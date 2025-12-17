Advertisement
फैटी लिवर होने पर दिखते हैं ये संकेत, नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी!

फैटी लिवर होने पर दिखते हैं ये संकेत, नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी!

अनहेल्दी लाइफस्टाइल और गलत खानपान की वजह से अधिकतर लोग फैटी लिवर की समस्या से परेशान हैं. फैटी लिवर होने पर शरीर पर कुछ लक्षण नजर आते हैं इन लक्षणों को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. आइए जानते हैं फैटी लिवर के लक्षण 

Dec 17, 2025
फैटी लिवर होने पर दिखते हैं ये संकेत, नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी!

गलत खानपान और अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से लिवर से जुड़ी समस्या हो सकती है. फैटी लिवर की समस्या को अगर ठीक नहीं किया जाए तो लिवर सिरोसिस की समस्या हो सकती है. फैटी लिवर होने पर शरीर पर कुछ संकेत नजर आते हैं. गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी इंस्टाग्राम  ने बताया है कि फैटी लिवर होने पर शरीर पर क्या-क्या लक्षण नजर आते हैं. 

थकान 
लंबे समय तक थका हुआ महसूस होना भी फैटी लिवर का संकेत हो सकता है. अगर आप रातभर सोने के बाद भी सुबह उठते ही थकान महसूस होती है. तो इसे नजरअंदाज ना करें, बिना किसी काम करें थकान महसूस होना भी लिवर में फैट का संकेत होता है. 

स्किन से जुड़ी समस्या 
फैटी लिवर होने पर इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से चेहरे पर एक्ने की समस्या हो जाती है. एक्ने होने की वजह से चेहरे पर ग्लो कम हो जाता है. वहीं स्किन भी काली पड़ने लग जाती है. अचानक  स्किन का ड्राई होना और खुजली होना भी फैटी लिवर का संकेत हो सकता है. 

भूख न लगना 
मतली और भूख न लगना भी फैटी लिवर का संकेत होता है. अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो इसे नजरअंदाज ना करें. लंबे समय तक भूख ना लगना भी फैटी लिवर का संकेत होता है. गर आपको ये लक्षण नजर आते हैं तो तुंरत आपको डॉक्टर के पास जाकर जांच करवानी चाहिए. दवाई और डाइट की मदद से फैटी लिवर का इलाज संभव है. 

दाहिने रिब के नीचे दर्द
फैटी लिवर होने पर दाहिने रिब के नीचे दर्द या बेचैनी लिवर की सूजन का संकेत हो सकता है. दाहिने रिब के दर्द को अनदेखा ना करें तुरंत डॉक्टर के पास जाकर अपना चेकअप कराएं. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

क्या होती है सोशल एग फ्रीजिंग, डॉक्टर से समझें कैसे क्लिनिकल फ्रीजिंग से है अलग 

Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

health tips, fatty liver

