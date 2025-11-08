Advertisement
डिप्रेशन का शिकार होने से पहले दिखते हैं ये संकेत, इन लक्षणों की ना करें अनदेखी

आज के समय में डिप्रेशन एक बड़ी समस्या है. डिप्रेशन एक मानसिक कंडीशन हैं. डिप्रेशन के दौरान इंसान उदास, दुखी और निराश फील करता है. डिप्रेशन से पहले कुछ संकेत नजर आते हैं इन लक्षणों की अनदेखी ना करें

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Nov 08, 2025, 06:00 AM IST
इंसान अपनी लाइफ में कभी ना कभी अकेला महसूस करता है. संघर्ष, कई बार धोखा और असफलता की वजह इंसान उदास महसूस करता है. लंबे समय तक उदास रहने पर इंसान को निराशा और दुख घेर लेती है. इस दौरान इंसान को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है इस दौरान वह दिल से खुश होकर कुछ भी नहीं करता है. यह डिप्रेशन का संकेत हो सकता है समय रहते इन लक्षण की पहचान कर डिप्रेशन से बचा जा सकता है. 

हमेशा उदास रहना 
लंबे समय तक उदास रहना डिप्रेशन का पहला लक्षण हो सकता है. अगर लगातार 2 हफ्तों या उससे ज्यादा दिनों तक उदासी फील कर रहे हैं तो यह डिप्रेशन हो सकता है. आपको अपनी लाइफ में खालीपन लग सकता है या फिर मूड खराब हो रहा है तो डिप्रेशन का शिकार हो सकता है. 

पैटर्न भी डिप्रेशन 
नींद का पैटर्न खराब होना डिप्रेश का संकेत हो सकता है. खराब नींद पैटर्न का अर्थ है कि बहुत ज्यादा नींद आना या फिर बिल्कुल भी नींद ना आना, इस कंडीशन को खराब स्लीप पैटर्न कहा जाता है. नींद का खराब होना डिप्रेशन का शुरुआती लक्षण हो सकता है. 

भूख के पैटर्न का खराब 
नींद की तरह भूख पैटर्न में बदलाव डिप्रेशन का संकेत हो सकता है. अगर आपको अचानक भूख लगे या फिर एकदम से भूख कम हो जाए तो इसका अर्थ है कि आप डिप्रेशन का शिकार हैं. 

किसी भी काम में मन न लगना 
डिप्रेशन के दौरान किसी भी काम में मन नहीं लगता है. काम की शुरुआत में अच्छा फील होता है लेकिन जैसे काम बढ़ता है उस काम को करने की इच्छा कम हो जाती हैं. दोस्तों से मिलने का मन ना करना यह डिप्रेशन का संकेत हो सकता है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

पानी में उबालकर पी लें ये 3 चीजें, खोखली हड्डियों में आ जाएगी जान!

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

health tipsmental health

