ लक्षण नजर आते हैं. अधिकतर लोग इन लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं. आइए जानते हैं पेट में कैंसर के शुरुआती लक्षण. 

उल्टी और मतली जैसा महसूस होना 
बिना किसी कारण लंबे समय से हर समय उल्टी या मतली जैसा महसूस होता है तो यह पेट में कैंसर का संकेत हो सकता है. अगर आपको हर समय उल्टी या मतली जैसा महसूस होता है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए. 

पेट में दर्द 
गैस्ट्रिक कैंसर की शुरुआत में पेट में तेज दर्द और सूजन की समस्या हो सकती है. लंबे समय तक पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होना पेट में कैंसर का संकेत हो सकता है. अगर सुबह के समय पेट में तेज दर्द होता है तो इसे नजरअंदाज ना करें जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाएं. 

Add Zee News as a Preferred Source

पेट में ब्लोटिंग 
ब्लोटिंग की समस्या होना बेहद आम समस्या है. लंबे समय तक ब्लोटिंग की समस्या बनी हुई है तो इसे नजरअंदाज ना करें क्योंकि यह पेट के कैंसर का संकेत हो सकता है. इस लक्षण को नजरअंदाज ना करें जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाएं. 

मल से खून आना 
मल से खून आना, या मल का लाल रंग दिखना पेट के कैंसर का लक्षण हो सकता है. इस लक्षण को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें बल्कि तुरंत डॉक्टर के पास जाए. समय पर लक्षण की पहचान गंभीर समस्या से बचा जा सकता है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.  

रात को लाइट ऑन करके सोना सेहत के लिए क्यों खतरनाक? हार्वर्ड की रिसर्च में खुलासा

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

TAGS

health tipslifestyle

Trending news

BMC चुनाव से पहले कांग्रेस ने छोड़ा उद्धव का हाथ, क्या एक साथ आएंगे ठाकरे ब्रदर्स ?
BMC elections
BMC चुनाव से पहले कांग्रेस ने छोड़ा उद्धव का हाथ, क्या एक साथ आएंगे ठाकरे ब्रदर्स ?
भारत में कब और कैसे शुरू हुई शपथ लेने की परंपरा? मुगल-मराठों से क्या है कनेक्शन?
Oath Taking In India
भारत में कब और कैसे शुरू हुई शपथ लेने की परंपरा? मुगल-मराठों से क्या है कनेक्शन?
क्या है नेगेटिव G स्टंट, जिसे करने के बाद क्रैश हो गया भारत का तेजस? समझें पूरी ABCD
Tejas Crash in Dubai Air Show
क्या है नेगेटिव G स्टंट, जिसे करने के बाद क्रैश हो गया भारत का तेजस? समझें पूरी ABCD
मणिपुर में फिर बढ़ा तनाव, MP ने IPS अधिकारी पर रॉयल पैलेस में घुसपैठ का लगाया आरोप
Manipur
मणिपुर में फिर बढ़ा तनाव, MP ने IPS अधिकारी पर रॉयल पैलेस में घुसपैठ का लगाया आरोप
स्पीड 2200 km/h, लाद सकता है 4000 Kg हथियार; कितना पावरफुल है भारत का फाइटर जेट तेजस
Tejas
स्पीड 2200 km/h, लाद सकता है 4000 Kg हथियार; कितना पावरफुल है भारत का फाइटर जेट तेजस
बिहार में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस में खलबली, क्या कर्नाटक में बदलेगा सीएम?
Karnataka Congress
बिहार में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस में खलबली, क्या कर्नाटक में बदलेगा सीएम?
वजन सिर्फ 350 ग्राम; साइज हथेली से भी कम; भारत की सबसे छोटी बच्ची जीती जिंदगी की जंग
mumbai
वजन सिर्फ 350 ग्राम; साइज हथेली से भी कम; भारत की सबसे छोटी बच्ची जीती जिंदगी की जंग
गुरु तेग बहादुर की शहीदी पर पंजाब असेंबली में पहली बार स्पेशल सेशन, बनेगा नया इतिहास
Punjab news in hindi
गुरु तेग बहादुर की शहीदी पर पंजाब असेंबली में पहली बार स्पेशल सेशन, बनेगा नया इतिहास
दिल्ली ब्लास्ट केस में मौलवी इरफान ने उगला AK-47 का राज, NIA पूछताछ में बड़ा खुलासा
Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट केस में मौलवी इरफान ने उगला AK-47 का राज, NIA पूछताछ में बड़ा खुलासा
जम्‍मू-कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, डॉक्टर के लॉकरों पर मार रही छापा, जानें वजह?
#Jammu Kashmir
जम्‍मू-कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, डॉक्टर के लॉकरों पर मार रही छापा, जानें वजह?