Advertisement
trendingNow13091018
Hindi Newsलाइफस्टाइलडायबिटीज होने से पहले दिखते हैं ये लक्षण, आयुष मंत्रालय ने किया है अलर्ट

डायबिटीज होने से पहले दिखते हैं ये लक्षण, आयुष मंत्रालय ने किया है अलर्ट

डायबिटीज एक ऐसी समस्या है जिस खून में शुगर का लेवल बढ़ जाता है. आयुष मंत्रालय ने डायबिटीज होने के लक्षण के बारे में बताया है. इन लक्षणों की पहचान को डायबिटीज को शुरुआती समय पर ही कंट्रोल किया जा सकता है. 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Jan 29, 2026, 11:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

डायबिटीज होने से पहले दिखते हैं ये लक्षण, आयुष मंत्रालय ने किया है अलर्ट

डायबिटीज मेलिटस एक मेटाबोलिक डिसऑर्डर है, जिसमें रक्त में ग्लूकोज (शुगर) का स्तर लगातार बढ़ा रहता है. इसकी मुख्य वजह इंसुलिन का कम बनना या शरीर का इंसुलिन का सही उपयोग न कर पाना है. भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने डायबिटीज मेलिटस के प्रमुख लक्षणों के बारे में जागरूकता फैलाते हुए लोगों से अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज न करने की अपील की.मंत्रालय के अनुसार, डायबिटीज एक मेटाबोलिक डिसऑर्डर है जिसमें रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है और यह शरीर को कई तरह से प्रभावित करता है. इसकी समय पर पहचान और जांच से जटिलताओं को रोका जा सकता है. डायबिटीज के सबसे आम और क्लासिकल लक्षणों को 'तीन पी' के नाम से जाना जाता है.

बार-बार पेशाब आना 
इनमें पॉलीयूरिया यानी बार-बार और अधिक मात्रा में पेशाब आना. हाई ब्लड ग्लूकोज के कारण किडनी अतिरिक्त ग्लूकोज को बाहर निकालने की कोशिश करती है, जिससे पेशाब बढ़ जाता है. 

बहुत ज्यादा प्यास लगना
दूसरा है पॉलीडिप्सिया यानी बहुत ज्यादा प्यास लगना. बार-बार पेशाब आने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिससे लगातार प्यास महसूस होती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

अत्यधिक भूख लगना 
वहीं, तीसरा है पॉलीफेजिया जिसमें, अत्यधिक भूख लगना शामिल है. शरीर को ऊर्जा के लिए ग्लूकोज नहीं मिल पाता, इसलिए भूख बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी वजन कम होता रहता है.

अन्य संकेत
इनके अलावा अन्य संकेत भी हैं, जैसे बिना किसी वजह के वजन कम होना. लगातार थकान और कमजोरी महसूस होना शामिल है.

लक्षण दिखने पर कराएं टेस्ट 
एक्सपर्ट के अनुसार, अगर ये लक्षण दिखें तो तुरंत ब्लड शुगर जांच करवाएं. शरीर के इन संकेतों को अनदेखा न करें और इसे गंभीरता से लें. डायबिटीज को समय रहते नियंत्रित करने से हृदय रोग, किडनी समस्या, आंखों की परेशानी और नसों के नुकसान जैसी गंभीर शारीरिक समस्याओं से बचा जा सकता है.

लाइफस्टाइल में करें बदलाव 
डायबिटीज के शुरुआती लक्षणों को पहचानकर जीवनशैली में बदलाव, संतुलित आहार, व्यायाम और आवश्यक दवाओं से इसे अच्छी तरह प्रबंधित किया जा सकता है. आयुष मंत्रालय आयुर्वेद, योग और अन्य पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से भी डायबिटीज प्रबंधन पर जोर देता है. नियमित जांच और जागरूकता से राहत मिलती है.

इनपुट- आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

health tipslifestyle

Trending news

जिस मेडिकल कॉलेज को अजित पवार बनाना चाहते थे अव्वल; उसी में हुआ उनका पोस्टमार्टम
Ajit Pawar
जिस मेडिकल कॉलेज को अजित पवार बनाना चाहते थे अव्वल; उसी में हुआ उनका पोस्टमार्टम
बीच सड़क पर चादर बिछाकर नमाज पढ़ने लगी महिला, लगा लंबा जाम; वीडियो वायरल हुआ तो...
kerala news in hindi
बीच सड़क पर चादर बिछाकर नमाज पढ़ने लगी महिला, लगा लंबा जाम; वीडियो वायरल हुआ तो...
जालंधर जिले में बनेगा श्री गुरु रविदास बाणी अध्ययन केंद्र, पंजाब सरकार की बड़ी पहल
Punjab news in hindi
जालंधर जिले में बनेगा श्री गुरु रविदास बाणी अध्ययन केंद्र, पंजाब सरकार की बड़ी पहल
फोन टैपिंग केस में SIT नोटिस पर भड़के KTR, बोले - रेवंथ रेड्डी सरकार पर बोला हमला
Telangana NEWS
फोन टैपिंग केस में SIT नोटिस पर भड़के KTR, बोले - रेवंथ रेड्डी सरकार पर बोला हमला
जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड में जर्मन सबटाइटल्स के साथ देख सकेंगे भारतीय शोज
Zee Entertainment UK
जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड में जर्मन सबटाइटल्स के साथ देख सकेंगे भारतीय शोज
देश में साल दर साल कैसे चोरी होती रहीं बेशकीमती कलाकृतियां? अबतक कितनी हुईं वापस
World News
देश में साल दर साल कैसे चोरी होती रहीं बेशकीमती कलाकृतियां? अबतक कितनी हुईं वापस
उपमुख्यमंत्री या राज्य मंत्री,सुनेत्रा पवार को कौन सी भूमिका देगी पार्टी; पूरी डिटेल
ajit pawar death
उपमुख्यमंत्री या राज्य मंत्री,सुनेत्रा पवार को कौन सी भूमिका देगी पार्टी; पूरी डिटेल
आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट में बहस, याचिकाकर्ताओं की इन दलीलों पर हुई सुनवाई
Supreme Court
आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट में बहस, याचिकाकर्ताओं की इन दलीलों पर हुई सुनवाई
AIADMK में पन्नीरसेल्वम की वापसी को बड़ा झटका, पलानीस्वामी ने कोशिशों पर फेरा पाननी
Tamil Nadu politics
AIADMK में पन्नीरसेल्वम की वापसी को बड़ा झटका, पलानीस्वामी ने कोशिशों पर फेरा पाननी
पीएम मोदी के इजरायल दौरे से क्यों टेंशन में आए मुनीर? यूं ही नहीं बढ़ी पाक की बेचैनी
PM Modi
पीएम मोदी के इजरायल दौरे से क्यों टेंशन में आए मुनीर? यूं ही नहीं बढ़ी पाक की बेचैनी