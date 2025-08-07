सुनने की ताकत को चुपचाप खत्म कर रही है कान की मैल, आजमाएं ये उपाय, 2 बूंद में ही दूर होगी परेशानी
सुनने की ताकत को चुपचाप खत्म कर रही है कान की मैल, आजमाएं ये उपाय, 2 बूंद में ही दूर होगी परेशानी

कान में मैल जमा होना बहुत ही आम बात है, लेकिन जब यह ज्यादा हो जाए तो समस्या बढ़ सकती है. जैसे सुनाई कम देना, खुजली या भारीपन महसूस होना. यह मैल दिखाई तो नहीं देता है लेकिन धीरे-धीरे परेशानी बढ़ा देता है. अच्छी खबर यह है कि इसे घर बैठे ही साफ किया जा सकता है वो भी बिना किसी खतरे के.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 07, 2025, 09:50 AM IST
सुनने की ताकत को चुपचाप खत्म कर रही है कान की मैल, आजमाएं ये उपाय, 2 बूंद में ही दूर होगी परेशानी

Earwax Removal Remedies:  हम अक्सर अपने चेहरे और शरीर की सफाई कर चमका लेते हैं, लेकिन कान की तरफ ध्यान ही नहीं जाता है. यही कारण है कि इसमें धीरे-धीरे मैल जमा होने लगता है. जिससे बाद में सुनाई में दिक्कत, खुजली, भारीपन और बदबू जैसी समस्या होने लगती है. कानों में चुपचाप जमा होने वाली मैल ही है पीली मुसीबत. अगर आपके भी काम में मैंल जम गया है या सुनने में दिक्कत होती है तो घबराने की बात नहीं है. कानों में जमा मैल को साफ करने के लिए आपको महंगी दवा या ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं, बस घर में मौजूद 2 बूंदें ही इसके लिए काफी हैं.

कान में जमा गंदगी को ईयरवैक्य या सिरूमेन भी कहते हैं. जो कान की त्वचा में मौजूद ग्रंथियों द्वारा बनने वाला एक प्राकृतिक पदार्थ है. यह पीला कचरा होता है जो कान की सेफ्टी के लिए थोड़ी मात्रा में जरूरी है. वैसे तो कान का मैल खुद ही धीरे-धीरे बाहर निकल आता है. लेकिन कभी-कभी यह ज्यादा जमा हो जाता है या सख्त होकर जम जाता है, जिससे समस्या हो सकती है. इससे कान में भारीपन, सुनने में कमी, कान में रिंगिंग साउंड, खुजली या जलन, कभी-कभी दर्द या बदबू जैसी समस्याएं हो सकती हैं. यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा हेल्थ में इयर सर्जन डॉक्टर रिचर्ड गुर्गेल आपको बता रहे हैं कि कान का मैल कैसे साफ कर सकते हैं.

कान का मैल निकनले के उपाय
कान का मैल को ईयरवैक्स या सिरुमेन भी कहा जाता है. कान की त्वचा में मौजूद ग्रंथियों से बनने वाला यह एक प्राकृतिक पदार्थ होता है. बता दें कि यह कान की सेफ्टी के लिए थोड़ी मात्रा में जरूरी है. ज्यादातर तो कान कान का मैल खुद ही बाहर निकल जाता है. लेकिन कभी-कभी यह ज्यादा जमा हो जाता है या सख्त होकर जम जाता है, जिससे समस्या हो सकती है. हेल्थ एक्सपर्ट इसे साफ करने का तरीका बताए हैं आइए जानते हैं.

मैल निकालने के लिए इस गलती से बचें
कान की मैल निकालते समय बहुत से लोग कुछ गलतियां कर देते हैं जिससे कान को बड़ा नुकसान हो सकता है. इसलिए जरूरी है कि कान की सफाई के समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखा जाए. हेल्थ एक्सपर्ट का मानना है कि कान का मैल निकालने के लिए किसी छोटी और नुकीली चीजों का इस्तेमाल गलती से भी न करें. इससे कान के पर्दे डैमेज होने का खतरा रहता है.

इस तरह साफ करें कान की मैल
कान की मैल साफ करने के लिए आप मिनरल ऑयल की सहायता ले सकते हैं. मिनरल ऑयल कान का मैल साफ करने के लिए सुरक्षित और असरदार तरीकों में से एक है. यह मैल को नरम कर देता है, जिससे वह आसानी से बाहर निकल सकता है.

अब जानिए कैसे करें मिनरल ऑयल का इस्तेमाल

कान की मैल निकालने के लिए आप मिनरल ऑयल को हल्का गुनगुना कर लें. इसके बाद इसे में 2–3 बूंद कान में डालें. सिर को कुछ मिनट एक ओर झुकाकर रखें जिससे ऑयल अंदर तक पहुंच जाए. इससे नरम हुआ मैल अपने आप बाहर आने लगेगा.

बेबी ऑयल
बेली ऑयल से भी कान की मैल को साफ किया जा सकता है. बेबी ऑयल भी मिनरल ऑयल के जैसे ही काम करता है और मैल को नरम बनाता है जिससे वह आसानी से बाहर आ सके.

कैसे करें बेबी ऑयल का इस्तेमाल
बेबी ऑयल की सहायता से कान का मैल साफ करने के लिए इसे हल्का गुनगुना कर लें. फिर इसे कान में 2–3 बूंद डालें. नरम हुआ मैल धीरे-धीरे बाहर निकल जाएगा. 

अगर आप इन तरीकों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप डॉक्टर या एक्सपर्ट की भी सहायता ले सकते हैं. वो इसके लिए माइक्रोस्कोप और क्लिनिकल उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं. और कान की पूरी गंदगी निकाल देते हैं. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी इसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

