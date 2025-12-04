Advertisement
trendingNow13028943
Hindi Newsलाइफस्टाइल

बिना जांच के चलेगा फैटी लिवर का पता, डॉक्टर से जानें जिगर को हेल्दी बनाने का तरीका!

फैटी लिवर की समस्या एक आम समस्या बन गई है. आज के समय में यंग लोगों में भी फैटी लिवर की समस्या देखने को मिल रही है. आप घर पर इन संकेतों की मदद से फैटी लिवर के बारे में पता कर सकते हैं. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Dec 04, 2025, 04:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बिना जांच के चलेगा फैटी लिवर का पता, डॉक्टर से जानें जिगर को हेल्दी बनाने का तरीका!

आज के समय में फैटी लिवर की समस्या बहुत ही आम समस्या हो गई है. अधिकतर लोगों को फैटी लिवर के बारे में पता ही नहीं चलता है, वहीं एक समय बाद यह समस्या गंभीर हो जाती है. अधिकतर लोगों को लगता है कि शराब का सेवन करने फैटी लिवर की समस्या होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं नॉन अल्कोहोलिक फैटी लिवर डिजीज भी हो सकती है. 

फैटी लिवर की समस्या 
फैटी लिवर के शुरुआती संकेत की पहचान कर इस समस्या को ठीक किया जा सकता है. हार्वर्ड और AIIMS से ट्रेनिंग कर चुके लिवर स्पेशलिस्ट डॉक्टर सौरभ सेठी ने फैटी लिवर बीमारी के शुरुआती संकेत के बारे में बताया. इन संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. 

पेट के आसपास का फैट 
डॉक्टर सेठी के अनुसार पेट के आसपास फैट बढ़ना फैटी लिवर का संकेत हो सकता है. जब लिवर में फैट जमा होने लगता है तो शरीर के बीच वाले हिस्से में चर्बी बढ़ती है. जिन लोगों का वजन पेट पर बढ़ता है उन्हें फैटी लिवर का अधिक खतरा रहता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

हमेशा थकान रहना 
अगर बिना किसी वजह आपके शरीर में थकान या कमजोरी महसूस होती है तो यह फैटी लिवर का संकेत हो सकता है. डॉक्टर के अनुसार जब लिवर सही से काम नहीं करता है तो शरीर में थकावट बनी रहती है. ऐसे में अगर आपको बिना किसी कारण थकान रहती है तो आप इसे नजरअंदाज ना करें 

दाएं तरफ की पसलियों के नीचे दर्द 
लिवर पेट के दाईं तरफ, ऊपर की ओर मौजूद होता है, ऐसे में उस हिस्से में हल्का दर्द या फिर भारीपन महसूस होता है तो यह फैटी लिवर या सूजन का संकेत हो सकता है. पसलियों के नीचे होने वाले दर्द को नजरअंदाज ना करें. 

चेहरे पर मुंहासे 
डॉक्टर सेठी के अनुसार फैटी लिवर और इंसुलिन रेजिस्टेंस का सीध कनेक्शन होता है. जब शरीर इंसुलिन का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाता है तो स्किन पर कालापन आना शुरू हो जाता है. वहीं कुछ लोगों के चेहरे पर पिंपल्स बढ़ जाते हैं. 

भूख ना लगना 
भूख कम लगना भी फैटी लिवर का संकेत हो सकता है. जब लिवर पर दवाब बढ़ता है तो लिवर सही से काम नहीं कर पाता है ऐसे में किसी भी चीज को खाने की इच्छा कम हो जाती है. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

शराब नहीं, इस 1 ड्रिंक से खराब हो सकती है किडनी, AIIMS के डॉक्टर ने दी चेतावनी!

 

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

TAGS

lifestylehealth tips

Trending news

चीन को उसी की चाल से मात देने की तैयारी! लद्दाख में इस 'फंदे' से कैसे बचेगा 'ड्रैगन'
india china news in hindi
चीन को उसी की चाल से मात देने की तैयारी! लद्दाख में इस 'फंदे' से कैसे बचेगा 'ड्रैगन'
'आप भी 'अटल जी' बन ...', पूर्व प्रधानमंत्री से तुलना पर कंगना रनौत का राहुल को जवाब
kangana ranaut
'आप भी 'अटल जी' बन ...', पूर्व प्रधानमंत्री से तुलना पर कंगना रनौत का राहुल को जवाब
भारत में पुतिन का किस लेवल पर होगा सेरेमोनियल ट्रीटमेंट? US बाज की तरह रखे है नजर
putin modi
भारत में पुतिन का किस लेवल पर होगा सेरेमोनियल ट्रीटमेंट? US बाज की तरह रखे है नजर
'प्रदूषण के खिलाफ कुछ तो करे सरकार', सोनिया गांधी ने लगाए गंभीर आरोप, उठाए सवाल
sonia gandhi
'प्रदूषण के खिलाफ कुछ तो करे सरकार', सोनिया गांधी ने लगाए गंभीर आरोप, उठाए सवाल
भारतीय कंपनी कर्मचारियों को घुमाने ले जा रही लंदन, 1000 एम्प्लॉयियों को मिला तोहफा
Casagrand Employee Trip
भारतीय कंपनी कर्मचारियों को घुमाने ले जा रही लंदन, 1000 एम्प्लॉयियों को मिला तोहफा
दिल्ली की तरह मुंबई में बढ़ा प्रदूषण, बंद करनी पड़ी 19 फैक्ट्रियां
mumbai air pollution
दिल्ली की तरह मुंबई में बढ़ा प्रदूषण, बंद करनी पड़ी 19 फैक्ट्रियां
16 साल बाद भी एसिड अटैक केस का नहीं हुआ ट्रायल, CJI नाराज, दे दिया बड़ा आदेश
acid attack accused
16 साल बाद भी एसिड अटैक केस का नहीं हुआ ट्रायल, CJI नाराज, दे दिया बड़ा आदेश
सरकार पीठ थपथपा ले, पर हमारी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं... खरगे का मोदी सरकार पर अटैक
Mallikarjun Kharge
सरकार पीठ थपथपा ले, पर हमारी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं... खरगे का मोदी सरकार पर अटैक
नियम 267 क्या है? संसद में भिड़े खरगे और नड्डा, बहस से कौन भाग रहा है?
rule 267
नियम 267 क्या है? संसद में भिड़े खरगे और नड्डा, बहस से कौन भाग रहा है?
'मेरे पास बम है, मैं प्लेन उड़ा दूंगा', मक्का-मदीना से हैदराबाद की फ्लाइट में हडकंप
IndiGo Emergency Landing
'मेरे पास बम है, मैं प्लेन उड़ा दूंगा', मक्का-मदीना से हैदराबाद की फ्लाइट में हडकंप