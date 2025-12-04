बिना जांच के चलेगा फैटी लिवर का पता, डॉक्टर से जानें जिगर को हेल्दी बनाने का तरीका!

आज के समय में फैटी लिवर की समस्या बहुत ही आम समस्या हो गई है. अधिकतर लोगों को फैटी लिवर के बारे में पता ही नहीं चलता है, वहीं एक समय बाद यह समस्या गंभीर हो जाती है. अधिकतर लोगों को लगता है कि शराब का सेवन करने फैटी लिवर की समस्या होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं नॉन अल्कोहोलिक फैटी लिवर डिजीज भी हो सकती है.

फैटी लिवर की समस्या

फैटी लिवर के शुरुआती संकेत की पहचान कर इस समस्या को ठीक किया जा सकता है. हार्वर्ड और AIIMS से ट्रेनिंग कर चुके लिवर स्पेशलिस्ट डॉक्टर सौरभ सेठी ने फैटी लिवर बीमारी के शुरुआती संकेत के बारे में बताया. इन संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

पेट के आसपास का फैट

डॉक्टर सेठी के अनुसार पेट के आसपास फैट बढ़ना फैटी लिवर का संकेत हो सकता है. जब लिवर में फैट जमा होने लगता है तो शरीर के बीच वाले हिस्से में चर्बी बढ़ती है. जिन लोगों का वजन पेट पर बढ़ता है उन्हें फैटी लिवर का अधिक खतरा रहता है.

हमेशा थकान रहना

अगर बिना किसी वजह आपके शरीर में थकान या कमजोरी महसूस होती है तो यह फैटी लिवर का संकेत हो सकता है. डॉक्टर के अनुसार जब लिवर सही से काम नहीं करता है तो शरीर में थकावट बनी रहती है. ऐसे में अगर आपको बिना किसी कारण थकान रहती है तो आप इसे नजरअंदाज ना करें

दाएं तरफ की पसलियों के नीचे दर्द

लिवर पेट के दाईं तरफ, ऊपर की ओर मौजूद होता है, ऐसे में उस हिस्से में हल्का दर्द या फिर भारीपन महसूस होता है तो यह फैटी लिवर या सूजन का संकेत हो सकता है. पसलियों के नीचे होने वाले दर्द को नजरअंदाज ना करें.

चेहरे पर मुंहासे

डॉक्टर सेठी के अनुसार फैटी लिवर और इंसुलिन रेजिस्टेंस का सीध कनेक्शन होता है. जब शरीर इंसुलिन का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाता है तो स्किन पर कालापन आना शुरू हो जाता है. वहीं कुछ लोगों के चेहरे पर पिंपल्स बढ़ जाते हैं.

भूख ना लगना

भूख कम लगना भी फैटी लिवर का संकेत हो सकता है. जब लिवर पर दवाब बढ़ता है तो लिवर सही से काम नहीं कर पाता है ऐसे में किसी भी चीज को खाने की इच्छा कम हो जाती है.

