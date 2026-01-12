Advertisement
trendingNow13072171
Hindi Newsलाइफस्टाइलपेशाब में रुकावट और कम फ्लो को न समझें नॉर्मल, प्रोस्टेट कैंसर के हो सकते हैं शुरुआती लक्षण; इग्नोर करना पड़ेगा भारी!

पेशाब में रुकावट और कम फ्लो को न समझें नॉर्मल, प्रोस्टेट कैंसर के हो सकते हैं शुरुआती लक्षण; इग्नोर करना पड़ेगा भारी!

Prostate Cancer Symptoms: पुरुषों में होने वाले सबसे गंभीर कैंसर में प्रोस्टेट कैंसर आता है. बढ़ती उम्र में इस कैंसर का रिस्क भी बढ़ जाता है. लेकिन इसके लक्षण को कई बार लोग इग्नोर कर देते हैं. ऐसे में इस खबर में हम आपको इसके लक्षणों के बारे में बताएंगे..

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Jan 12, 2026, 07:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पेशाब में रुकावट और कम फ्लो को न समझें नॉर्मल, प्रोस्टेट कैंसर के हो सकते हैं शुरुआती लक्षण; इग्नोर करना पड़ेगा भारी!

Warning Signs of Prostate Cancer: प्रोस्टेट कैंसर पुरुषों में होने वाला एक गंभीर कैंसर है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड में होता है. बढ़ती उम्र के साथ पुरुषों में इस कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है. बढ़ती उम्र में पुरुषों में कुछ शारीरिक बदलाव और लक्षण दिखते हैं, लेकिन आमतौर पर लोग इसे इग्नोर कर देते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि बार-बार पेशान आना, रुक-रुक कर कम फ्लो में पेशाब होना केवल उम्र का असर नहीं है, बल्कि प्रोस्टेट कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का शुरुआती लक्षण हो सकती है? ऐसे में इसके लक्षणों को पहचानना बेहद जरूरी है, जिससे समय रहते इसका इलाज किया जा सके. इस खबर में हम आपको इसके लक्षणों के बारे में बताएंगे..

 

बार-बार पेशान आना
प्रोस्टेट कैंसर के सबसे आम लक्षणों में बार-बार पेशान आना है. ऐसी स्थिति में मरीज को बार-बार पेशाब आता है. दिन भर में सामान्य से कही ज्यादा बार बाथरूम जाना पड़ता है और बार-बार पेशान लगने से रात की नींद भी खराब हो जाती है. अगर आपके साथ भी ऐसी ही कुछ हो रहा है, तो इसे हल्के में न लें. प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने से मूत्र मार्ग पर दबाव पड़ता है, जिससे बार-बार पेशान आने जैसा महसूस होता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

पेशाब करने में मुश्किल आना और कम फ्लो
प्रोस्टेट कैंसर के शुरुआती लक्षणों में मरीज को पेशाब करने में दिक्कत महसूस हो सकती है. वहीं पेशान की धार कम हो जाती है और रुक-रुक पर पेशाब आता है. ऐसी स्थिति में कई बार ऐसा भी लगता है कि पेशाब पूरी तरह से नहीं हुआ है. ये लक्षण प्रोस्टेट ग्लैंड में गड़बड़ी के लक्षण हैं. 

 

दर्द या जलन
पेशाब करते समय या वीर्यपात के दौरान दर्द या जलन महसूस होने भी प्रोस्टेट में समस्या होने का गंभीर संकेत है. इसके साथ-साथ पेशाब या वीर्य में खून आने पर जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. हालांकि यूरिन में इंफेक्शन होने पर भी ये लक्षण नजर आ सकते हैं. लेकिन कैंसर के चांसेस को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

TAGS

warning signs of prostate cancerProstate cancer Symptoms

Trending news

नींव खुदाई में मिला 70 लाख का सोना, दौड़कर पहुंचा प्रशासन, तांबे के बर्तन में खजाना
archaeological finds
नींव खुदाई में मिला 70 लाख का सोना, दौड़कर पहुंचा प्रशासन, तांबे के बर्तन में खजाना
ब्लॉगर ने वियतनाम में ली राहुल गांधी के साथ सेल्फी, वायरल हुई तो आया BJP का तंज
Rahul Gandhi
ब्लॉगर ने वियतनाम में ली राहुल गांधी के साथ सेल्फी, वायरल हुई तो आया BJP का तंज
अब 40 दिन Sissu में पर्यटकों की एंट्री बंद, नहीं ले पाएंगे बर्फबारी का लुत्फ
Himachal Pradesh
अब 40 दिन Sissu में पर्यटकों की एंट्री बंद, नहीं ले पाएंगे बर्फबारी का लुत्फ
समंदर के अंधेरे में भी नहीं बचेंगे दुश्मन, इन हथियारों से लैस पनडुब्बियां बनेंगी काल
Indian Navy
समंदर के अंधेरे में भी नहीं बचेंगे दुश्मन, इन हथियारों से लैस पनडुब्बियां बनेंगी काल
मैं ज्योतिषी नहीं... क्या BJP में जाएंगी सुप्रिया? सवाल पर पवार ने दिया टका सा जवाब
Ajit Pawar
मैं ज्योतिषी नहीं... क्या BJP में जाएंगी सुप्रिया? सवाल पर पवार ने दिया टका सा जवाब
शादी से एक महीने पहले अमेरिकी हिरासत में भारतीय, जब्त किए गए रूसी टैंक पर था मौजूद
Merchant Navy
शादी से एक महीने पहले अमेरिकी हिरासत में भारतीय, जब्त किए गए रूसी टैंक पर था मौजूद
राज ठाकरे के रसमलाई वाले बयान पर भड़के अन्नामलाई, MNS चीफ को दे डाली बड़ी चुनौती
Bjp annamalai slams raj thackeray on his rasmalai jibe
राज ठाकरे के रसमलाई वाले बयान पर भड़के अन्नामलाई, MNS चीफ को दे डाली बड़ी चुनौती
हिजाब में रील बनाती थी इन्फ्यूएंसर, मिली जान से मारने की धमकी, घर पहुंचे कट्टरपंथी
indian social media influencers
हिजाब में रील बनाती थी इन्फ्यूएंसर, मिली जान से मारने की धमकी, घर पहुंचे कट्टरपंथी
घाटी में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर छिड़ा विवाद, सीएम उमर अब्दल्ला ने उठाए सवाल
Kashmir news
घाटी में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर छिड़ा विवाद, सीएम उमर अब्दल्ला ने उठाए सवाल
42 देश भारत में लगाने जा रहे हैं हाजिरी!पाकिस्तान-बांग्लादेश एंट्री बैन? जानें क्यों
om birla
42 देश भारत में लगाने जा रहे हैं हाजिरी!पाकिस्तान-बांग्लादेश एंट्री बैन? जानें क्यों